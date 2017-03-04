«Хабиб, мы с тобой». Реакция соцсетей на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Как уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен был состояться 5 марта на турнире UFC 209, отменен. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию реакцию социальных сетей на это событие.
«Надеюсь, тебе станет лучше, Хабиб. Я молюсь за твое здоровье. Выздоравливай», - написал Фергюсон в своем твиттере.
@TeamKhabib I Hope U Feel Better Khabib, I Pray For Your Recovery, I Mean It, Get Better #Road2Gold #TonyFergusonMMA #UFC209 @ufc @danawhite— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) 3 марта 2017 г.
Хабиб, мы с тобой💪🏻 pic.twitter.com/cEApwZ33Il— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 3 марта 2017 г.
Давно такого не было в ленте - сплошь Нурмагомедов. Отменили правильно. Гонять 15 кг неправильно и непрофессионально. К сожалению, будущее ?— Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 3 марта 2017 г.
Get well soon @TeamKhabib! I believe in you, your fans believe in you. You're already our champion. We love you!!!❤️❤️❤️ #GetWellSoonKhabib— Samantha Joan Roth (@SkullCrusherMMA) 4 марта 2017 г.
"Суббота нужна была для того, чтобы через неё попасть в воскресенье, в котором дрался Хабиб. Куда теперь ведёт эта суббота ?"— Вячеслав (@ivannikov_vi) 4 марта 2017 г.
К сожалению бой отменен😔 Хаба главное здоровье свое береги, а выступить ты всегда успеешь @TeamKhabib #Нурмагомедов— Samir (@samir_05) 3 марта 2017 г.
Я ждал этой субботы больше чем своё др, очень жаль. Скорейшего выздоровления орёл 💪🏼@TeamKhabib— Rail' Mamedov (@RayDoom1) 3 марта 2017 г.
Хабиб, поправляйся как можно скорей! Твои реальные фанаты всегда будут с тобой. Здоровье важнее побед! #ImWithKhabib @TeamKhabib pic.twitter.com/W6uV0HgsYu— LAFAMILIAMMXIV (@mazafakerus) 4 марта 2017 г.
@TeamKhabib Хабиб, выздоравливай, вся Россия с тобой, ты еще возьмешь свой пояс! pic.twitter.com/2tjslqDU6Q— Вова Балабол (@vovabalabol) 4 марта 2017 г.
@TeamKhabib Хабиб в любом раскладе ты гордость народа населяющего Россию ты воин, желаю скорейшего выздоровления, Чемпион! pic.twitter.com/ILuGMvuYqG— Kirill Solovyev (@thekirillmma) 3 марта 2017 г.
Сначала Емельяненко, теперь Хабиб.. Что ж за напасть-то!— Марат Каримов (@kmc_25) 3 марта 2017 г.
Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFChttps://t.co/C0RVran6VQ#UFC #MMA #ММА #Хабиб pic.twitter.com/Gp9YodyXs3— Sovsport.ru (@sovsport) 3 марта 2017 г.
Ждала этого боя с нетерпением 😔 и все обломалось... Жаль, но здоровье важнее☝🏼️ Хабиб 👑💪🏼— Anna Andreicheva (@Aanya788) 4 марта 2017 г.