«США и без боя победили Россию». Американцы об отмененном бое Нурмагомедова

Как уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен был состояться 5 марта на турнире UFC 209, отменен.

За три часа до официального взвешивания, Хабибу стало плохо и он оказался в больнице. Как стало известно, российский легковес имеет проблемы со здоровьем из-за сумасшедшей сгонки веса. За сутки перед поединком ему нужно было сбросить еще три килограмма. Нурмагомедов делал все возможное, чтобы избавиться от веса, но пострадали другие органы.

Конечно же, все россияне очень ждали этого поединка и разочарованы всей этой историей. Но, главное, чтобы Хабиб Нурмагомедов пришел в себя. Здоровья ему.

«Советский спорт» поинтересовался, а что же думают об этом американцы? О чем они пишут на форумах сайтов о ММА?

Nick

Черт возьми. Этот русский так много говорил, а теперь испугался. Отдайте титул Фергюсону. США — сила!

Angel3005

Интересно, может дело в допинге. Хабиб применял стероиды? В любом случае, ему очень сильно повезло. Тони бы его уничтожил.

Fergy

Очень жалко, бой отменен. Я разочарован. Я специально приехал в Лас-Вегас из Канады, чтобы поболеть за Хабиба. Сам я итальянец. Нурмагомедову — здоровья. Еще повоюет.

Lion King

Нужно что-то срочно делать с весогонкой. Уже сколько бойцов умерло из-за этого. Сколько матерей страдают от этих смертей. ММА и единоборства надо запретить. Люди умирают все чаще и чаще. Не спорт, а криминал какой-то.

Hertip

Хабибу не везет. Как только появляется шанс, он его упускает. Но здоровье оно такое. Мэтт Митрион подтвердит.

Lotar

Не знаю, не знаю, почему так много американцев поддерживают Хабиба, а не Тони в этой истории. Очевидно же, что не смог сделать вес. Провалил свою подготовку. Посмотрел на него во время открытой тренировке. Он был медленным, а Тони — рвал и метал, порхал как бабочка и жалил, как сами знаете кто. Все просто, Нурмагомедов пусть едет в России и дерется в М-1, а в UFC дерется настоящие воины.

WarWurter

Главное — здоровье. А бой мы еще увидим в следующий раз. Победит сильнейший.

Irina

Живу в Лас-Вегасе. И слухи, что Хабиб не подерется ходят уже два дня. Говорили, что у него проблемы с весом, что не может согнать. Куда смотрел его диетолог. И есть ли он вообще?

Nintendo

Согнать три килограмма за пару часов? Неужели Хабиб думал, что у него получится? Да, конечно, он медведь из России, но медведи же не такие крутые, как американские ягуары.

Hi Lo

Очень и очень жаль. Ждал этого боя. Бойцы должны были разыграть титул чемпиона. Макгрегор — не в счет. Он проиграет обоим.

Liver

Ну отменили бой, ну и ладно. Зато хоть на стероидного Оверима посмотрим и на толстяка Ханта.

PopStile

Для Хабиба все хорошо закончилось. Бой отменили, а так бы он проиграл нокаутом. Повезло ему. Может, и был у него такой план? Бой не состоялся, а США и без боя победили Россию.