Миллионы Карпина, Линекера и Анри. Зарплаты футбольных экспертов

По данным российских СМИ, главный редактор дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин зарабатывает 2 миллиона рублей в месяц. «Советский спорт» вспомнил еще пять футбольных экспертов с большими окладами.

Интересно, что перейдя на постоянную работу на «Матч ТВ» Карпин скорее приобрел, чем потерял. Ежемесячный оклад в армавирском «Торпедо», последнем футбольном месте работы Валерия, составлял 1 150 000 рублей, это почти в два раза меньше, чем сейчас.

Кроме того, Карпин пробовал свои силы на испанском ТВ, где будучи тренером «Майорки» получал 10 тысяч евро.

Тьерри Анри – Sky Sports: 4 млн фунтов

С начала 2015 года звезда «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри начал работать в качестве эксперта на телеканалах семейства Sky Sports. По данным местной прессы, годовой оклад экс-нападающего стал самым тяжеловесным в истории британского спортивного ТВ.

Кстати, Sky подписал Анри на целых шесть лет, в течение которых он обогатиться на 24 миллиона фунтов. Это примерно 1,8 миллиарда рублей.

Арсен Венгер – BeInSport: 200 тысяч евро

Пока сборная России проигрывала Уэльсу и Словакии, еще один представитель «Арсенала» - на данный момент самый обсуждаемый – работал экспертом на французском телевидении.

Арсену Венгеру не привыкать совмещать работу главного тренера и телевизионного эксперта. В течение месяца, пока во Франции проходил Евро-2016, специалист трудился в медиа-холдинге BeIn, в состав которого входит известная сеть спортивных каналов BeInSport. За работу на турнире Венгер получил небольшую прибавку к основному окладу, 9,3 млн евро, каких-то 200 тысяч.

Гари Линекер – BBC, BT Sport: 1,5 – 3,5 млн фунтов

Пожалуй, главная звезда спортивного телевидения в мире. Лучший бомбардир ЧМ-1986 начал зарабатывать большие деньги на телевидении еще в 2013 году. Тогда, работая на BBC, экс-форвард сборной Англии получал 2 миллиона фунтов в год, однако после недовольства премьер-министра страны Дэвида Кэмерона зарплатами в государственной компании, кошельки звездных сотрудников похудели. По данным британской прессы, Линекер стал получать уже 1,5 миллиона в год.

Правда, с 2015 года Линекер еще работает и на каналах BT Sport. Холдинг потратил 897 миллионов фунтов на покупку телевизионных прав на показ клубных турниров УЕФА в течение трех лет, и для адекватного освещения компании был необходим эксперт высочайшего уровня. Суммарный годовой оклад Линекера составляет порядка 3,5 миллиона фунтов.

Гари Невилл – Sky Sports: 1,2-1,5 млн фунтов

До появления Анри на Sky Sports, самым высокооплачиваемым экспертом канала считал легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл.

Сначала его годовой оклад составлял порядка 1,2, а через какое-то время возрос до полутора миллионов в год. Напомним, что Невилл делал паузу в телевизионной карьере: в сезоне-2015/16 Гари попробовал себя в кресле главного тренера «Валенсии», однако с задачей не справился, выиграв в 10 из 28 матчей, и вернулся обратно в телевизор.

Джейми Каррагер - Sky Sports: 1 млн фунтов

Напарник Неввила по шоу Monday Night Football Джейми Каррагер получает немного меньше коллеги – миллион фунтов в год, но во многом экс-капитан «Ливерпуля» ведет себя много ярче: тут и точные оценки игроков, и ироничные сравнения футболистов, и остроумные шутки. В этих компонентах многим экспертам стоит поучиться у Карры.