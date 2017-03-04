Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал0 : 2Авангард
Футбол  Оренбург- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонили

Олег Межерицкий
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Малкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонили

Евгений Малкин, который провел свой 700-й матч в НХЛ, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Женя, показалось, «Тампа-Бэй» делала все, лишь бы Малкин не сотворил хет-трик. А вам самой малости не хватило. Втроем вас держали!
 Да, я очень хотел забить. И тренер дал мне сыграть в конце при пустых воротах «Тампы». Был хороший шанс, мы владели шайбой. Но не получилось, бывает. Сидни Кросби, наверное, слишком долго смотрел на меня, искал передачей. Поэтому «Тампа» старалась перехватить этот пас. Но надеюсь, у меня это не последний хет-трик. Будут еще моменты – забью.

 Что скажете о дедлайне? Ваши партнеры волновались, что могут попасть под обмен?
 Конечно, это для всех волнение. Каждый переживает!

 Но вы-то знали, вас не отдадут.
 Понимаю. И все равно у игроков есть волнение. Да, было много разговоров – о Марк-Андре Флери, других хоккеистах. Я понимаю, что у всех есть семьи, тяжело переезжать из города в город.

Но старались друг друга поддерживать. Тут не может быть никаких подколок. Все понимают, что любого могут обменять. Никто не застрахован. Тем более в других командах проходили громкие обмены.

Наша задача – играть. А как уже генеральный менеджер поступит – это его решение.

 Что вы можете сказать о вашем новом защитнике-ветеране Марке Штрайте, которому 39 лет? Он не напоминает Сергея Гончара?
 Если только возрастом… Конечно, они оба полезны в большинстве, опытные и с хорошим броском, видением площадки. Не силовые, а более игровитые защитники. Думаю, Штрайт нам очень поможет.

 Вы что-то новое знаете об участии игроков НХЛ в Олимпиаде? Есть ли просвет?
 Нет, не слышал тут новости. Все держат в секрете, мне не докладывают, из офиса лиги мне не звонили.

 Как считаете, все будет хорошо?
 А что мне думать? – смеется Малкин. – Не хочу забивать себе этим голову. Ну высказался пару раз, что к этому еще добавить? Просто ждем решение. Не вижу смысла зацикливаться на этой теме.

Матч

Питтсбург - Тампа-Бэй - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы:

Эрне (Наместников, Пакетт), 26:18 (0:1). Малкин (Кессел, Шульц), 28:39 (1:1 - бол.). Малкин (Кессел, Коул), 36:49 (2:1). Кучеров (Хедман, Друэн), 41:10 (2:2 - бол.). Штрайт (Малкин, Кросби), 42:38 (3:2). Шульц (Штрайт, Кросби), 56:37 (4:2 - бол.). Кюнхакль (Бонино), 59:00 (5:2 - п.в.).

Место и дата

04 марта 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клод Жюльен: Мы подтянули оборону и выиграли четыре матча, теперь занимаемся атакойГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен рассказал об изменениях, которые помогли команде одержать четыре победы подряд.Малкин признан первой звездой дня в НХЛФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назван лучшим игроком НХЛ в пятницу.«Чикаго» вызвал Гласса из фарм-клубаГолкипер «Рокфорда» Джефф Гласс вызван в «Чикаго» в связи с травмой Скотта Дарлинга.Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)А ведь он мог получить травму. Очень мощно силовик «Питтсбурга» Крис Куниц впечатал в борт российского нападающего.«Торонто» проиграл «Анахайму», Зайцев сделал голевую передачу«Торонто» потерпел поражение от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Виннипегу», «Анахайм» обыграл «Торонто» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Шайба Панарина спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1Б.Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»Российский форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду одержал волевую победу над «Тампой» со счетом 5:2.Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовалсяЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».Бобровский признан первой звездой дня в НХЛРоссийский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.Сергей Калинин: В «Торонто» объяснили, что подписали меня в первую командуФорвард «Торонто» Сергей Калинин рассказал о событиях, предшествовавших обмену из «Нью-Джерси».Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»Форвард Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией».Сергей Бобровский: Ребята помогали мне и блокировали броски в нужные моментыГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу над «Миннесотой» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Самый удивительный гол сезона в НХЛ. Зайцев забил в свои ворота… головой (видео)Это нормально для футбола, но тут хоккей. Защитник «Торонто» Никита Зайцев случайно оказался на пути летящей шайбы.«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» по буллитам, Зайцев забросил третью шайбу в НХЛ«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Торонто» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Шайба Зайцева не помогла «Торонто» победить «Лос-Анджелес»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» по буллитам обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ.Лундквист сравнялся с Фюром по победам и вышел на десятое место в истории лигиГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 32 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:1).
Главные новости
Футбол
Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра
Хоккей
Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач Кессела
Футбол
Валерий Рейнгольд: Вопросов по игре ЦСКА хватает, но по «Зениту» вопросов еще больше
Футбол
Ролан Гусев: Березуцкие и Игнашевич остаются лучшими. Плюс у ЦСКА есть лучший вратарь России
Футбол
Аарон Оланаре: Забить «Зениту» – сейчас это главная моя мечта
Футбол
Евгений Ловчев: Атака «Зенита» будет лучше защиты ЦСКА
Лыжный спорт
Никита Крюков: С Родченковым встречался только один раз, но его слова до сих пор в голове
Хоккей
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
MMA
Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонораре
Футбол
Жозе Моуринью: Думаю, Ибрагимович останется, хочу, чтобы остался и Руни
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Тампа-Бэй
Тампа-Бэйкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
ОИ-2018
ОИ-2018
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости