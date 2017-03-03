Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Геркус: Предложат Промеса за 10 миллионов – найдем деньги

Дмитрий Гирин, Константин Кринский, Артем Терентьев, Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Илья Геркус
Илья ГеркусИсточник: «Советский спорт»

В пятницу гостем редакции «Советского спорта» стал президент «Локомотива» Илья Геркус, который ответил на актуальные вопросы. 

(О задаче на оставшуюся часть чемпионата и Кубок России)

- Задача – выступить достойно, соответственно своему бренду. Занять место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Успешно провести оставшиеся матчи Кубка России. Порадовать болельщиков игрой.

(О том, останется ли Алексей Миранчук в «Локомотиве»)

- Действительно, сделка с «Рубином» не сложилась. Допускаю, что Алексей может остаться в «Локо». Какова вероятность этого? 50 на 50 - это на мой взгляд. Миранчуку в «Локо» комфортно. Он постоянно выходит на поле, ему доверяет главный тренер, а на последнем матче его так дружно поддержали болельщики. 

претензиях представителей Алексея Миранчука о сорвавшейся сделке)

- Бумаг мы не подписывали. И по рукам мы не ударяли. Представители футболиста огорчены тем, что не получилось забрать игрока. Не считаю, что в этой ситуации «Локомотив» проиграл. Вопрос в том, что на данный момент у футболиста не появилось нового контракта ни в «Локомотиве», ни в другом клубе. Но мы стараемся Алексея от этой шумихи изолировать.

(О том, как Миранчук отозвал заявление об уходе) 

- Алексей объявил о решении уйти. И даже написал заявление соответствующего содержания. При этом общеизвестно отношение главного тренера к этой истории: Алексею следует остаться в родном клубе. Мне тоже этого хотелось бы. В итоге Миранчук свое заявление об увольнении из клуба забрал. Кто его в этом убедил? Жизнь. Просто есть юридическая сторона вопроса. Не следует такие бумаги писать. Я попросил его подумать: зачем так делать?! В итоге заявление Миранчук отозвал. 

(В ответ на вопрос о готовности потратить 7-10 млн. евро на игрока уровня Промеса)

- В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция.

(О сорвавшемся переходе Колкера)

- Он просто не решился. Я почувствовал, что у футболиста есть сомнения, когда он попросил на один день слетать из Рима, где проходил медосмотр, в Лондон, чтобы посоветоваться с семьей, с девушкой. В итоге – передумал. Остаюсь при мнении: Колкер - замечательный футболист с огромным потенциалом. Он провел свыше ста матчей в английской премьер-лиге. Много ли 25-летних центральных защитников с таким послужным списком выступает в России? Другое дело, что Колкер странно распорядился своей дальнейшей карьерой, сейчас он не играет. 

(О том, за сколько «Спартак» купил Самедова)

- Мы договорились сумму не называть. Могу назвать ориентир – ближе к четырем миллионам. Перевод в молодежный состав, а это продлилось всего несколько дней, не мог сказаться на качествах игрока и соответственно цене. 

(О громком интервью экс-президента клуба Ольги Смородской)

- Кажется, Ольга Юрьевна пребывает в расстроенных чувствах, на что-то обижена. Если футбол вызывает такие негативные эмоции, зачем все это было? Что за работа такая, где трудишься шесть лет, а потом ходишь такой расстроенный?! Хочется, чтобы футбол дарил позитив, добрые эмоции. 

Прочитав полную версию беседы с Ильей Геркусом в одном из ближайших номеров «Советского спорта», вы узнаете:

- зачем на просмотр приглашали Александра Прудникова;

- почему Игорь Денисов – бомба;

- каков кредит доверия у Юрия Семина;

- что Илья Геркус думает о «заигрывании» с болельщиками;

- и многое другое.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Геркус: «Локомотив» – толерантный клубПрезидент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что осуждает проявления расизма в футболе и отметил, что его клуб практически не сталкивается с этой проблемой.Гиперактивный Карпин, истеричный Лев и душевный Бердыев. Психолог – о тренерахГиперактивный Карпин, истеричный Лев и душевный Бердыев. Психолог – о тренерах«Советский спорт» попросил спортивного психолога дать оценку поведению известных тренеровИлья Геркус поддержал акцию «Футбол без насилия»Президент «Локомотива» Илья Геркус поддержал акцию «Футбол без насилия», которую проводит общественное движение «Россия любит футбол» и издание «Советский спорт».Ольга Смородская: Это и правда, и неправда одновременноОльга Смородская: Это и правда, и неправда одновременноСамое интересное из большого интервью бывшего президента «Локомотива».Финал Кубка России пройдет в СочиПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян сообщил, что финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».Николай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияНиколай Наумов: У Смородской сейчас профессиональная трагедияПрезидент «Локомотива» (2007-2010 годы) ответил на критику Ольги Смородской.Ольга Смородская: «Локомотив» сейчас никому не угрожает. Может быть, для этого меня и убралиБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что могло стать причиной ее отставки.Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секундуПрезидент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал игроком «Наполи».Ольга Смородская: Сейчас у «Локомотива» не систематическая работа с болельщиками, а полная профанацияБывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала новое руководство клуба за работу с болельщиками.Защитник «Тосно» Богаев: «Локомотиву» повезло, ни одного момента, кроме гола, они не создалиЗащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.И в старости свои страстиИ в старости свои страстиКак «редкая птица долетает до середины Днепра», так и мало кто из профессиональных футболистов может похвастать своим долголетием.«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевыхТрадиционный обзор гостевых книг фанатских сайтов ведущих клубов российского футболаАри: «Краснодар» отправлял в «Галатасарай». Я отказалсяАри: «Краснодар» отправлял в «Галатасарай». Я отказалсяНападающий «Локомотива» Ари рассказал «Советскому спорту» о первом матче за клуб, и почему у него испортились отношения с «Краснодаром».«Мне кажется, или матч купили?» Болельщики об играх Кубка России«Мне кажется, или матч купили?» Болельщики об играх Кубка России«Советский спорт» наблюдает за реакцией болельщиков на игры 1/4 финала Кубка России.Анатолий Бышовец: Думаю, «Локомотив» и «Рубин сыграют в финале Кубка РоссииБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что в финале Кубка России будут играть «Локомотив» и «Рубин».«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео)«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах Кубка«На такое поле не надо выпускать испанцев и бразильцев». Ловчев о матчах КубкаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах 1/4 финала Кубка России.«В команде хотят, чтобы Леша остался». Миранчук важнее полуфинала Кубка (видео)«В команде хотят, чтобы Леша остался». Миранчук важнее полуфинала Кубка (видео)«Советский спорт» передает слова игроков после кубкового матча «Локомотив» – «Тосно».Григорий Чиркин: Если Миранчук уйдет в слабую команду, сделает шаг назадПолузащитник «Тосно» Григорий Чиркин поделился мнением о поражении от «Локомотива» (0:1) в четвертьфинале Кубка России.Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу! (видео)Алексей Миранчук: Скауты «МЮ»? Первый раз слышу! (видео)Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о победе над «Тосно», но разговоры о контракте оставил без комментариев.
Главные новости
MMA
Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится
Баскетбол
«Барселона» – ЦСКА. Онлайн
MMA
Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем
MMA
Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб
MMA
Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба
Футбол
Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчи
Баскетбол
«Химки» обыграли «Валенсию» и сравняли счет в серии
Баскетбол
«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» и закончил выступление в Еврокубке
Футбол
Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы
Футбол
Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позади
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Алексей Миранчук
Алексей Миранчуквсе новости
Илья Геркус
Илья Геркусвсе новости
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости