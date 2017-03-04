Дождутся ли сегодня двукратные обладатели Кубка Гагарина соперников?

В четверг «Магнитка» и «Ак Барс» вышли в полуфинал конференции. В двух парах борьба продолжается. Но уже сегодня в случае побед «Авангарда» и «Барыса» стартовый раунд плей-офф на Востоке завершится.



«Адмирал» (7) – «Авангард» (2)

- Перенесете ли кураж во Владивосток? – спросили журналисты главного тренера омичей Федора Канарейкина после разгрома моряков (6:0).

- Перенесем, - последовал ответ, не оставляющий сомнений.

Попутно Канарейкин пообещал сохранить в первом звене Максима Пестушко, заменившего в последнем матче Александра Пережогина. Именно Пестушко вывел на точный бросок Владимира Соботку, открывшего счет в матче номер пять.

Прорвало на голы Дэвида Бута, которого во Владивостоке хорошо помнят. Дебют в плей-офф украсил заброшенной шайбой Данил Файзуллин, а вратарь Олег Шилин – неофициальным «сухарем».

Странно, что покинул лед без баллов за результативность Антон Бурдасов.

Оправятся ли адмиралтейцы после «отравления» теннисной баранкой? Кто из вратарей начнет сегодняшний матч. Игорь Бобков забивает сам себе, а кубковый опыт Никиты Серебрякова в КХЛ исчисляется 40 минутами.

Кем Александр Андриевский заменит травмированных? Удастся ли Максиму Казакову в шестой раз огорчить родную команду?

Пока соперники не отдают преимущества своего поля. Поражение станет для «Адмирала» фатальным.

Начало – 10.00 мск. КХЛ-ТВ, КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 2-3 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3, 3:2 ОТ, 0:6)

Травмированные: з. Н.Глухов, з. Блум, з. Мнацян, н. Саболич, н. Горшков, н. Макаренко, н. Плотников – нет

Матч Адмирал - Авангард Место и дата 04 марта 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

«Барыс» (5) – «Трактор» (4)

В этой серии соперники выиграли пять матчей в гостях. Позавчера в Челябинске отличился Мартен Сен-Пьер, поразивший в овертайме ворота Павла Францоуза. Чешский вратарь допустил ошибку. К тому времени канадец заменил в ударном звене получившего травму Дастина Бойда. Неизвестно, сумеет ли он сегодня выйти на лед?

Адовый силовой прием Владимира Денисова не смутил Константина Пушкарева, выходящего в первом звене вместо Брэндона Боченски. Именно Пушкарев открыл счет в пятом матче.

Из лагеря «Барыса» долетела новость – залечивший травму Боченски на подходе. Рискнет ли наставник «барсов» Эдуард Занковец сегодня бросить в бой своего капитана?

У команды из Астаны есть право на ошибку, у «Трактора» - нет.

Напомним, путь к финалу в плей-офф-2013 челябинцы начали с двух поражений от «Барыса», потом повели 3-2 и выиграли серию 4-3.

Хватит ли кубкового опыта тренерскому штабу уральцев во главе с Анваром Гатиятулиным?

Начало – 14.00 мск. КХЛ-ТВ, КХЛ-ТВ HD

Счет в серии: 3-2 (5:2, 1:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:1 ОТ)