Видеоповторам – да! Англия снова переворачивает футбол

Футбольная ассоциация Англии на ближайшем собрании может утвердить двухгодовой эксперимент по использованию видеоповторов . «Советский спорт» рассказывает о новой составляющей футбола.

Несколько лет назад АПЛ уже перевернула футбольное сообщество, введя автоматическую систему фиксации гола. Предпосылок к нововведению было много, но первыми отважились на нее именно на Британских островах.

Видимо, пришло время для следующего шага – видеоповторов. Правда, для начала систему планируют обкатывать в матчах Кубка и Суперкубка Англии в течение ближайших двух лет.

Работать система видеоповторов будет следующим образом – главный арбитр матча посредством беспроводной связи в любой необходимый момент может связаться с видео-помощником, который внимательно, со всеми повторами, будет следить за игрой параллельно.

Но важно оговориться: переложить ответственность на видео-судью главный рефери сможет не всегда. Помощь будет доступна только в ситуациях, относящихся к голу, красной карточке, ошибочной трактовке эпизода или назначении пенальти. Момент с желтой карточкой, первой или второй – неважно, пересмотреть нельзя.

Главный арбитр – больше не главный?

Согласно правилу, инициировать просмотр момента на видео может не только рефери, но и его ассистент напротив телевизора. То есть, если видео-помощник не уверен в правильности решения начальника, он может рекомендовать ему пересмотреть запись момента. В этой ситуации арбитру придется подбегать к коллеге и вместе с ним, по-хоккейному, просмотреть инцидент, либо – поверить партнеру на слово и, не смотря повтор, изменить решение. Правда, последнее слово по эпизоду все равно остается за рефери.

Главный арбитр может и сам пересмотреть эпизод, но без помощи специально обученного человека. Для этого на одной из бровок будет установлен монитор.

Стоп-игра

Останавливать матч придется далеко не всегда, если требуется помощь видео-ассистента. По ходу игры помощник может передать всю необходимую информацию главному судье и тот, если хочет, незамедлительно примет соответствующее решение.

Ассоциации еще придется придумать сигнал, которым арбитр будет ставить матч на паузу. Скорее всего, тут позаимствуют жест из регби, обозначающий экран. Но точных данных еще нет.

Игроки и тренеры – в пролете

Ни футболисты, ни тренеры не смогут просить арбитра пересмотреть тот или иной эпизод. Естественно, на эмоциях учить рефери работать окружающие его спортсмены и их наставники по-прежнему будут. И тут арбитру важно не пойти на поводу у публики и спортсменов.

Технологии остаются прежними

Никакой особенной картинки у арбитра не будет. Он просмотрит эпизод так же, как его увидят зрители по телевизору. Да и сильно отмотать назад у рефери не выйдет – детально разобраться можно будет только в заключительной фазе эпизода. Все, что происходит до этого момента – недоступно для глаз судейской бригады.

Возможно, после введения видеоповторов футбольные матчи растянут эфирное время и прежде обычного на стадионе задержатся зрители. Но это еще предстоит выяснить. Небольшие испытания данной системы в Нидерландах показали, что для решения спорного эпизода требуется порядка 12 секунд. Это и любое другое время на использование видеоповтора будет добавлено к основному времени игры.

В случае удачных испытаний, видео-ассистент как новый член судейской бригады, наделенный абсолютно новыми полномочиями, может быть представлен футбольному сообществу в 2018 или 2019 году. Но решить этот вопрос Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) предстоит позже. А пока – эксперименты.

P.S.

Напомним, что первый в истории видеоповтор был применен в полуфинальном матче Клубного ЧМ между «Касима Антлерс» и «Атлетико Насьональ». Главный арбитр встречи Виктор Кашшаи указал на 11-метровую отметку после помощи видео-ассистента.