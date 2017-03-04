Китай доминирует

«Советский спорт» в течение почти месяца внимательно следил за событиями в Тегеране, где проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин. О его финале – в нашем итоговом материале.

После четырех дней классических партий и дня тай-брейка, одна шахматистка отправилась лить слезы, другая — заражать журналистов своей лучезарной улыбкой и раздавать победные интервью. Так кто кого?

Нервы присутствуют абсолютно в любом виде спорта, они практически не способны стимулировать спортсмена на борьбу, их основная функция - «разрушить» человека, сделать все, чтобы путь к заветной цели победителя был наиболее трудным.

Именно этот самый путь обеим шахматисткам увеличили вдвое — вместо уже привычных на этом турнире двух классических партий сделали четыре. В принципе, это правильный ход — получился такой мини-матч, который мы привыкли видеть в мужских чемпионатах мира. Нервозность придавали и пристальные взгляды на матч журналистов, шахматных аналитиков, болельщиков и... шести камер (некоторые утверждали, что шесть ракурсов одного матча — это скверно, ведь прекрасные девушки из Украины и Китая — всего ли шахматистки, а не дивы с красных дорожек). На финал матча прибыл и глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Первая партия классики, как и полагается в подобных матчах, является «пробной» — считается, что соперники присматриваются друг к другу, с опаской, немного косо, ходы делают осторожные и особых дебютных изысков не преподносят. Случилось это и в партии Музычук-Жонкью — после трех часов игры девушки заключили мирный договор.

А вот с началом нового дня, который предвещал борьбу во второй партии, болельщики, чуть ли не перебивая друг друга (если такое вообще возможно в виртуальном пространстве), начали поздравлять Анну Музычук с днем рождения — 28 февраля девушке исполнилось 27 лет. Чего желали Анне? Третью золотую медаль чемпионата мира, конечно же, ведь две (блиц и быстрые) у нее уже есть!

Однако Музычук во время партии пришлось не получать подарки от соперницы, а доказывать, что день рождения — действительно праздник грустный. Так же, как это доказала буквально на днях китаянка Хоу Ифань, проигравшая в свой праздник партию на этапе мужского Гран-при.

Тань — Музычук

В славянской защите девушки поняли, что ферзи им в этой партии ни к чему, поэтому достаточно быстро их поменяли, и игра началась практически легкофигурная. Всю партию Анне мешала «дыра» на d6, куда и устремились фигуры белых. К 35 ходу у Тань было уже приличное преимущество, а у Музычук не хватало пешки. В данной позиции черным можно было уже сдаваться, однако Анна мужественно провела еще 15 ходов.

Что ж, не проигрывать в день рождения за последнее время удалось лишь одному человеку — чемпиону мира среди мужчин Магнусу Карлсену (30 ноября 2016 года во время матча Карлсен — Карякин).

Третья партия так же случилась разгромной правда уже для китаянки. Анна упорно напирала белыми фигурами и в самый подходящий момент решилась на жертву слона:

Музычук — Тань

Здесь украинская шахматистка сыграла C:h7, а после взятия слона направила все фигуры на штурм черной крепости — выставила ферзя на d3, коня на g5 и вторым конем тактическим ударом съела пешку на d5

К 22 ходу было все предельно ясно — Анна «отомстила» сопернице за испорченный накануне праздник. Через 10 ходов реализации черные сдались.

Четвертая партия, так же, как и первая, оказалась «проходной». Девушки, такое чувство, мысленно уже были на тай-брейке. Не устаем повторять — Музычук — чемпионка мира в быстрых шахматах, это, что называется, ее стихия. А на данном чемпионате мира она ни разу в быстрые «не рубилась». Другое дело ее соперница, Тань — трижды оставалась на «дополнительное время», самое кровавое было не так давно — в полуфинале. В общем, девушки решила отложить спор за титул на следующий день.

А тот самый следующий день зазвенел голосами журналистов, аналитиков, шахматистов и просто хороших людей — мол, весь турнир девы начинали играть в 14:30 по московскому времени, а тут — на два часа раньше! Перенесли! Вновь удар по нервам! И это действительно могло бы сказаться на нервной системе спортсменок, но разве это могло стать препятствием на пути к заветной цели?

В первом туре тай-брейка спортсменки дрались не на жизнь, а насмерть — украинка всю партию держала небольшой перевес, китаянка защищалась, и доигрались они в итоге до голых королей — до картины, которая встречается разве только на турнирах начинающих!

А второй тур... О, разве кто-то предполагал, что именно этот второй тур станет последним на этом турнире? На турнире, где было сыграно немало блицев и жесточайших армагеддонов? Сказалась, скорее всего, усталость и желание развязки турнира.

Тань — Музычук

Всю партию вновь был легкий перевес у белых, черные делали акценты на своих плюсах — на проходной пешке b и на активности фигур. А белые пытались атаковать. После шаха на e5 можно было запросто сделать ничью путем вечного шаха (при желании белых!), однако...Крh6??? - это называется «сам себе могилу вырыл и сам туда же и залез». Партия продолжалась еще три хода: 40. g4 f6 41. Фf6 Лa5 42. h4. Черные сдались из-за неизбежного мата:

Вот так одна шахматистка отправляет в нокаут другую.

Что было с Музычук — не передать словами, конечно же. Это была ее цель, она, как писали немецкие газеты во время финала, шла «по стопам сестры» Марии Музычук, до недавнего времени — чемпионки мира. Именно Анну называли главным фаворитом, а после победы в полуфинале ее уже, хоть и шепотом, этой чемпионкой мира и называли — китаянка Тань, будучи 9 стартовым номером, казалось, не представляла угрозы для супермотивирован ной Музычук (пусть даже Тань умудрилась обыграть Ю Веньюнь!)

Что ждет нас дальше? Нас ждет китайское дерби, которое на этом турнире мы уже видели — через год новоиспеченная чемпионка мира Тань Жонкью будет отстаивать звание с победительницей гран-при Ю Веньюн. Что ж, Китай в женских шахматах действительно доминирует! Однако некоторые называют и чемпионат мира, и чемпионок (какое бы имя она ни носила!) «ненастоящими», потому что «настоящая» чемпионка, так же китаянка, Хоу Ифань отказалась от участия в чемпионате в связи с несогласием с проводимой системой. Но разве это не ее личные проблемы? Ей остается лишь утешаться игрой с роботом или с друзьями в шахматной игре от «Советского спорта».