Большие гонки. Кто из английских топов пролетит мимо ЛЧ

Если «Челси» почти убил чемпионскую интригу в АПЛ, то за места со второго по четвертое, дающие право игра в Лиге чемпионов на следующий сезон, ожидается грандиозное сражение. Претендентов пять: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». «Советский спорт» взвесил шансы каждой из команд, разделив стопроцентную вероятность попадания в заветную четверку на всех претендентов.

МАНЧЕСТЕР СИТИ, 52 ОЧКА (25 ИГР)

ШАНСЫ НА ПОПАДАНИЕ В ЛЧ: 25 ПРОЦЕНТОВ

КАЛЕНДАРЬ: МЮ (д), Сандерленд (г), Сток Сити (д), Ливерпуль (д), Арсенал (г), Челси (г), Халл Сити (д), Саутгемптон (г), Вест Бромвич (д), Мидлсбро (г), Кристал Пэлас (д), Лестер (д), Уотфорд (г).

«Сити» прекрасен и ужасен одновременно. Команда выглядит как бодибилдер, который регулярно пропускает день ног. Закачав мощный атакующий торс, Гвардиола упустил то, на что эти мускулы должны опираться, - защиту. «Ман Сити» может почти на целый матч превратить грозных «Челси» и «Тоттенхэм» в условный «Халл», но вот этому новоявленному «Халлу» взять и проиграть за 15 минут.

Пока эти 15 минут превалируют. Все видят, как ошибается Браво, пропускающий, кажется, больше, чем было нанесено ударов. И вынуждающий Гвардиолу бросать в бой 35-летнего Кабальеро. Как «привозит» 58-милионный Стоунз, как хандрит Агуэро и нервничает сам Гвардиола. Это все так, но не забывайте и про те великолепные 75 минут!

Они прямое доказательство того, что идеи испанца могут произрасти в Англии. Вопрос во времени и психологии. Пока «Сити» на каждые два-три своих удара получает один в ответ. Причем под дых. Когда ты держишь соперника за горло, но спустя несколько секунд в отчаянии вдыхаешь пыль с газона, это больно бьет по психике.

Браво ведь прекрасный вратарь. Спросите у Месси, который из-за чилийца чуть не завершил карьеру в сборной. Или просто пересмотрите два последних Кубка Америки. А Стоунз, Отаменди, Коларов – сильные защитники, которым нужно время, чтобы на фоне сумасшедшего давления АПЛ привыкнуть к новым требованиям.

Если Гвардиоле удастся перетерпеть эти болезненные нокауты, не потеряв доверия игроков, «Сити» расцвет. Выстоять испанец должен. Он же фанатик, а они не ломаются.

«Ман Сити», кстати, отстает от «Челси» по потерянным очкам всего на восемь пунктов. И теоретически, если он пройдет ближайшие матчи с максимальными показателями, то и чемпионство возможно. Однако, к этому команда Гвардиолы пока не готова. Но запаса имеющейся уже сейчас прочности должно хватить на то, чтобы быть в тройке.

ТОТТЕНХЭМ, 53 ОЧКА (26)

ШАНСЫ НА ПОПАДАНИЕ В ЛЧ: 15 ПРОЦЕНТОВ

КАЛЕНДАРЬ: Эвертон (д), Кристал Пэлас (г), Саутгемптон (д), Бернли (г), Суонси (г), Уотфорд (д), Борнмут (д), Лестер (г), Арсенал (д), Вест Хэм (г), МЮ (д), Халл Сити (г)

У «Тоттенхэм» вместе с «Ливерпулем» самый простой финишный календарь – всего два матча с прямыми конкурентами. У всех остальных претендентов на место в четверке АПЛ по четыре таких игры.

Но после недавнего поражения от «Ливерпуля» (0:2) утверждать, что все будет просто, преждевременно. Тот матч был проигран наотмашь. Вспоминается и прошлогодний финиш АПЛ, когда команда Почеттино в погоне за «Лестером» чередовала хорошие матчи и обидные провалы.

