Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью

«Ростов» разгромил «Томь» в домашне-гостевом матче (6:0) и теперь идет на команду особенного Жозе Моуринью.

В Ростове-на-Дону сейчас все разговоры о матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В пятницу объявили цены на билеты на игру, которая состоится 16 марта (первая – 9 марта в Англии). Билетный отдел желто-синих поставил рекорд. Самый дешевый билет (за ворота) обойдется в 2000 рублей, самый дорогой (на центральную трибуну) – 16 000.

Первыми право выкупа традиционно получат владельцы абонементов. Остальные смогут попытать счастье, начиная с понедельника. Шансов оказаться избранным мало, так как спрос превышает предложение в тысячи раз. Такого ажиотажа не было даже перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией». Люди готовы переплачивать не только за возможность пойти на игру, но и за то, чтобы их дети смогли вывести футбольных звезд на поле.

Например, пресс-атташе «Ростова» Ивану Бодылевскому предложили 170 тысяч рублей за то, чтобы ребенок одного из болельщиков смог взять за руку Златана Ибрагимовича. Звезда, крутой игрок, но вот чтобы ради этого идти на такое…

Зато билеты на матч с «Томью» (для нее это вообще-то домашний матч – поле в Томске не готово) – почти даром. Всю выручку от них должен получить донской клуб. Руководство ростовчан сделало для владельцев сезонных абонементов бесплатный вход. Для остальных установили скромные цены. ВИП-место, откуда через две недели можно посмотреть футбол за 16 000, в этот раз стоило 2000.

«Томь» рассматривала варианты с проведением игры в Перми, но в итоге согласилась с предложением «Ростова». За это сибирскому клубу, который власти региона вдруг решили не финансировать, видимо, посчитав ошибкой затею с премьер-лигой, «Ростов» должен был оплатить чартер и проживание. «Томь» в итоге «отблагодарила» ростовчан за гостеприимство. Стадион, кстати, был заполнен больше, чем наполовину. А «Томь» на домашнем матче поддерживали пять человек.

Накануне игры «Ростов» потерял еще одного игрока. К травмированному Джанаеву добавился Полоз, который получил повреждение на одной из тренировок. Ничего серьезного, но нападающему предоставили отдых. Джанаева же по-прежнему беспокоит левое плечо. Вратарь уже несколько раз ездил в Испанию на лечение, но пока играть не готов.

Под дружное «мужики-мужики» «Ростов» запер ребят из «Томи» на их половине поля и уже к перерыву выигрывал 2:0. Дубль сделал Бухаров, который дважды головой замыкал навесы Калачева. Он их продолжает «печь», как аппетитные саечки. На счету Тимофея уже семь результативных навесов в этом чемпионате.

Потом счет стал неприличным. Впервые отличился в составе «Ростова», в том числе, Девич. 6:0, точнее 0:6.

Только против «МЮ», тем более на «Олд Траффорд», видимо, все-таки сложнее придется.