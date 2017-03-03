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Обидно и неприятно, но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе Нурмагомедове

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Обидно и неприятно, но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе Нурмагомедове
Источник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об очень неприятной ситуации Хабиба Нурмагомедова.

Лучшего российского бойца ММА на данный момент Хабиба Нурмагомедова преследует какой-то злой рок.

Казалось бы, вот он тот миг, когда пора привезти пояс UFC в Россию. Заждались ведь… И ведь по силам это было сделать. Тони Фергюсон — боец сильный и жесткий, но Хабиб целеустремленнее, опаснее, если понятнее — круче американца.

Но за три часа до официального взвешивания приходит злой рок и творит свой хаос. Хабиб госпитализирован с какой-то проблемой, а Фергюсон, конечно же, рад этому. Понятно, что потом американец будет говорить, что так сильно ждал этого боя, чтобы научить Нурмагомедова уму-разуму. Победить его и размазать по «клетке». Но всем понятно, что он боялся россиянина и отмена боя — отличный ему подарок.

Но речь сейчас не о Фергюсоне, а он нашем спортсмене — Хабибе. Это не первая проблема в его жизни, связанная со здоровьем. После феноменального боя против бразильца Рафаэля дос Аньоса, именно Хабиб был главным претендентом на пояс в легком весе. Но Нурмагомедов получил две тяжелые травмы подряд (сначала нога, потом ребро) и не смог драться. Кстати, так сорвался первый бой Хабиба с Тони — из-за травмы россиянина.

Нурмагомедов даже собирался закончить карьеру, но отговорил отец. Спустя два года Хабиб вернулся, побил Даррела Хорчера. Ждал шанса, который Дана Уайт ему подарил, а потом подарочек-то, отобрал. Сначала выслал контракт на чемпионский бой против Эдди Альвареса, а оказалось-то, что Эдди с Конором Макгрегором дерется. Хабиб и эту обиду съел, пережевал, проглотил и продолжил гнуть свою линию.

Побил Майкла Джонсона и вызвал на бой чемпиона Конора Макгрегора. Но нет, злой рок пришел и заставил ирландца взять отпуск. Хабиб опять остался ни с чем. Дана Уайт назначает ему бой за титул «временного» чемпиона против Тони Фергюсона. Макгрегор, же, детей рожает.

Все шло хорошо. Отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов уверял, что тренировочный сбор проходит отлично. За неделю до поединка Абдулманап заявил, что «Хабибу за неделю надо будет скинуть 7-8 кг». Никто тогда не обратил на это внимания, ведь Нурмагомедов скидывал и большие веса перед схватками. Но сейчас он госпитализирован. Непонятно, проблемы с почками, или печенью, но кажется, что без сгонки веса здесь не обошлось.

Сейчас в сторону Хабиба полетят упреки, мол, обещал побить американца, а сам по больницам бегаешь. От этих высказываний не уйти. Критика посыпется со всех сторон. В этот тяжелый момент хочется пожелать Хабибу, в первую очередь, здоровья. Во-вторую, стойкости, терпения и меньше читать газет.

Я верю в то, что он еще вернется. Я верю в то, что пояс чемпиона UFC окажется в России. И дело не в том, что я соотечественник Нурмагомедова, или его ярый фанатик. Просто Хабиб Нурмагомедов, на мой взгляд, лучший легковес в UFC.

То, что случилось, обидно и очень неприятно. Но это не трагедия. Это всего лишь жизнь. И спорт в ней должен не первое место занимать.

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Сергей Ващенко
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