Таких не берут в космонавты! Пять антигероев первого раунда Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров называет пятерых неудачников на старте Кубка Гагарина, показавших себя не с лучшей стороны.

1. «ВИТЯЗЬ»

Наверное, и в самом Подольске никто не мечтал, что скромный местный клуб одолеет в плей-офф могучий СКА. Но проиграть можно по-разному. А «витязи» в плей-офф питерцам даже сопротивления не оказали. Общий счет четырех матчей – 6:23.

- Давайте не забывать, что для «Витязя» сам выход в плей-офф уже был большим достижением, - напоминает Борис Майоров. – Команда здорово сыграла в регулярке и, выполнив главную задачу, неминуемо расслабилась. А что касается конкретных матчей… Уж слишком велика там была разница в уровне мастерства. Питерцы расслабиться себе не позволили. Поэтому борьба и получилась только в первом поединке. А затем пошло 1:7, 2:7…

Впрочем, результат закономерен. Ведь мы же сами удивлялись, когда подмосковный клуб в кои-то веки стал участником Кубка Гагарина. «Витязь» - неплохая организованная команда. Но этого мало, чтобы обыгрывать СКА в плей-офф.

2. КРЭЙГ ВУДКРОФТ

В серии минского «Динамо» с «Локомотивом» все ждали равной борьбы. Но главный тренер белорусов ничего не смог противопоставить в плей-офф ярославской команде, уступив в серии в одну калитку – 1-4.

- Я не думал, что «Динамо» одолеет «Локомотив», но белорусские болельщики, конечно, в плей-офф ждали большего, - рассуждает Борис Майоров. – Тем более, что и «Локомотив» ничего особенного в первом раунде не показал. И особенно мне как раз не понравилось поведение главного тренера минчан на лавке. Как-то он безучастно наблюдал за тем, что происходило на площадке. Не жил игрой вместе с командой, просто стоял рядом с игроками с отрешенным лицом.

Возможно, Вудкрофт преображался в раздевалке… Но хоккей, волейбол и баскетбол – это три вида спорта, где тренер прямо во время игры может очень серьезно на команду повлиять. Ни в одном другом виде такого нет. А по выражению лица канадца даже было не разобрать – доволен он или нет.

Я бы не сказал, что у белорусского хоккея именно в этом сезоне наступил кризис. Да, их сборная не сумела отобраться на Олимпиаду, а клуб в КХЛ ничего не показал. Но ведь они в этом кризисном состоянии пребывают уже давным-давно.

На мой взгляд, главная их ошибка как раз в том, что они в КХЛ гонятся за результатом. И в угоду ему приглашают в команду большое количество легионеров. А это в свою очередь не позволяет готовить своих игроков для сборной на базе минского «Динамо».

Получается разноголосица! Одно вредит другому. Ведь и на клубном уровне минчане вместе со всеми своими варягами дальше первого раунда плей-офф не проходят.

3. МИХАИЛ БИРЮКОВ

Голкипер «Торпедо» в двух первых поединках плей-офф против московского «Динамо» действовал просто феноменально. Но оба проиграл в овертайме. И если в первом случае Михаил пропустил очень неудобную для вратаря шайбу, то уж гол во втором поединке с центра поля стал главным казусом первого раунда.

- С одной стороны, это просто невезение. С другой – потеря концентрации на очень короткий отрезок времени, - считает Борис Майоров. - Когда шайба в центре поля, голкиперы обычно угрозы не ждут. А тут еще и бросок сильный, и шайба прошла мимо вратаря. Ведь игроки бросают с середины площадки почти не целясь, на удачу. Но казусы такие время от времени случаются.

Помните, как однажды Андрей Марков забросил шайбу вообще от своих ворот? Когда «Динамо» играло с «Магниткой» в финале Кубка европейских чемпионов в «Лужниках». Через всю площадку! И сравнял счет на последних секундах третьего периода. Вратарь видел, как шайба летит и все равно ее не поймал. Неудобно она летела, ото льда отскочила… Это тоже самое – отсутствие концентрации, за которым следует такая досадная оплошность.

Так и у Бирюкова, который в многих других моментах действовал просто прекрасно.

4. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

В плей-офф у уфимского клуба была последняя возможность спасти неудачный сезон – обыграть «Ак Барс». Однако, силенок на этот подвиг у «юлаевцев» также не хватило. И после окончания серии Игорь Захаркин ушел из команды.

- Победа «Салавата» над «Ак Барсом» в данной ситуации была бы несправедливой, - утверждает Борис Майоров. – Ведь уфимцы весь сезон кувыркались. Никакой стабильности! Правда, у тренеров «Салавата» есть оправдание – огромное число травм, в том числе и среди ведущих игроков. И в плей-офф лазарет только пополнялся. Плюс Гончарова команда лишилась из-за дисквалификации. При таких масштабных кадровых потерях рассчитывать на успех сложно.

Тем не менее, бой Уфа дала. И в укор ее тренерскому штабу я могу поставить только одно – шайбы, которые «юлаевцы» пропускали на последних секундах матча. Вот такого, да еще несколько раз подряд серьезная команда допускать не должна.

На последней минуте «Салават» сравнивает счет, получает тем самым огромное психологическое преимущество над казанцами. Надо только спокойно перевести игру в овертайм. А уфимцы вместо этого тут же пропускают сами! Непростительная беспечность. И тут уж тренер должен был игрокам указать – сыграйте просто и надежно.

5. СТЕПАН ЗАХАРЧУК

Защитник «Ак Барса» отметился в первом раунде уже двумя весьма опасными силовыми приемами. Сперва едва не сломал позвоночник Антону Лазареву, затем заехал в голову Томашу Мертлу. Впору включать на видео-кубе сирену во время матчей и надпись «Опасно! Захарчук».

- Захарчук всегда был таким. Степан играл и играет в основном за счет своих физических данных, - утверждает Борис Майоров. - Мощный, высокий, крепкого телосложения… Просто несколько лет назад он частенько сидел в запасе. А сейчас стал твердым игроком основы «Ак Барса».

У Захарчука желание ударить всегда стоит на первом месте. Отбирать у соперника шайбу чисто он то ли не любит, то ли просто не умеет. А ударная мощь компенсирует недостаток мастерства. Я думаю, что игрок и сам, и вместе с тренером должен искать золотую середину. Иногда бывают ситуации, когда нужно сыграть очень жестко. Но нельзя ставить такую долбежку соперников во главу угла. Ведь есть масса способов бесконтактного отбора шайбы.

Я вот недавно листал книжку Виталия Давыдова. И вдруг наткнулся там на фразу: «Братья Майоровы не любили силовой борьбы». Другой бы на моем месте обиделся, а я посмеялся. Ну вот зачем мне была нужна силовая борьба? Если я, владея шайбой, мог соперника чисто обыграть.

Да ладно я, нападающий. Взять защитника Александра Павловича Рагулина. Не слабее Захарчука был человек. Да и габаритами его Бог не обидел. Но разве он также как Степан пользовался своей массой? Ничего подобного! Сашка в большинстве случаев отбирал шайбу клюшкой. Или оттирал соперника от шайбы.