Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)
А ведь он мог получить травму. Очень мощно силовик «Питтсбурга» Крис Куниц впечатал в борт российского нападающего.
Центральный матч дня – «Питтсбург» принимал «Тампу».
Мы-то все смотрели на Джино нашего Малкина, который проводил 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Очень интересно, как сможет проявить себя лидер «Питтсбурга».
И что мы увидели? Евгений сделал дубль! Причем оба гола заколотил в одинаковой манере, с интервалом в восемь минут – когда ему передачи делал Фил Кессел.
Пас вразрез – и бросок в одно касание.
А с броском у Джино все в порядке.
Еще обращу внимание, что ворота «Тампы» защищал не Андрей Василевский, а Петер Будай, которого перед дедлайном выменяли из «Лос-Анджелеса». Он пропустил четыре шайбы, хотя в «Кингз» играл неплохо. Сразу видно, где как работает оборона (с «Тампой» даже не сравнить), и что на Востоке больше атакующих команд – таких как «Питтсбург».
Кстати, у «Тампы» забил Никита Кучеров, и это его седьмой гол в последних пяти матчах.
Смотрите, Кучеров нанес прекрасный щелчок из левого круга вбрасывания. Значит, он умеет лихо щелкать не только с правого фланга.
А позже Никита попал под убойный силовой прием Криса Куница. И вроде был готов к удару, и даже подпрыгнул, чтобы смягчить удар. Но все равно Куниц приложил его так, что мало не показалось.
И снова о Малкине. В этом сезоне Джино пропустил семь матчей из-за травмы нижней части тела. И если бы не это, он вполне мог бы сейчас идти первым среди лучших бомбардиров лиги. Пока расклад выглядит так:
72 – Коннор Макдэвид
69 – Сидни Кросби
68 – Патрик Кейн
67 – Брэд Маршан
67 – Брент Бернс
65 – Евгений Малкин
Вообще же Малкин забил 11 голов в последних 15 матчах. Сейчас у него 28, до лидера лиги Сидни Кросби (34) еще шесть шагов.
Может, дойдет?
Матч
Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Голы:
Эрне (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1 - бол.). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2 - бол.). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Штрайт, Кросби), 56:37 (4:2 - бол.). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2 - п.в.).
Место и дата
04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция