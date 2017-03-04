Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)

А ведь он мог получить травму. Очень мощно силовик «Питтсбурга» Крис Куниц впечатал в борт российского нападающего.

Центральный матч дня – «Питтсбург» принимал «Тампу».



Мы-то все смотрели на Джино нашего Малкина, который проводил 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Очень интересно, как сможет проявить себя лидер «Питтсбурга».

И что мы увидели? Евгений сделал дубль! Причем оба гола заколотил в одинаковой манере, с интервалом в восемь минут – когда ему передачи делал Фил Кессел.

Пас вразрез – и бросок в одно касание.

А с броском у Джино все в порядке.

Еще обращу внимание, что ворота «Тампы» защищал не Андрей Василевский, а Петер Будай, которого перед дедлайном выменяли из «Лос-Анджелеса». Он пропустил четыре шайбы, хотя в «Кингз» играл неплохо. Сразу видно, где как работает оборона (с «Тампой» даже не сравнить), и что на Востоке больше атакующих команд – таких как «Питтсбург».

Кстати, у «Тампы» забил Никита Кучеров, и это его седьмой гол в последних пяти матчах.

Смотрите, Кучеров нанес прекрасный щелчок из левого круга вбрасывания. Значит, он умеет лихо щелкать не только с правого фланга.

А позже Никита попал под убойный силовой прием Криса Куница. И вроде был готов к удару, и даже подпрыгнул, чтобы смягчить удар. Но все равно Куниц приложил его так, что мало не показалось.

И снова о Малкине. В этом сезоне Джино пропустил семь матчей из-за травмы нижней части тела. И если бы не это, он вполне мог бы сейчас идти первым среди лучших бомбардиров лиги. Пока расклад выглядит так:

72 – Коннор Макдэвид

69 – Сидни Кросби

68 – Патрик Кейн

67 – Брэд Маршан

67 – Брент Бернс

65 – Евгений Малкин

Вообще же Малкин забил 11 голов в последних 15 матчах. Сейчас у него 28, до лидера лиги Сидни Кросби (34) еще шесть шагов.

Может, дойдет?