У «Тоттенхэма» очень молодой состав. Точнее, та его часть, которая должна делать разницу в равных матчах: Алли - 20 лет, Эриксену - 24 года, Кейн - 23. Возраст, в котором в РФПЛ только начинают подавать надежды. Но молодость – это же не порок. Другое дело, что одной молодости и таланта в нынешней АПЛ мало. В столь конкурентной лиге необходимо, чтобы рядом с амбициозными юношами был и тот, кто уже выигрывал что-то серьезное в своей карьере. Таких людей в «Тоттенхэме» нет. Команде для того, чтобы окрепнуть, не помешали бы в будущем одна-две статусные покупки.

Но клубная политика – это глобальный вопрос. Есть и локальные. Например, некоторые сложности «Тоттенхэма» с позиционным нападением. Особенно это заметно, когда команде не бежится. Тогда против маневренных английских автобусов, готовых сорваться в контратаку при первой же возможности, возникают проблемы. Но этот вопрос решаем, если Почеттино грамотно распределит силы команды по дистанции.

АРСЕНАЛ, 50 ОЧКОВ (25)

ШАНСЫ НА ПОПАДАНИЕ В ЛЧ: 5 ПРОЦЕНТОВ

КАЛЕНДАРЬ: Саутгемптон (г), Ливерпуль (г), Лестер (д), Вест Бромвич (г), Ман Сити (д), Вест Хэм (д), Кристал Пэлас (г), Мидлсбро (г), Сандерленд (д), Тоттенхэм (г), МЮ (д), Сток Сити (г), Эвертон (д).

Вы читаете этот абзац про «Арсенал» спокойно и размеренно, так, будто ничего не происходит. Хотя перед нами развернулась настоящая трагедия. Один из лучших тренеров современности оказался запертым в клетке из собственных идеалов.

Венгер – творец. Он может сделать из погребнякоподобн ого Жиру топ-форварда, а из неокрепшего юниора – футболиста любого уровня, какого тот сам пожелает своим трудом и терпением. Но Венгер заигрался в творца. И теперь то, что он создает, больше похоже на графоманство. Процесс ради процесса.

Творчество без привязки к конечной цели – это ноль, зеро. Игроки «Арсенала» уже много лет не произносили фразу «наша цель – первое место», действительно веря в свои слова. Поэтому иного результата, как 19 процентов владения мячом в первые 20 минут матча с «Баварией, и быть не могло. А как был деклассирован «Арсенал» в недавней игре с «Челси»!

Самое грустное то, что «Арсенал» проигрывает не только соперникам, но и себе. Его футбол уже не завораживает и не вдохновляет, а вызывает жалость. Чтобы «Арсенал» ни делал, во втором тайме топ-команда, находящаяся в хорошей форме, его сомнет. Как сомнет профи в расцвете сил старичка-чемпиона давно прошедших времен.

«Арсенал» и Венгер, кажется, устали друг от друга. Бывший нападающий «канониров» Иан Райт, пообщавшись недавно с французом, удивленно заметил, что никогда не видел его таким усталым: «У меня сложилось впечатление, что… все. Он также сказал, что его время в команде подходит к концу. Я никогда не слышал от него ничего подобного».

Если «Арсенал» впервые при Венгере окажется ниже четвертого места, то уход француза очень вероятен. Обратное же может случиться только, если кто-то из конкурентов сам подарить «канонирам» путевку в Лигу чемпионов. Взять что-то силой нынешний «Арсенал» не способен.

ЛИВЕРПУЛЬ, 49 ОЧКОВ (26)

ШАНСЫ НА ПОПАДАНИЕ В ЛЧ: 40 ПРОЦЕНТОВ

КАЛЕНДАРЬ: Арсенал (д), Бернли (д), Ман Сити (г), Эвертон (д), Борнмут (д), Сток Сити (г), Вест Бромвич (г), Кристал Пэлас (д), Уотфорд (г), Саутгемптон (д), Вест Хэм (г), Мидлсбро (д)

«Ливерпуль» вместе с «Челси» - самые тренерские команда АПЛ. Клопп без головокружительн ых трат на трансферы (из тех, кто стабильно в старте, пришли только Мане, Матип и Вейналдум) за год добился ощутимого скачка в качестве игры.

