«Хабиб, мы с тобой». Реакция соцсетей на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

Как уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен был состояться 5 марта на турнире UFC 209, отменен. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию реакцию социальных сетей на это событие.

«Надеюсь, тебе станет лучше, Хабиб. Я молюсь за твое здоровье. Выздоравливай», - написал Фергюсон в своем твиттере.

@TeamKhabib I Hope U Feel Better Khabib, I Pray For Your Recovery, I Mean It, Get Better #Road2Gold #TonyFergusonMMA #UFC209 @ufc @danawhite

Get well soon @TeamKhabib! I believe in you, your fans believe in you. You're already our champion. We love you!!!❤️❤️❤️ #GetWellSoonKhabib