«Хабиб, мы с тобой». Реакция соцсетей на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном

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Как уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен был состояться 5 марта на турнире UFC 209, отменен. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию реакцию социальных сетей на это событие.

«Надеюсь, тебе станет лучше, Хабиб. Я молюсь за твое здоровье. Выздоравливай», - написал Фергюсон в своем твиттере.

Давно такого не было в ленте - сплошь Нурмагомедов. Отменили правильно. Гонять 15 кг неправильно и непрофессионально. К сожалению, будущее ? — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 3 марта 2017 г.

Get well soon @TeamKhabib! I believe in you, your fans believe in you. You're already our champion. We love you!!!❤️❤️❤️ #GetWellSoonKhabib — Samantha Joan Roth (@SkullCrusherMMA) 4 марта 2017 г.

"Суббота нужна была для того, чтобы через неё попасть в воскресенье, в котором дрался Хабиб. Куда теперь ведёт эта суббота ?" — Вячеслав (@ivannikov_vi) 4 марта 2017 г.

К сожалению бой отменен😔 Хаба главное здоровье свое береги, а выступить ты всегда успеешь @TeamKhabib #Нурмагомедов — Samir (@samir_05) 3 марта 2017 г.

Я ждал этой субботы больше чем своё др, очень жаль. Скорейшего выздоровления орёл 💪🏼@TeamKhabib — Rail' Mamedov (@RayDoom1) 3 марта 2017 г.

@TeamKhabib Хабиб в любом раскладе ты гордость народа населяющего Россию ты воин, желаю скорейшего выздоровления, Чемпион! pic.twitter.com/ILuGMvuYqG — Kirill Solovyev (@thekirillmma) 3 марта 2017 г.

Сначала Емельяненко, теперь Хабиб.. Что ж за напасть-то! — Марат Каримов (@kmc_25) 3 марта 2017 г.