Прибавили все: Милнер, опустившись на позицию крайнего защитника, выдал один из лучших отрезков в карьере, Лаллана к 28-и годам заиграл так, что его стали называть лучшим английским футболистом чемпионата, а Фирмино и Коутиньо вместе с Мане образовали самую убийственную тройку нападения в АПЛ. Когда эти трое вместе, «Ливерпуль» почти всегда побеждает.

Как уже говорилось, у «Ливерпуля» относительно легкий календарь на финише сезона. Учитывая, что команда Клоппа вылетела из всех английских кубков, то ситуация представляется почти идеальной. И это очень важный момент. Потому что главная слабость «Ливерпуля» - недостаточная глубина состава. По суммарной стоимости игроков, «красные» лишь шестые в лиге. Поэтому когда в январе началась серия матчей через два дня на третий, команда посыпалась, одержав только одну победу за полтора месяца.

Теперь график будет проще, и этот отрезок сезона можно пройти без особой ротации состава. Если все будут живы-здоровы, то, несомненно, «Ливерпуль» пробьется в Лигу чемпионов и, скорее всего, станет вторым после «Челси».

МЮ, 48 ОЧКОВ (25)

ШАНСЫ НА ПОПАДАНИЕ В ЛЧ: 15 ПРОЦЕНТОВ

КАЛЕНДАРЬ: Ман Сити (г), Борнмут (д), Саутгемптон (г), Мидлсбро (г), Вест Бромвич (д), Эвертон (д), Сандерленд (г), Челси (д), Бернли (г), Суонси (д), Арсенал (г), Тоттенхэм (г), Кристал Пэлас (д).

Перед началом сезона не покидало ощущение, что Моуринью эмоционально выгорел, превратившись из гения-злодея в вечно ворчащего и скучного седовласого мужичка на бровке. Но теперь видится другое.

Впервые Жозе не пытается создавать команду имени себя – этакий ФК «Моуринью». Команду, в которой выше него только Бог. Португалец каждым словом и жестом показывает, что понимает, куда пришел. И что своя икона на «Олд Траффорд» уже есть.

«Я счастлив, потому что, судя по всему, я тот человек, который вернул Сэра Алекса на тренировочное поле, - сказал Моуринью в недавнем интервью United We Stand. - С тех пор как он покинул клуб, он не возвращался на тренировки. Но я вернул его, чтобы он смог побыть со своими людьми, с которыми он работал на протяжении стольких лет, чтобы он понаблюдал за тренировочными сессиями. Я хотел, чтобы футболисты видели величайшего человека».

Но Особенный не размяк. Он по-прежнему критикует судей, искрит на бровке, и ссылает легенд в дубль (привет, Швайнштайгеру), но теперь он не один против всех. Он не пытается быть всем для клуба, ему достаточно быть его частью. Постоянно рвущийся в самое пекло португалец, кажется, постиг дзен и максимально сконцентрировалс я на главном - вернуть «МЮ» в лидеры.

Команда прибавляет с каждым туром. Если в начале сезона было видно, с каким скрежетом ходит мяч в атаке, то теперь все гораздо интереснее. Уже к 24-му туру манкунианцы нанесли больше ударов, чем за весь прошлый сезон (146 против 144). Видно, как начинает образовываться «химия» в атаке, где крепнут в условиях АПЛ Мхитарян, Марсьяль, выходят на новый уровень Эрерра и переквалифициров анный в крайнего защитника Валенсия, возвращается Мата. А Ибрагимович – это Ибрагимович.

Есть вопросы только по Погба, который является главной уязвимостью «МЮ». Роль француза – ключевая в построениях Моуринью. Поэтому если не идет у Погба, проблемы возникают у всей команды. В недавней игре с «Ливерпулем» манкунианцы начали уверенно укатывать гостей в газон, но после серии ошибок разнервничавшего ся Погба все сломалось. Итоговая ничья стала еще неплохим результатом.

Как проявит себя француз в условиях жесточайшего дедлайна концовки сезона АПЛ – неизвестно. Зато известно умение Моуринью делать из обычных игроков победителей. «МЮ» засиделся на шестом месте и однозначно поднимется выше.