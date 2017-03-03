«Мы заметим отсутствие российских спортсменов!» Европа пишет о России

«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.

АНГЛИЯ

The Times: Французы намекают, что не дадут «уайлд кард» Шараповой

Новый президент французской теннисной федерации ясно дал понять, что Марии Шараповой не дадут «уайлд кард» на Ролан Гаррос этим летом.

Бернар Гуидичелли, который совсем недавно сменил Жана Гашассена во главе Федерации тенниса Франции, согласился с комментарием Энди Маррея, что игрок, вернувшийся после дисквалификации за допинг должен заслужить себе высокое место в рейтинге, а не получать право участвовать в турнирах просто так.

Как один из четырех турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат Франции жертвует деньги в фонды по борьбе с допингом.

- Энди прав, - сказал Гуидичелли. – Мы не можем тратить полтора миллиона евро на борьбу с допингом, а потом присылать приглашение спортсмену, которого наказали за употребление запрещенного препарата.

Вполне возможно, что Шарапова наберет достаточно очков, чтобы попасть на Ролан Гаррос, если она попадет в финал своего первого после возвращения турнира в Штутгарте в конце этого месяца.

Уимблдон никак не повлияет на решение по «уайлд кард» для Шараповой до 22 мая, дня, когда россиянка должна быть неподалеку от первой сотни, чтобы попасть в главную жеребьевку.

ИСПАНИЯ

Mundo Deportivo: ФИФА «удовлетворена» подготовкой к Кубку Конфедераций

Сегодня ФИФА высказала «удовлетворение» в связи с подготовкой России к Кубку Конфедераций во время своей инспекционной поездки по четырем стадионам, которые будут принимать турнир с 17 июня по 2 июля.

- Мы с удовлетворением проверили готовность объектов. Понятно, что еще предстоит проделать огромную работу, - сказал Колин Смит, руководитель соревнований ФИФА, присутствовавший на стадионе «Спартака».

Не говоря уже, о стадионе «Зенита», возведение которого было сопряжено с многочисленными скандалами, задержками и сменами подрядчиков. Он не сможет принять официальных матчей до апреля.

- Это последний визит нашей нынешней инспекционной группы, хотя, конечно, ФИФА продолжит индивидуальные визиты в ближайшие месяцы, - сказал он.

Смит сказал, что стадион «Спартака», где лидер чемпионата России проводит свои домашние матчи с прошлого сезона, «это современный стадион с клубом, у которого за спиной необыкновенная история и страсть».

- Каждый из четырех стадионов отличается от другого. В Санкт-Петербурге новый и большой стадион, который находится на последнем этапе перед открытием. В Казани все уже давно готово» - сказал он.

Он добавил: «Стадион в Сочи повторно возвращает себя к жизни, становясь футбольным стадионом».

- У нас есть общее чувство, когда мы стоим возле газона, что во время Кубка Конфедераций здесь будет отличная атмосфера, - сказал Смит.

ФИФА во время этой поездки проверила не только стадионы, но и координацию работы, готовность инфраструктуры, прилегающей территории, транспортной сети.

Что касается проблем России с хулиганами, Смит сказал, что «был обмен информацией» между УЕФА, российским правительством и властями Франции во время чемпионата Европы и после него.

- У нас есть полная уверенность, что российские власти будут делать все, что нужно. Эти соревнования проводятся для истинных любителей футбола, которых подавляющее большинство, - сказал он.

Смит сказал, что на Кубке Конфедераций и чемпионате мира «нет места тем, кто не поддерживает футбол», и что каждый болельщик должен получить «паспорт», чтобы пройти на стадион.

Эпизоды насилия с участием российских болельщиков во время последнего чемпионата Европы грозили России исключением из турнира, которая и так вылетела, сыграв вничью одну игру и проиграв две остальные.

Не так давно в России в Госдуму был внесен закон, который ужесточает наказание за бесчинства фанатов во время Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу, вплоть до депортации, если речь идет об иностранных фанатах.

Marca: Путин объявляет о создании независимого органа по борьбе с допингом

Президент России Владимир Путин признал наличие недостатков в системах допинг-контроля в России, но подтвердил, что в стране никогда не существовало государственной программы поддержки допинга.

- Система допинг-контроля не работает, и в этом наша вина. Мы должны это признать открыто, - сказал Путин в Красноярске, как цитируют местные СМИ президента с совещания по подготовке к проведению зимней Универсиады 2019 года, которую будет принимать у себя сибирский город.

Главный человек в Кремле выразил уверенность в том, что министерство образования завершает свои исследования, чтобы выявить всех виновных в употреблении допинга.

- Мы создаем новую систему борьбы с допингом. Перенесем эту систему от Министерства спорта в независимую организацию, как это было сделано во многих странах мира – сказал Путин.

Поэтому новая лаборатория будет построена в Московском государственном университете.

ИТАЛИЯ

La Gazetta dello Sport: Закрытый чемпионат Европы – на старте в Белграде только Клишина

На чемпионате Европы, который стартует сегодня, девушка будет выступать без своих соотечественников: Сивковой (спринт) и Сидоровой (прыжки с шестом), которые были допущены, но принять участие не смогут.

В этих соревнованиях 6которые стартуют сегодня в Белграде, примут участие 567 участников из 49 стран. Самой крупной делегацией будет немецкая. Самой малочисленной – российская. Она будет состоять всего из одного атлета, который будет выступать под нейтральным флагом – Дарья Клишина.

То же самое происходило и на Олимпийских играх в Рио, где привлекательная прыгунья была девятой с результатом 6 метров 63 сантиметра. Все это – следствие приостановки членства Москвы в IAAF из-за многочисленных фактов употребления допинга, в том числе и с ноября 2015 года, а также на чемпионате мира.

Дарья провела последние десять дней в Италии между Центром Кони в Форминии и Палаиндор в Анконе. Она стала исключением из правил, потому что с осени 2013 года тренировалась во Флориде и, следовательно, не имеет никакого отношения к российской допинг-системе.

Это в очередной раз подтверждает наличие у IAAF железного кулака. Это – единственная международная организация (наравне с Международным Паралимпийским комитетом), которая исключила российских спортсменов из всех соревнований.

Но в Белграде их отсутствие не пройдет незамеченным. На прошлом чемпионате мира в Праге в 2017 году Россия была первой с шестью золотыми и двумя серебряными медалями.

Представительство России в Сербии после смягчения санкций на конференции IAAF могло бы быть и более существенным – до нескольких десятков спортсменов. Во всяком случае именно столько подали прошения о выступлении под флагом нейтрального государства – порядка 60-ти человек, 20 из которых уже могут быть квалифицированы на чемпионат мира по легкой атлетике в закрытом помещении.

Однако в IAAF пока ответили лишь трем из них: Алексею Сокирскому (метателю молота), бегунье Кристине Сивковойи прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой. Их не будет в Белграде по разным причинам: недостаточный результат, бронхит и плохая форма.

Количество звезд турнира из-за этого уменьшилось практически вдвое. Так много звезд насильственно отсутствуют. Среди них – Мария Кучина, которая десять дней назад в Москве прыгнула на 2 метра 3 сантиметра – лучший результат на планете с февраля 2012 года. IAAF мотивировала свой отказ в ее участии тем, что они до сих пор не успели проверить допинг-тесты, сделанные на чемпионате мира 2015 года в Пекине. Результаты будут готовы лишь в середине марта.

Однако уже отказы получили такие спортсмены как Афонин, Лукьянов, Гуляева, Калина, Соловьева и Крылова.