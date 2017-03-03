Илья Геркус: Предложат Промеса за 10 миллионов – найдем деньги

В пятницу гостем редакции «Советского спорта» стал президент «Локомотива» Илья Геркус, который ответил на актуальные вопросы.

(О задаче на оставшуюся часть чемпионата и Кубок России)

- Задача – выступить достойно, соответственно своему бренду. Занять место, которое позволит в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. Успешно провести оставшиеся матчи Кубка России. Порадовать болельщиков игрой.

(О том, останется ли Алексей Миранчук в «Локомотиве»)

- Действительно, сделка с «Рубином» не сложилась. Допускаю, что Алексей может остаться в «Локо». Какова вероятность этого? 50 на 50 - это на мой взгляд. Миранчуку в «Локо» комфортно. Он постоянно выходит на поле, ему доверяет главный тренер, а на последнем матче его так дружно поддержали болельщики.

(О претензиях представителей Алексея Миранчука о сорвавшейся сделке)

- Бумаг мы не подписывали. И по рукам мы не ударяли. Представители футболиста огорчены тем, что не получилось забрать игрока. Не считаю, что в этой ситуации «Локомотив» проиграл. Вопрос в том, что на данный момент у футболиста не появилось нового контракта ни в «Локомотиве», ни в другом клубе. Но мы стараемся Алексея от этой шумихи изолировать.

(О том, как Миранчук отозвал заявление об уходе)

- Алексей объявил о решении уйти. И даже написал заявление соответствующего содержания. При этом общеизвестно отношение главного тренера к этой истории: Алексею следует остаться в родном клубе. Мне тоже этого хотелось бы. В итоге Миранчук свое заявление об увольнении из клуба забрал. Кто его в этом убедил? Жизнь. Просто есть юридическая сторона вопроса. Не следует такие бумаги писать. Я попросил его подумать: зачем так делать?! В итоге заявление Миранчук отозвал.

(В ответ на вопрос о готовности потратить 7-10 млн. евро на игрока уровня Промеса)

- В каждое трансферное окно ставится задача усилить команду, чтобы достичь нужного результата. Если нам предложат Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги. Голландец – суперигрок, стоящий на самом деле 15–20 миллионов. Это была бы отличная инвестиция.

(О сорвавшемся переходе Колкера)

- Он просто не решился. Я почувствовал, что у футболиста есть сомнения, когда он попросил на один день слетать из Рима, где проходил медосмотр, в Лондон, чтобы посоветоваться с семьей, с девушкой. В итоге – передумал. Остаюсь при мнении: Колкер - замечательный футболист с огромным потенциалом. Он провел свыше ста матчей в английской премьер-лиге. Много ли 25-летних центральных защитников с таким послужным списком выступает в России? Другое дело, что Колкер странно распорядился своей дальнейшей карьерой, сейчас он не играет.

(О том, за сколько «Спартак» купил Самедова)

- Мы договорились сумму не называть. Могу назвать ориентир – ближе к четырем миллионам. Перевод в молодежный состав, а это продлилось всего несколько дней, не мог сказаться на качествах игрока и соответственно цене.

(О громком интервью экс-президента клуба Ольги Смородской)

- Кажется, Ольга Юрьевна пребывает в расстроенных чувствах, на что-то обижена. Если футбол вызывает такие негативные эмоции, зачем все это было? Что за работа такая, где трудишься шесть лет, а потом ходишь такой расстроенный?! Хочется, чтобы футбол дарил позитив, добрые эмоции.

Прочитав полную версию беседы с Ильей Геркусом в одном из ближайших номеров «Советского спорта», вы узнаете:

- зачем на просмотр приглашали Александра Прудникова;

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