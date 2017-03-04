Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашим

Маркович потерял тренировочную форму, а Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.

Баскетбольный флирт

Счет первого четвертьфинала опечалил всех в «Зените»: 75:52 выиграл «Локо». Если бы в плей-офф был старый регламент с победителем, как в футболе, по разнице, Василий Карасев мог бы дать отдых лидерам и концентрироваться на Единой лиге ВТБ. Но правила изменились, «Локомотив» еще не в полуфинале, и на площадке «Юбилейного» с Тиммой в обойме бороться с краснодарцами немного проще.

Сложно даются «Зениту» матчи с «Локомотивом-Кубанью». В шести играх петербуржцы проиграли пять раз. В этом сезоне команды встретятся целых четыре раза, этот – третий. Недавний матч клубов в Единой лиге ВТБ тоже закончился победой краснодарцев.

Перед прошлой встречей представители команд только и делали, что хвалили друг друга. Янис Тимма отметил, что в «Локо» все баскетболисты хороши, а защитник краснодарцев Евгений Бабурин вообще назвал сине-бело-голубых «русским аналогом «Голден Стейт». Интересно, обыграл бы «Локо» «Уорриорз» с преимуществом «+23»?

Василий Карасев перед первой игрой с «Локомотивом» больше переживал о длине скамейки, и ему тут же подогнали защитника Демонте Харпера из «Калева». Как потом сказал тренер, Харпер будет альтернативой Марковичу. Новичок в матчах с «Локо» участия не принял, а в «Юбилейном» скромно наблюдал за игрой, сидя рядом с клубным персоналом.

Форма Марковича и «спасибо» от «Зенита»

У «Зенита» с самого начала что-то пошло не так: где-то потерял тренировочную форму Стефан Маркович. Небольшая проблема, главное, чтобы во время матча был в форме.

Болельщики поняли, что без них «Зениту» будет очень сложно, и пригласили на игру главного петербуржца. Он, правда, весь матч смотрел в одну точку, но очень внимательно.

Клуб красиво поблагодарил фанатов и подарил всем женщинам на трибунах по небольшому букету в честь приближающегося праздника.

Уже после первой четверти кажется, что выводов «Зенит» никаких не сделал: «Локо» ведет «+15». Вторая четверть запоминается шикарным данком зенитовца Уайта.

Нервы сдают у «Зенита». Антон Пушков передерживает мяч под кольцом, в итоге на нем фолят. «Я здесь!» – кричит на него Тимма. «Локомотив» расслабляется – «Зенит» заканчивает вторую четверть вничью – 19:19.

Фанаты как могут поддерживают баскетболистов, а когда кричалки надоедают, они вспоминают о любимой песне футбольных болельщиков «Зенита» – хите «Ленинграда» про переезд в нетрезвом состоянии. В этот момент Карасев бросает со штрафного и мажет. Может, он просто не поклонник творчества Сергея Шнурова?

Все же «Зенит» вспоминает, что новый регламент Еврокубка не обязывает их отыгрывать все 23 очка, и третью четверть, наконец, выигрывает с преимуществом «+4». Может, в четвертой поднажмут? Разрыв уже не 15, а 12 очков. Не в этот раз.

В этот – 77:88, «Зенит» фокусируется на Единой лиге ВТБ, а «Локомотив» ждет исхода противостояния «Бавария» – «Уникаха». А ведь петербуржцы обе команды уже обыгрывали в этом розыгрыше Еврокубка.

«В таких играх сразу видно, кто есть кто»

Никак не может «Зенит» подняться на новый уровень в Европе. В прошлые два года петербуржцы доходили до 1/8 финала второго европейского турнира, в этом сезоне – четвертьфинал, но шагов к нему команда Василия Карасева сделала столько же, потому что команд в групповом этапе стало на десять меньше.