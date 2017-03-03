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Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор, Хабиб, а может и Ковалев. Шесть отмененных боев российских спортсменов
Источник: «Советский спорт»

В пятницу вечером стало известно, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен. «Советский спорт» вспоминает последние случаи, когда бои российских спортсменов были отменены в последний момент.

Григорий Дрозд (Россия) – Илунга Макабу (Конго)

Место: Москва, Россия
Дата: 8 апреля
Статус:  Бой за титул чемпиона мира по версии WBС в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг)
Послужной список Дрозда на момент боя: 40-1, 28 KO
Послужной список Макабу на момент боя: 19-1, 18 KO
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10

Почему отменен: Григорий Дрозд получил серьезную травму и не смог провести защиту своего титула против обязательного претендента на его титул конголезца Илунги Макабу. Об этом было объявлено 11 марта, когда до поединка оставалось менее месяца.

«К сожалению, характер травмы таков (субтотальный разрыв сухожилия и сухожильно-мышечного перехода подлопаточной мышцы, разрыв второго и третьего сегмента фиброзной губы и признаки разрыва», - сказал Григорий.

С тех пор россиянин на ринг не выходил.
Результат: Отмена всего боксерского вечера

Александр Поветкин (Россия) – Деонтей Уайлдер (США)

Место: Москва, Россия
Дата: 21 мая
Статус:  Бой за титул чемпиона мира по версии WBС в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
Послужной список Поветкина на момент боя: 30-1, 22 KO
Послужной список Уайлдера на момент боя: 36-0-0, 35 KO
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10

Почему отменен: Александр Поветкин сдал положительный допинг-тест на мельдоний в преддверии титульного боя с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 15 мая было сообщение, что бой просто перенесен, но на следующий день команда американца объявила об отмене поединка.

Содержание этого препарата в крови у Поветкина составило 70 нанограммов. По словам российской стороны Поветкин принимал мельдоний осенью 2015 года, когда он был разрешен. Судебный процесс по этому делу продолжается до сих пор.
Результат: Отмена боя. Боксерский вечер состоялся.

Александр Поветкин (Россия)- Бермейн Стиверн (Канада)

Место: Екатеринбург, Россия
Дата: 17 декабря
Статус:  Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBС в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)
Послужной список Поветкина на момент боя: 30-1, 22 KO
Послужной список Стиверна на момент боя: 25-2-1, 21 KO
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 8 из 10

Почему отменен: Менее чем за сутки до поединка в пробе россиянина был обнаружен остарин. После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин - Стиверн статус титульного. В результате команда Стиверна приняла решение отказаться от боя.
Результат: Отмена боя. Стиверну нашли замену в лице француза Йоана Дюопа

Дмитрий Чудинов (Россия) – Мартин Мюррей (Великобритания)

Место: Монако
Дата: 12 ноября
Статус: за право стать обязательным претендентом на титул WBO во втором среднем весе
Послужной список Чудинова на момент боя: 19-1-2, 12 КО
Послужной список Мюррея на момент боя: 33-4-1, 16 КО
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Почему отменен: За два дня до поединка Дмитрий Чудинов снялся с боя с британцем Мартином Мюрреем после того, как врач диагностировал у него вирусную инфекцию.
Результат: Отмена боя. Россиянину нашли замену в лице немца Нуху Лаваля.

Федор Емельяненко (Россия) – Мэтт Митрион (США)

Место: Сан-Хосе США
Дата: 18 февраля
Статус:  рейтинговый бой в Bellator
Послужной список Емельяненко на момент боя: 36-4
Послужной список Митрион на момент боя: 11-5
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 6 из 10

Почему отменен: Федор Емельяненко не смог дебютировать в Bellator, поскольку его соперник американец Мэтт Митрион был госпитализирован с камнями в почках. Бой был отложен на несколько месяцев. Bellator пытался найти замену Митриону в срочном порядке, сохранив на турнире бой Емельяненко. В частности обсуждалась кандидатура Оли Томпсона, который должен провести бой с Чейком Конго на этом же турнире. Чел Соннен, Тито Ортис и Мохаммед Лаваль предлагали себя в качестве замены. Емельяненко от замены отказался.
Результат: Отмена боя. Боксерский вечер состоялся.

Хабиб Нурмагомедов (Россия) – Тони Фергюсон (США)

Место: Лас-Вегас, США
Дата: 4 марта
Статус: бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе
Послужной список Нурмагомедова на момент боя: 24-0
Послужной список Фергюсона на момент боя: 22-3
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10

Почему отменен: За несколько часов до церемонии взвешивания Хабибу Нурмагомедову стало плохо и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени. Отмечается, что причиной этому послужила интенсивная сгонка веса. Врачи запретили россиянину выходить на бой.
Результат: Отмена боя. Боксерский вечер состоится.

ПОД УГРОЗОЙ

Сергей Ковалев (Россия) – Андре Уорд (США)

Место: Лас-Вегас, США
Дата: 18 июня
Статус:  Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO, а также «суперчемпиона» мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
Рекорд Ковалева: 30-1-1, 26 KO
Рекорд Уорда: 31-0, 15 KO
Рейтинг боя по версии Sovsport.ru: 10 из 10
Почему может не состояться: Учитывая, что ведущие российские боксеры и бойцы не смогли провести свои поединки, тревожно становится за предстоящий бой Сергея Ковалева. Его команда и представили Андре Уорда только недавно вступили в переговоры, но они обещают быть крайне трудными. По условиям контракта на первый бой, американец обязан предоставить Ковалеву реванш. Но сам Уорд неоднократно озвучивал мысли о завершении карьеры. Так что и этот бой мы можем не увидеть.


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