Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  Химки98 : 74Валенсия
Футбол  Аугсбург0 : 0РБ Лейпциг
Футбол  Томь0 : 6Ростов
Баскетбол  Зенит77 : 88Локомотив
Баскетбол  Барселона- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Видеоповторам – да! Англия снова переворачивает футбол

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Видеоповторам – да! Англия снова переворачивает футбол
Источник: Getty Images

Футбольная ассоциация Англии на ближайшем собрании может утвердить двухгодовой эксперимент по использованию видеоповторов. «Советский спорт» рассказывает о новой составляющей футбола.

Несколько лет назад АПЛ уже перевернула футбольное сообщество, введя автоматическую систему фиксации гола. Предпосылок к нововведению было много, но первыми отважились на нее именно на Британских островах.

Видимо, пришло время для следующего шага – видеоповторов. Правда, для начала систему планируют обкатывать в матчах Кубка и Суперкубка Англии в течение ближайших двух лет.

Работать система видеоповторов будет следующим образом – главный арбитр матча посредством беспроводной связи в любой необходимый момент может связаться с видео-помощником, который внимательно, со всеми повторами, будет следить за игрой параллельно.

Но важно оговориться: переложить ответственность на видео-судью главный рефери сможет не всегда. Помощь будет доступна только в ситуациях, относящихся к голу, красной карточке, ошибочной трактовке эпизода или назначении пенальти. Момент с желтой карточкой, первой или второй – неважно, пересмотреть нельзя.

Главный арбитр – больше не главный?

Согласно правилу, инициировать просмотр момента на видео может не только рефери, но и его ассистент напротив телевизора. То есть, если видео-помощник не уверен в правильности решения начальника, он может рекомендовать ему пересмотреть запись момента. В этой ситуации арбитру придется подбегать к коллеге и вместе с ним, по-хоккейному, просмотреть инцидент, либо – поверить партнеру на слово и, не смотря повтор, изменить решение. Правда, последнее слово по эпизоду все равно остается за рефери.

Главный арбитр может и сам пересмотреть эпизод, но без помощи специально обученного человека. Для этого на одной из бровок будет установлен монитор.

Стоп-игра

Останавливать матч придется далеко не всегда, если требуется помощь видео-ассистента. По ходу игры помощник может передать всю необходимую информацию главному судье и тот, если хочет, незамедлительно примет соответствующее решение.

Ассоциации еще придется придумать сигнал, которым арбитр будет ставить матч на паузу. Скорее всего, тут позаимствуют жест из регби, обозначающий экран. Но точных данных еще нет.

Игроки и тренеры – в пролете

Ни футболисты, ни тренеры не смогут просить арбитра пересмотреть тот или иной эпизод. Естественно, на эмоциях учить рефери работать окружающие его спортсмены и их наставники по-прежнему будут. И тут арбитру важно не пойти на поводу у публики и спортсменов.

Технологии остаются прежними

Никакой особенной картинки у арбитра не будет. Он просмотрит эпизод так же, как его увидят зрители по телевизору. Да и сильно отмотать назад у рефери не выйдет – детально разобраться можно будет только в заключительной фазе эпизода. Все, что происходит до этого момента – недоступно для глаз судейской бригады.

Возможно, после введения видеоповторов футбольные матчи растянут эфирное время и прежде обычного на стадионе задержатся зрители. Но это еще предстоит выяснить. Небольшие испытания данной системы в Нидерландах показали, что для решения спорного эпизода требуется порядка 12 секунд. Это и любое другое время на использование видеоповтора будет добавлено к основному времени игры.

В случае удачных испытаний, видео-ассистент как новый член судейской бригады, наделенный абсолютно новыми полномочиями, может быть представлен футбольному сообществу в 2018 или 2019 году. Но решить этот вопрос Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) предстоит позже. А пока – эксперименты.

P.S.

Напомним, что первый в истории видеоповтор был применен в полуфинальном матче Клубного ЧМ между «Касима Антлерс» и «Атлетико Насьональ». Главный арбитр встречи Виктор Кашшаи указал на 11-метровую отметку после помощи видео-ассистента.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»Как сообщил наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0) полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян получил травму.Жозе Моуринью: Думаю, в «Юнайтед» уже поняли, что я никакой не монстрГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об особенностях своего характера, а также рассказал о целях на будущее.Хосеп Гвардиола: Компани и Коларов восстановились после травмГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Сандерленда» в чемпионате Англии. Также он сообщил, что защитники Венсан Компани и Александар Коларов вернулись в строй после травм.Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключеГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону». Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.Антонио Конте: Мне было нелегко перейти в «Челси», но я хочу остаться здесь на долгие годыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте заверил, что не собирается покидать лондонский клуб, а также рассказал о своем состоянии перед стартом текущего сезона.Луис Энрике: Возможно, теперь моя жена согласится оформить британскую визуГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике, который покинет каталонский клуб по окончании сезона, не исключил своего переезда в чемпионат Англии.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Клопп обозначил главную трансферную цель «Ливерпуля»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав команды грядущим летом.Майкл О’Нил может возглавить «Лестер»Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил рассматривается руководством «Лестера» как один из кандидатов на пост главного тренера команды.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.В Англии решили тестировать видеоповторы в Суперкубке и Кубке страныВ следующем сезоне в матчах Суперкубка и Кубка Англии могут появиться видеоассистенты главного арбитра, сообщает The Telegraph.Рональд Куман: Руни может сделать «Эвертон» сильнееГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказался о возможном возвращении в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни мог продолжить карьеру в Китае.Конте был признан лучшим тренером Лондона, Канте – лучшим игрокомГлавный тренер «Челси» Антонио Конте получил приз тренер года на ежегодной премии London Football Awards. Игроком года стал полузащитник «синих» Нголо Канте.«Спартак» ищет замену Промесу в ИталииМосковский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.Хосеп Гвардиолы: Тренер «Барселоны» должен уметь принимать непопулярные решенияГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что должен уметь наставник, чтобы добиться успеха в «Барселоне».Щесны заявил, что останется в «Арсенале», если станет основным голкипером «пушкарей»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», ответил на вопрос о своем будущем.Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».Арсен Венгер: «Барселона»? Я не ищу работу в другом клубе, моя цель – улучшить положение «Арсенала»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на ряд актуальных вопросов, а также выразил мнение, что решение наставника «Барселоны» Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона не скажется на игре сине-гранатовых.Дэнни Симпсон – Джейми Каррагеру: Уважаю твое мнение, однако, я выигрывал АПЛ, а ты – нетЗащитник «Лестера» Дэнни Симпсон ответил на критику эксперта Sky Sports и бывшего игрока «Ливерплуя» Джейми Карраггера.
Главные новости
MMA
Бой Нурмагомедова с Фергюсоном отменен. Хабиб госпитализирован (информация обновляется)
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
Футбол
Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчи
Баскетбол
«Химки» обыграли «Валенсию» и сравняли счет в серии
Баскетбол
«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и закончил выступление в Еврокубке
Футбол
Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы
Футбол
Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позади
Баскетбол
УНИКС в овертайме уступил «Анадолу Эфес» в Евролиге
Футбол
«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лиге
Футбол
Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»
все новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости