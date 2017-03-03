Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки98 : 74Валенсия
Футбол  Аугсбург0 : 0РБ Лейпциг
Футбол  Томь0 : 6Ростов
Баскетбол  Зенит77 : 88Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью
Источник: «Советский спорт»

«Ростов» разгромил «Томь» в домашне-гостевом матче (6:0) и теперь идет на команду особенного Жозе Моуринью.

В Ростове-на-Дону сейчас все разговоры о матче Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В пятницу объявили цены на билеты на игру, которая состоится 16 марта (первая – 9 марта в Англии). Билетный отдел желто-синих поставил рекорд. Самый дешевый билет (за ворота) обойдется в 2000 рублей, самый дорогой (на центральную трибуну) – 16 000.

Первыми право выкупа традиционно получат владельцы абонементов. Остальные смогут попытать счастье, начиная с понедельника. Шансов оказаться избранным мало, так как спрос превышает предложение в тысячи раз. Такого ажиотажа не было даже перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией». Люди готовы переплачивать не только за возможность пойти на игру, но и за то, чтобы их дети смогли вывести футбольных звезд на поле.

Например, пресс-атташе «Ростова» Ивану Бодылевскому предложили 170 тысяч рублей за то, чтобы ребенок одного из болельщиков смог взять за руку Златана Ибрагимовича. Звезда, крутой игрок, но вот чтобы ради этого идти на такое…

Зато билеты на матч с «Томью» (для нее это вообще-то домашний матч – поле в Томске не готово) – почти даром. Всю выручку от них должен получить донской клуб. Руководство ростовчан сделало для владельцев сезонных абонементов бесплатный вход. Для остальных установили скромные цены. ВИП-место, откуда через две недели можно посмотреть футбол за 16 000, в этот раз стоило 2000.

«Томь» рассматривала варианты с проведением игры в Перми, но в итоге согласилась с предложением «Ростова». За это сибирскому клубу, который власти региона вдруг решили не финансировать, видимо, посчитав ошибкой затею с премьер-лигой, «Ростов» должен был оплатить чартер и проживание. «Томь» в итоге «отблагодарила» ростовчан за гостеприимство. Стадион, кстати, был заполнен больше, чем наполовину. А «Томь» на домашнем матче поддерживали пять человек.

Накануне игры «Ростов» потерял еще одного игрока. К травмированному Джанаеву добавился Полоз, который получил повреждение на одной из тренировок. Ничего серьезного, но нападающему предоставили отдых. Джанаева же по-прежнему беспокоит левое плечо. Вратарь уже несколько раз ездил в Испанию на лечение, но пока играть не готов.

Под дружное «мужики-мужики» «Ростов» запер ребят из «Томи» на их половине поля и уже к перерыву выигрывал 2:0. Дубль сделал Бухаров, который дважды головой замыкал навесы Калачева. Он их продолжает «печь», как аппетитные саечки. На счету Тимофея уже семь результативных навесов в этом чемпионате.

Потом счет стал неприличным. Впервые отличился в составе «Ростова», в том числе, Девич. 6:0, точнее 0:6.

Только против «МЮ», тем более на «Олд Траффорд», видимо, все-таки сложнее придется.

Матч

Томь - Ростов - 0:6 (0:2)

Голы

Бухаров 19 (0:1). Бухаров 45 (0:2). Девич 69 (0:3). Ерохин 78 (0:4). Азмун 80 (0:5). Азмун 90 (0:6).

Состав

Томь: Мелихов, Митерев (Карымов, 63), Букачев, Осипов, Попов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 77), Пугин, Соболев, Сасин, Голышев

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Калачёв, Ерохин, Мевля, Гацкан (Препелицэ, 80), Нобоа (Могилевец, 60), Азмун, Бухаров (Девич, 61)

Предупреждения:

Гвинейский, 39 - Кудряшов, 42

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

03 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Данильянц: Девич уже понимает нашу игруГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от игры нападающего Марко Девича, который в игре с «Томью» (6:0) забил свой дебютный гол за желто-синих.Валерий Петраков: Большая часть задолженностей уже покрытаГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в его команде. Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Ростову» со счетом 0:6.Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позадиПосле победы над «Томью» в 18-м туре чемпионата России (6:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья вратаря Сослана Джанаева и нападающего Дмитрия Полоза.Ролан Гусев: Кокорина надо оставить в покоеЭкс-полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев – о ситуации с форвардом «Зенита» Александром Кокориным.«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лигеВ матче 18-го тура премьер-лиги «Ростов» разгромил «Томь» – 6:0.Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»Как сообщил наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0) полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян получил травму.РФПЛ. 18-й тур. «Томь» уступила «Ростову» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Ростов» разгромил «Томь», Бухаров и Азмун сделали дубльМатч 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Ростова».Билеты на матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» стоят от двух до 16 тысяч рублейЗавтра поступят в продажу билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.Александр Бубнов: Если Каррера подготовил «Спартак» в плане физики, то с «Краснодаром» на это можно сделать ставкуБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром».«Томь» – «Ростов». ОнлайнМатч 18-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Ростов» – «Томь». Стартовые составыСтал известен стартовый состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ с «Томью».«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тура«Спартак» и «Зенит» не проиграют» – анонс тураСамое важное, что нужно знать перед стартом 18-го тура РФПЛЖулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и ПарагваемТренерский штаб сборной Бразилии назвал футболистов, которые получили вызов на матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2018 против Уругвая и Парагвая.Руслан Камболов: Со «Спартаком» зарубились как в чемпионате. Это придало уверенностиПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов – о своих целях.Живой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сетиЖивой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сети«Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.Руслан Камболов: Спасибо Билялетдинову – он вернул меня в большой футболРуслан Камболов: Спасибо Билялетдинову – он вернул меня в большой футболПолузащитник «Рубина» Руслан Камболов дал интервью «Советскому спорту».Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Валерий Масалитин: Матч с «Зенитом» покажет, сумел ли Гончаренко добиться расположения игроков ЦСКАБывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: «Ростову» через матч с «Томью» важно хорошо подготовиться к Лиге ЕвропыБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» в рамках 18-го тура РФПЛ.
Главные новости
MMA
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован (информация обновляется)
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
Футбол
Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчи
Баскетбол
«Химки» обыграли «Валенсию» и сравняли счет в серии
Баскетбол
«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и закончил выступление в Еврокубке
Футбол
Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы
Футбол
Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позади
Баскетбол
УНИКС в овертайме уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лиге
Футбол
Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»
все новости
Томь
Томькалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости