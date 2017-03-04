Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Нужна ли «Томь» в РФПЛ?

«Ростов», играя в гостях, но на своем поле, показал такой футбол и результат, что в «Томи» наверняка задумались: а не надо ли было сняться с чемпионата зимой? Никакого соперничества не было – одни закатали в газон других. «Ростов» установил свой рекорд: никогда раньше в премьер-лиге он не побеждал с разницей в шесть мячей. С разницей в пять мячей – было, два раза. А вот в шесть – впервые в истории.





Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью

Одна крупная победа – и «Ростов» становится третьей командой чемпионата по результативности. Вот вам и закрытый футбол Курбана Бердыева. Больше ростовчан (25) забили только «Зенит» (33) и «Спартак» (26).





Но главное – обошлось без травм. Впереди – «Манчестер Юнайтед».

ЦСКА – «Зенит»

«Зенит» вчера вылетел в Москву с 24 футболистами на борту. Все новички в обойме, кроме Зуйкова. На месте и лидер команды Жулиано, получивший вызов в сборную Бразилии. Кокорин тоже попал в самолет, куда ж без него!

А ЦСКА ТВ сегодня запустит новый проект «По коням!». Программа будет выходить в прямом эфире с армейского стадиона. Видимо, что-то аналитическое.



Фото: официальный сайт ЦСКА

Матч начнется сегодня в 16.30 (мск). Кроме того, сегодня будет сыгран еще один матч 18-го тура – «Оренбург» – «Арсенал» – 14.00 (мск).

«Мясорубка»

«Краснодар» завершает подготовку к матчу со «Спартаком». И обещает в воскресенье «мясорубку».





Все-таки креативные ребята работают в клубе. До «мясорубки» была «новогодняя елка», у которой лежали подарки с эмблемами больших клубов, которых «быки» обыграли. К слову, для Краснодара футбольные билборды – давно обычное явление. Один из немногих клубов, кто работает с болельщиками.





А «Спартак» накануне тренировался на базе «Кубани». Тренировка длилась около часа. На Мельгарехо, Попова и Тигиева, ранее выступавших за краснодарский клуб, наверняка нахлынула ностальгия.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Сегодня «Спартак» проведет предыгровое занятие. Тем временем в городе высаживается красно-белый десант.

«Анжи» встретился с болельщиками

Махачкалинская команда, о судьбе которой уже давно ходят разные слухи, провела встречу с болельщиками.

– Мы здесь собрались не просто так, а чтобы поддержать традиции подобных встреч. Футболисты не собираются подводить клуб и вас, болельщиков. Поэтому мы сделаем все, что от нас зависит и даже больше. Постараемся, чтобы вы гордились «Анжи» так же, как гордились командой раньше, – заявил на встрече Асильдаров, капитан команды.



