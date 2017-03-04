Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашим
Маркович потерял
тренировочную форму, а Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын
намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.
Баскетбольный флирт
Счет первого четвертьфинала опечалил всех в «Зените»: 75:52
выиграл «Локо». Если бы в плей-офф был старый регламент с победителем, как в
футболе, по разнице, Василий Карасев мог бы дать отдых лидерам и
концентрироваться на Единой лиге ВТБ. Но правила изменились, «Локомотив» еще не
в полуфинале, и на площадке «Юбилейного» с Тиммой в обойме бороться с краснодарцами
немного проще.
Сложно даются «Зениту» матчи с «Локомотивом-Кубанью». В шести
играх петербуржцы проиграли пять раз. В этом сезоне команды встретятся целых
четыре раза, этот – третий. Недавний матч клубов в Единой лиге ВТБ тоже
закончился победой краснодарцев.
Перед прошлой встречей представители команд только и делали,
что хвалили друг друга. Янис Тимма отметил, что в «Локо» все баскетболисты
хороши, а защитник краснодарцев Евгений Бабурин вообще назвал сине-бело-голубых
«русским аналогом «Голден Стейт». Интересно, обыграл бы «Локо» «Уорриорз» с
преимуществом «+23»?
Василий Карасев перед первой игрой с «Локомотивом» больше
переживал о длине скамейки, и ему тут же подогнали защитника Демонте Харпера из
«Калева». Как потом сказал тренер, Харпер будет альтернативой Марковичу. Новичок
в матчах с «Локо» участия не принял, а в «Юбилейном» скромно наблюдал за игрой,
сидя рядом с клубным персоналом.
Форма Марковича и «спасибо»
от «Зенита»
У «Зенита» с самого начала что-то пошло не так: где-то
потерял тренировочную форму Стефан Маркович. Небольшая проблема, главное, чтобы
во время матча был в форме.
Стефан Маркович не в форме pic.twitter.com/lHNQx871e2— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 3 марта 2017 г.
Болельщики поняли, что без них «Зениту» будет очень сложно,
и пригласили на игру главного петербуржца. Он, правда, весь матч смотрел в одну
точку, но очень внимательно.
Дань истории на матче "Зенит" - "Локомотив-Кубань". pic.twitter.com/iQqbQLLrCf— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 3 марта 2017 г.
Клуб красиво поблагодарил фанатов и подарил всем женщинам на
трибунах по небольшому букету в честь приближающегося праздника.
Уже после первой четверти кажется, что выводов «Зенит»
никаких не сделал: «Локо» ведет «+15». Вторая четверть запоминается шикарным
данком зенитовца Уайта.
Нервы сдают у «Зенита». Антон Пушков передерживает мяч под
кольцом, в итоге на нем фолят. «Я здесь!» – кричит на него Тимма. «Локомотив»
расслабляется – «Зенит» заканчивает вторую четверть вничью – 19:19.
Фанаты как могут поддерживают баскетболистов, а когда
кричалки надоедают, они вспоминают о любимой песне футбольных болельщиков «Зенита»
– хите «Ленинграда» про переезд в нетрезвом состоянии. В этот момент Карасев
бросает со штрафного и мажет. Может, он просто не поклонник творчества Сергея
Шнурова?
Все же «Зенит» вспоминает, что новый регламент Еврокубка не
обязывает их отыгрывать все 23 очка, и третью четверть, наконец, выигрывает с
преимуществом «+4». Может, в четвертой поднажмут? Разрыв уже не 15, а 12 очков.
Не в этот раз.
В этот – 77:88, «Зенит» фокусируется на Единой лиге ВТБ, а
«Локомотив» ждет исхода противостояния «Бавария» – «Уникаха». А ведь
петербуржцы обе команды уже обыгрывали в этом розыгрыше Еврокубка.
«В таких играх сразу
видно, кто есть кто»
Никак не может «Зенит» подняться на новый уровень в Европе.
В прошлые два года петербуржцы доходили до 1/8 финала второго европейского
турнира, в этом сезоне – четвертьфинал, но шагов к нему команда Василия
Карасева сделала столько же, потому что команд в групповом этапе стало на
десять меньше.
А вот Саша Обрадович порадовался
за «Локо», да еще и на «Химки» понадеялся. Наверное, заранее к финалу
комплимент решил сделать.
– Я очень рад, что наша команда
вышла в полуфинал Еврокубка. Мы представляем не только Краснодар, но и всю
Россию. Надеюсь, Химки тоже выиграют свою серию, и в полуфинале будут две
российские команды.
Василий Карасев был мрачен, но
многословен. Через пресс-конференцию дал понять некоторым игрокам, что с ними
разговор будет еще более мрачным.
– У нас уже были такие сложные
игры, когда действительно тяжело и не все получается. В них сразу видно, кто
есть кто. И для себя ты решаешь и понимаешь, с кем хотел бы работать в будущем.
Следующая игра у «Зенита» точно будет не легче: петербуржцы едут в Казань к УНИКСу. Теперь, без Еврокубка, остается только один путь в Евролигу – через финал Единой лиги ВТБ.
Матч
Зенит - Локомотив-Кубань - 77:88
Место и дата
03 марта 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция