Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал0 : 2Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китай доминирует

Анастасия Катышкина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Китай доминирует

«Советский спорт» в течение почти месяца внимательно следил за событиями в Тегеране, где проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин. О его финале – в нашем итоговом материале.

После четырех дней классических партий и дня тай-брейка, одна шахматистка отправилась лить слезы, другая — заражать журналистов своей лучезарной улыбкой и раздавать победные интервью. Так кто кого?

Нервы присутствуют абсолютно в любом виде спорта, они практически не способны стимулировать спортсмена на борьбу, их основная функция - «разрушить» человека, сделать все, чтобы путь к заветной цели победителя был наиболее трудным.

Именно этот самый путь обеим шахматисткам увеличили вдвое — вместо уже привычных на этом турнире двух классических партий сделали четыре. В принципе, это правильный ход — получился такой мини-матч, который мы привыкли видеть в мужских чемпионатах мира. Нервозность придавали и пристальные взгляды на матч журналистов, шахматных аналитиков, болельщиков и... шести камер (некоторые утверждали, что шесть ракурсов одного матча — это скверно, ведь прекрасные девушки из Украины и Китая — всего ли шахматистки, а не дивы с красных дорожек). На финал матча прибыл и глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Первая партия классики, как и полагается в подобных матчах, является «пробной» — считается, что соперники присматриваются друг к другу, с опаской, немного косо, ходы делают осторожные и особых дебютных изысков не преподносят. Случилось это и в партии Музычук-Жонкью — после трех часов игры девушки заключили мирный договор.

А вот с началом нового дня, который предвещал борьбу во второй партии, болельщики, чуть ли не перебивая друг друга (если такое вообще возможно в виртуальном пространстве), начали поздравлять Анну Музычук с днем рождения — 28 февраля девушке исполнилось 27 лет. Чего желали Анне? Третью золотую медаль чемпионата мира, конечно же, ведь две (блиц и быстрые) у нее уже есть!

Однако Музычук во время партии пришлось не получать подарки от соперницы, а доказывать, что день рождения — действительно праздник грустный. Так же, как это доказала буквально на днях китаянка Хоу Ифань, проигравшая в свой праздник партию на этапе мужского Гран-при.


Тань — Музычук

В славянской защите девушки поняли, что ферзи им в этой партии ни к чему, поэтому достаточно быстро их поменяли, и игра началась практически легкофигурная. Всю партию Анне мешала «дыра» на d6, куда и устремились фигуры белых. К 35 ходу у Тань было уже приличное преимущество, а у Музычук не хватало пешки. В данной позиции черным можно было уже сдаваться, однако Анна мужественно провела еще 15 ходов.

Что ж, не проигрывать в день рождения за последнее время удалось лишь одному человеку — чемпиону мира среди мужчин Магнусу Карлсену (30 ноября 2016 года во время матча Карлсен — Карякин).

Третья партия так же случилась разгромной правда уже для китаянки. Анна упорно напирала белыми фигурами и в самый подходящий момент решилась на жертву слона:


Музычук — Тань

Здесь украинская шахматистка сыграла C:h7, а после взятия слона направила все фигуры на штурм черной крепости — выставила ферзя на d3, коня на g5 и вторым конем тактическим ударом съела пешку на d5


К 22 ходу было все предельно ясно — Анна «отомстила» сопернице за испорченный накануне праздник. Через 10 ходов реализации черные сдались.

Четвертая партия, так же, как и первая, оказалась «проходной». Девушки, такое чувство, мысленно уже были на тай-брейке. Не устаем повторять — Музычук — чемпионка мира в быстрых шахматах, это, что называется, ее стихия. А на данном чемпионате мира она ни разу в быстрые «не рубилась». Другое дело ее соперница, Тань — трижды оставалась на «дополнительное время», самое кровавое было не так давно — в полуфинале. В общем, девушки решила отложить спор за титул на следующий день.

А тот самый следующий день зазвенел голосами журналистов, аналитиков, шахматистов и просто хороших людей — мол, весь турнир девы начинали играть в 14:30 по московскому времени, а тут — на два часа раньше! Перенесли! Вновь удар по нервам! И это действительно могло бы сказаться на нервной системе спортсменок, но разве это могло стать препятствием на пути к заветной цели?

В первом туре тай-брейка спортсменки дрались не на жизнь, а насмерть — украинка всю партию держала небольшой перевес, китаянка защищалась, и доигрались они в итоге до голых королей — до картины, которая встречается разве только на турнирах начинающих!

А второй тур... О, разве кто-то предполагал, что именно этот второй тур станет последним на этом турнире? На турнире, где было сыграно немало блицев и жесточайших армагеддонов? Сказалась, скорее всего, усталость и желание развязки турнира.


Тань — Музычук

Всю партию вновь был легкий перевес у белых, черные делали акценты на своих плюсах — на проходной пешке b и на активности фигур. А белые пытались атаковать. После шаха на e5 можно было запросто сделать ничью путем вечного шаха (при желании белых!), однако...Крh6??? - это называется «сам себе могилу вырыл и сам туда же и залез». Партия продолжалась еще три хода: 40. g4 f6 41. Фf6 Лa5 42. h4. Черные сдались из-за неизбежного мата:


Вот так одна шахматистка отправляет в нокаут другую.

Что было с Музычук — не передать словами, конечно же. Это была ее цель, она, как писали немецкие газеты во время финала, шла «по стопам сестры» Марии Музычук, до недавнего времени — чемпионки мира. Именно Анну называли главным фаворитом, а после победы в полуфинале ее уже, хоть и шепотом, этой чемпионкой мира и называли — китаянка Тань, будучи 9 стартовым номером, казалось, не представляла угрозы для супермотивированной Музычук (пусть даже Тань умудрилась обыграть Ю Веньюнь!)

Что ждет нас дальше? Нас ждет китайское дерби, которое на этом турнире мы уже видели — через год новоиспеченная чемпионка мира Тань Жонкью будет отстаивать звание с победительницей гран-при Ю Веньюн. Что ж, Китай в женских шахматах действительно доминирует! Однако некоторые называют и чемпионат мира, и чемпионок (какое бы имя она ни носила!) «ненастоящими», потому что «настоящая» чемпионка, так же китаянка, Хоу Ифань отказалась от участия в чемпионате в связи с несогласием с проводимой системой. Но разве это не ее личные проблемы? Ей остается лишь утешаться игрой с роботом или с друзьями в шахматной игре от «Советского спорта».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Накануне финала. Печальный и грустный ТегеранНакануне финала. Печальный и грустный Тегеран«Советский спорт» уже рассказывал о проходящем в Иране первенстве мира по шахматам среди женщин.Гунина и Лагно стали призерами чемпионата мира по шахматам в блице, победила украинка МузычукВ Дохе (Катар) прошел чемпионат мира по шахматам в блице. У женщин чемпионкой стала украинка Анна Музычук, в тройку призеров попали также россиянки Валентина Гунина и Катерина Лагно.Хоу Ифань вернула себе титул чемпионки мира по шахматам22-летняя китайская шахматистика Хоу Ифань сегодня стала чемпионкой мира по шахматам.Хоу Ифань черными обыграла Музычук в шестой партии матча за звание чемпионки мираШестая партия за звание чемпионки мира по шахматам между украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань завершилась победой китайской шахматистки. Хоу Ифань в этой партии играла черными.Хоу Ифань и Музычук сыграли вничью в пятой партии за звание чемпионки мираПятая партия матча за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Хоу Ифань и украинкой Марией Музычук завершилась вничью. Белыми играла китайская шахматистка.Матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет во Львове, оргкомитет возглавит Петр ПорошенкоОчередной матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет во Львове в 2016 году.Кирсан Илюмжинов: Я хотел бы организовать матч за звание чемпионки мира по шахматам во ЛьвовеПрезидент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов прибыл с рабочим визитом во Львов.Российские шахматистки победили Украину на командном ЧМРоссийские шахматистки победили сборную Украины в 8-м туре командного чемпионата мира в Чэнду (Китай) со счетом 2,5-1,5.Президент Украины наградил орденом Марию Музычук за победу на ЧМ по шахматамПрезидент Петр Порошенко подписал указ о награждении чемпионки мира по шахматам Марии Музычук орденом «За заслуги» III степени, сообщается на сайте главы государства.Украинка Музычук обыграла россиянку Погонину и стала чемпионкой мира по шахматамЗавершился матч за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин. Украинская шахматистка Мария Музычук обыграла россиянку Наталью Погонину.Погонина и Музычук завершили вничью третью партию финала чемпионата мираТретья партия проходящего в Сочи финала женского чемпионата мира по шахматам между россиянкой Натальей Погониной и украинкой Марией Музычук завершилась вничью.
Главные новости
Футбол
Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра
Хоккей
Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач Кессела
Футбол
Валерий Рейнгольд: Вопросов по игре ЦСКА хватает, но по «Зениту» вопросов еще больше
Футбол
Ролан Гусев: Березуцкие и Игнашевич остаются лучшими. Плюс у ЦСКА есть лучший вратарь России
Футбол
Аарон Оланаре: Забить «Зениту» – сейчас это главная моя мечта
Футбол
Евгений Ловчев: Атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА
Лыжный спорт
Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в голове
Хоккей
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
MMA
Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонораре
Футбол
Жозе Моуринью: Думаю, Ибрагимович останется, хочу, чтобы остался и Руни
все новости