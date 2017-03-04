Боремся с пузом при помощи спорта

Чего греха таить, хороши разговоры о том, как накачать кубики на прессе. Но если речь идет совсем не об этом – не о физкультуре для более или менее продвинутых? А о том, как избавиться от, мягко говоря, вываливающегося пуза? Обсудим простой и эффективный способ убрать жир с живота – по советам Петра Лидова, известного спортивного медика, благодаря которому приводили себя в норму как подрастерявшие форму спортсмены, так и те, кто со спортом был изначально «на вы».

– Несмотря на то, что большинство полных людей склонны списывать свои пышные формы на генетику или же возрастные изменения, наиболее значимым фактором в наборе лишнего веса является избыток поступающей с пищей энергии. О вреде сладкого, соленого и жирного написаны тома литературы.

Говорить о тех последствиях, к которым приводит ваш жирок, не будем – хронические нарушения здоровья, усугубление ожирения да и понижение интеллектуальных возможностей. Если вы полноваты – не обманывайте себя: именно все вышеперечисленно е – если и не ваше настоящее, то точно ваше ближайшее будущее.

Нужно не просто искать методы сжигания жира, а понимать, какие ошибки питания и образа жизни спровоцировали его появление, чтобы от них отказаться. В противном случае ваша жизнь превратится в весьма вредную для здоровья игру «сперва набери обжорством 15 кг, потом резко от них избавься».

– Как убрать жир с живота и боков?

– Пересмотрите привычки питания. Борьбу с лишним весом необходимо начинать не с ударных занятий спортом и жестких диет, а с плавного изменения питания, сокращения в рационе количества вредной пищи с одновременным увеличением доли овощей и свежих фруктов. Чем аккуратнее вы перейдете к настоящей диете, тем дольше вы сможете на ней находиться, и тем легче вам дастся возвращение к нормальному весу и плоскому животу.

Аккуратно переходите к спорту. Если вы никогда не занимались бегом, не нужно пытаться резко приучивать свой организм к ежедневной пробежке по 30 минут. Результатом скорее будут боли в коленях, а не потеря лишнего веса. Кроме этого мужчины зачастую склонны переоценивать за траты калорий от физической активности, быстро возвращаясь в обычный режим питания и снова набирая вес.

Замените жир на мышцы. Набор мускулатуры не только увеличит уровень тестостерона в организме, существенно ускоряя таким образом натуральное сжигание жира, но и вернет вам уверенность в себе и повысит сексуальную привлекательност ь. Однако важно разделять цели по сжиганию лишнего жира и по набору мышц — к сожалению, организм не может их эффективно совмещать.

– Так с какого вида тренировок лучше начинать? Выходит, с бега?

– Выбирая оптимальный вид спорта для сжигания жира важно помнить о том, что частота ударов пульса является главным параметром, влияющим на количество расходуемых калорий. В этом материале мы расскажем, почему при пульсе 115-135 ударов в минуту жир сгорает быстрее.

Отметим, что тип физической активности играет при этом второстепенную роль – у нетренированного человека разогнать сердце до «жиросжигающей» скорости сможет и быстрая ходьба, тогда как профессиональный марафонец может бегать с низкой частотой пульса.

Для оценки сердцебиения во время занятий спортом используют процентаж от максимальной частоты пульса (МЧП), которая, в свою очередь, определяется как 220 минус возраст в годах. Например, безопасный максимальный пульс для 30 лет равняется 190 ударам в минуту.

Тренировки при более высоком пульсе оказывают чрезмерную нагрузку на организм и ведут к проблемам со здоровьем. Именно поэтому важно следить за частотой пульса при беге — нетренированны е люди легко выйдут из границы жиросжигания, уйдя в опасную зону.

– Сколько бегать надо нетренированным людям по времени? И насколько быстро?

– Стремясь сжечь жир при помощи бега, важно помнить о том, что продолжительност ь тренировки важнее ее интенсивности – легче выдержать 30 минут бега в медленном темпе, чем 15 минут максимального ускорения. Калорий же в первом случае сгорит больше.

Находясь в зоне 60-70% от МЧП (115-135 ударов в минуту для возраста 30 лет), вы легко сможете тренироваться как минимум 40-50 минут – оптимальное время для того, что организм начал использовать жир как основной источник энергии.

– Как сжечь больше жира при беге? Утром или вечером бегать?

– Для того, чтобы сжечь больше жира при беге необходимо думать не только о частоте сердцебиения, но и о том, откуда организм возьмет энергию. Если вы плотно поедите за 3-4 часа до тренировки, большая часть энергии будет получена именно из этой пищи, а не жира.

Для того, чтобы максимизировать жиросжигание, рекомендуется тренироваться утром на голодный желудок. Пусть в этом случае вы достигните средней частоты пульса, а тренировка будет менее интенсивной, но организму действительно потребуется использовать свои запасы.

И опять же – помните, что не только бег надо включать в свой арсенал. Укрепляйте мышцы живота. Переходи ть к выполнению упражнений для укреплению брюшного пресса необходимо лишь после того, как вы сможете скрыть живот под футболкой. Помните о том, что кубики пресса есть у любого человека, однако у многих они скрыты под слоем жира. Правильное питание в сочетании с физическими упражнениями способны избавить от лишнего веса и сделать живот плоским.