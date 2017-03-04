Шедевр Дацюка и гол Кутейкина от красной. Топ-5 шайб 1/8 финала на «Западе»

Видеоподборка самых красивых шайб, заброшенные в 1/8 финала Кубка Гагарина Западной конференции.

5. Томми Хухтала («Йокерит»)

Канадский защитник «Йокерита» Чарльз Геноуэй на ложном замахе выбрался на позицию для броска, но отдал передачу на партнера по атаке Томми Хухталу. Последний в касание бросил мимо голкипера ЦСКА Ильи Сорокина.





4. Трехходовка Шипачев - Херсли – Дацюк (ХК СКА)

Красивая комбинация в исполнении игроками СКА во втором матче серии против подольского «Витязя». Вадим Шипачев отдал передачу на подключившегося к атаке Патрика Херсли. Но вместо броска из удобной позиции шведский защитник питерцев нашел пасом на пятачке Павла Дацюка. А Павел в касание переправил шайбу в ворота «Витязя».





3. Шайба Тарасова («Динамо Мск»)

Хоккеистам московского «Динамо» удалось спасти четвертый матч серии с «Торпедо» менее чем за минуту до конца третьего периода. Шайба заметалась на пятаке перед воротами голкипера нижегородцев Ильи Проскурякова. И нападающий бело-голубых Даниил Тарасов на скорости, с неудобной руки, в падении, да еще и спиной к воротам сумел забросить ее в девятку.

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;span id=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;XinhaEditingPostion&amp;amp;amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/span&amp;amp;amp;amp;amp;gt;



2. Победный гол Кутейкина («Динамо» Мск) от красной

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин прокатился до красной линии, щелкнув с центра площадки точно в угол ворот голкипера «Торпедо» Михаила Бирюкова. Эта шайба стала победной для динамовцев во втором матче серии с автозаводцами.





1. Фантастический гол Дацюка (ХК СКА)

В третьем матче серии с «Витязем» капитан СКА Павел Дацюк сделал перехват в средней зоне, совершил сольный проход, оставив не удел трех игроков обороны соперника… и с неудобной руки нанес великолепный бросок в ближнюю «девятку» ворот голкипера «витязей» Харри Хятери.





Бонус. Локтионов («Локомотив») за 2 минуты забил 2 в меньшинстве

Нападающий ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов за пару минут успел дважды огорчить голкипера минского «Динамо» Кевина Лаланда. Причем оба раза железнодорожники играли в меньшинстве.



