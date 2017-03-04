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Никита Крюков: Поставят бюст на родине, буду только рад

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никита Крюков: Поставят бюст на родине, буду только рад
Источник: Getty Images

Олимпийский чемпион Никита Крюков по возвращении из Лахти, где выиграл свое третье золото чемпионата мира, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Дважды золото на чемпионатах мира по лыжным гонкам выигрывали только Владимир Кузин (1954), Вячеслав Веденин (1970) и Сергей Устюгов (2017). Никита Крюков - единственный трехкратный чемпион мира.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Никита КРЮКОВ, родился 30 мая 1985 года в г. Дзержинский (Московская область).

Олимпийский чемпион-2010, серебряный призер Олимпиады-2014.

Трехкратный чемпион мира (2013, 2017). Серебряный призер ЧМ-2015, бронзовый призер ЧМ-2011.

«ОДНА ЖЕНЩИНА ПОЗДРАВИЛА СТИХАМИ»

- После вашей победы в командном спринте вместе с Сергеем Устюговым вы сказали, что, видимо, судьба вернула вам должок за неудачу в этом же виде программы на Олимпиаде в Сочи.
- Я анализировал эту ситуацию и обнаружил в обоих случаях финский след. На Играх в Сочи немец столкнулся с финном, оба упали и помешали мне финишировать. Сейчас в Лахти опять финн столкнулся с соперником, но на этот раз это помешало финнам выиграть, а нам помогло. И еще одно сходство этих ситуаций – на двух важнейших соревнованиях эти столкновения помешали хозяевам победить. В Лахти принцип бумеранга сработал. Так уж получилось.

- Сколько эсэмэс получили после победы, и успели ли все прочесть?
- Поздравлений было много, наверное, около ста, прочел все. Но после Олимпиады в Ванкувере их было намного больше. Тогда мало, кто верил, что я смогу выиграть. За эти годы я приучил людей к победам. Думаю, когда выиграю в десятый раз, поздравят уже через одного: «А, этот Крюков опять выиграл».

В соцсетях тоже много незнакомых людей поздравили. Одно поздравление особенно понравилось, оно от женщины. Она даже подписалась: Оксана Тарасенко, безнадежный романтик. Правда, не знаю, из какого она города.

- Чем поздравление так зацепило?
- Оно в виде чудесных стихов. Очень приятно. Я ей даже ответил – поблагодарил. Но стихотворение довольно большое.

- Ну хотя бы первое четверостишье можете прочесть?
- Сергей быстро находит стихотворение в своем телефоне. «Да, видит Бог и гневаются небеса на тех, кто раньше времени себе победу прочил. И кто победу у ребят отнял, когда бежали спринт в родимом Сочи».

- Однако. Перед спринтом в Лахти Сергей Устюгов заявил: «Я не верю, что Крюков набрал форму. Он приехал запасным, почему он выступает в основном составе?». Вас это не обидело?
- Я не обращаю внимания на подобные вещи. Концентрируюсь только на своем выступлении. Сергей Устюгов — настоящий герой этого чемпионата.

- А это тренер дистанционщиков Олег Перевозчиков уже после вашей победы: «Я лично могу с полной уверенностью сказать, что были времена, когда Никита Крюков выглядел намного лучше».
- Полностью с ним согласен, я и сам это знаю. Сезон тяжело для меня сложился. Я ехал в Лахти запасным на спринт-эстафету.

- Как же вас в таком случае поставили?
- Спасибо Елене Валерьевне (Вяльбе, главный тренер сборной и президент федерации. - Прим. ред.), поверила в меня. Никто за меня не хлопотал. И рад, что не подвел ее.

«СПРОСИЛ БАХА: КОГДА ОТМЕНЯТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ?»

- Какая была обстановка на чемпионате мира? Слышались шепотки за спиной?
- Перед началом чемпионата состоялось большое антидопинговое собрание. Туда пригласили только спортсменов. От России были я и Алексей Петухов. Много говорили про Россию: сочинские дела, отстраненные лыжники, всех перепроверим, никому спуску не дадим. Неприятно все это было слышать. Но шепотков за спиной не слышал.

- Вы на собрании выступили?
- Выступил. Моя позиция такова: пока в спорте разрешены терапевтические исключения, борьба идет не на равных, а спорт не является чистым. По моему мнению, терапевтические исключения и есть легально разрешенный допинг. Вот я президента МОК Томаса Баха, который участвовал в собрании, прямо и спросил: когда отменят терапевтические исключения?

- Что он ответил?
- Вначале юлил. Но я не отставал: «Господин Бах, выскажите свое мнение по поводу отмены терапевтических исключений». Тогда он ответил, что это очень сложно сделать.

Вот у Сундбю есть терапевтическое исключение, а у меня нет. А мне, например, тяжело дышать на подъеме. Если больной – лечись, если астма – занимайся гольфом. Я же не пошел в баскетбол, потому что не подхожу по своим физическим данным.

- Как говорится, не дай Бог, но можете влезть в шкуру Легкова и Петухова?
- Это очень тяжело. Леша Петухов вместе с нами готовился. Я с ним общался. Он говорил: что просыпается и не понимает, зачем все это, какая у тебя цель? Человек продолжает тренироваться, а в голове один вопрос: что дальше? Не дай Бог, кому-то оказаться в такой ситуации.

«В ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА БЫЛ НЕДОВОЛЕН СОБОЙ»

- У нас выбыли по известным причинам несколько лидеров. Но все равно сезон за год под Олимпиады получился очень хорошим. Однако проблема в том, что все наши успехи связаны с один человеком - Устюговым.
- Но вы вспомните, что у норвежцев в предыдущие годы вся ставка делалась на Нортуга. Сейчас вот на Сундбю. Надо благодарить Бога, что у нас появился такой талант. Есть у нас и еще перспективные молодые ребята. Дай Бог, чтобы они ворвались в этот пелотон и всех там раскидали.

- Для вас, видимо, Олимпиада-2018 станет последней. Готовиться будете по-особому?
- Сейчас не говорят последняя, говорят – крайняя. Будут рисковать, будут менять методику, хотя до Олимпиады всего год. В последние два года я не недоволен своим состоянием.

- Это то, о чем говорил Перевозчиков?
- Именно. Я хуже чувствую свое тело, чем раньше. Думаю, проблемы в методике. Мы уже обсуждали эту проблему с моим личным тренером Юрием Михайловичем Каминским. Разговаривал я и с Маркусом Крамером, который уже шесть лет работает со сборной России. Грех не воспользоваться советом такого специалиста.

- Сколько лет вы уже работаете с Каминским?
- С семи лет. В следующем году юбилей – четверть века нашей совместной работе. Юрий Михайлович меня отлично чувствует.

- Можете позвонить тренеру или он вам, допустим, в 3 часа ночи, если что-то очень важное в голову пришло?
- Пока такого не было, но, думаю, можем, без проблем.

- В родном Дзержинском вас узнают?
- После Олимпиады в Сочи я переехал в Одинцово. Но в Дзержинском часто бываю. Да, иногда узнают. Особенно мальчишки: «Смотри, вон Крюков пошел».

- Вы уже вошли в историю как единственный в СССР и России трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам. В Советском Союзе была традиция: дважды героям Социалистического труда ставили бюсты на родине. Вас фактически можно приравнять к трижды героям. Как смотрите на то, если ваш бюст в Дзержинском поставят?
- Никогда о таком не думал. Интересная мысль. Но если действительно когда-то поставят бюст, это будет очень приятно, буду только рад.

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