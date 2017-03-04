Не нокаут, но уверенно и зрелищно. Как Шлеменко победил Брэдли

В ночь с пятницы на субботу в Москве состоялся бой Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.

Переполненный «Олимпийский» уже знал новость, что Хабиб Нурмагомедов попал в больницу из-за неправильной и сумасшедшей сгонке веса и не примет участие в бою против Тони Фергюсона. Да, настроение испортилось, но на турнир М-1 все пришли посмотреть на лучшего средневеса страны Александра Шлеменко. Он, к слову, никогда в жизни более шести килограмм не гонял, и проблем на официальных взвешиваниях не испытывал.

Перед боем Шлеменко — Брэдли, в рейдже сражались ученики двух популярных школ. Чемпион M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко — ученик омской авторской школы «Шторм», и его соперник — Максим Грабович — парень из Старого Оскола, часто тренируется с Федором Емельяненко.

Поединок Кунченко и Грабовича получился зрелищным. Чемпион на протяжении каждого из пяти раундов владел некоторым преимуществом, которое вылилось в записки судей. Кунченко защитил свой титул и с рекордом 16-0 ждет следующего оппонента.

А теперь — о главном поединке турнира M-1 Challenge 75.

Пол Брэдли — крепкий боец, не подарок. В свое время он дрался в таких промоушенах, как Strikeforce, UFC и Bellator. Сейчас у него контракт с WSOF, однако, американская организация разрешила ему провести бой в Москве со Шлеменко. Пол позиционировал себя с главным героем фильма «Рокки 4», который приезжает в заснеженную Россию для поединка против стероидного русского боксера, которого сыграл Дольф Лундгрен. В фильме американец проиграл начало боя, но в конце победил нокаутом. 3 марта в «Олимпийском» был совсем другой сценарий.

Шлеменко с первых секунд боя начал лупить со всей силы по американцу: руками, ногами, а также коленом, по печени, по почкам, по ногам, да хоть в полете. Удары были на разный вкус. Брэдли выходец из вольной борьбы. Но его навыки никак не проявились. Шлеменко глушил любое действие Брэдли в самом начале его зарождения. Так Александр провел все три раунда и закономерно выиграл по очкам, показав очень красивый и зрелищный бой.

Теперь Шлеменко вернется в лигу Bellator для того, чтобы вернуть некогда принадлежащий ему пояс чемпиона в среднем весе. Осталось лишь дождаться соперника, который определится в поединке между Рафаэлем Карвалью и Мелвином Манхуфом.

Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец) победил Алексея Сотникова удушающим приемом. Раунд 1Данила Приказа (Fightspirit) победил Максима «Mad Max» Мельника (Украина) удушающим приемом. Раунд 1. 1.38Виктор Колесник (Кузня) - Йонг Бок Кил (Южная Корея) - ничья. Раунд 3 5:00Абубакар Местоев (Республика Ингушетия) победил Нико Самсонидзе (Германия) единогласным решением судей. Раунд 3 5:00Раул Тутараули (Грузия) победил Мохамеда Грабински (Польша) техническим нокаутом (удары). Раунд 2. 3,52Валерий Мясников (Industrials Team) победил Амилкара Алвеша (Бразилия) нокаутом. Раунд 1. 3.00Карлос Эдуардо (Бразилия) победил Бориса Полежая (Украина) единогласным решением судей. Раунд 3 5:00Максим Дивнич (Москва) победил Кеона Колдуэлла (США) техническим нокаутом. Раунд 2. 3.03Сергей Романов (Сечь PRO) победил Магомеда Султанахмедова (Горец) единогласным решением судей. Раунд 3 5:00Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец) победил Максима Грабовича (Александр Невский ОЭМК) единогласным решением судей. Раунд 5 5:00Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм») победил Пола Брэдли (США) единогласным решением судей. Раунд 3 5:00