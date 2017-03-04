Малкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонили

Евгений Малкин, который провел свой 700-й матч в НХЛ, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Женя, показалось, «Тампа-Бэй» делала все, лишь бы Малкин не сотворил хет-трик. А вам самой малости не хватило. Втроем вас держали!

– Да, я очень хотел забить. И тренер дал мне сыграть в конце при пустых воротах «Тампы». Был хороший шанс, мы владели шайбой. Но не получилось, бывает. Сидни Кросби, наверное, слишком долго смотрел на меня, искал передачей. Поэтому «Тампа» старалась перехватить этот пас. Но надеюсь, у меня это не последний хет-трик. Будут еще моменты – забью.

– Что скажете о дедлайне? Ваши партнеры волновались, что могут попасть под обмен?

– Конечно, это для всех волнение. Каждый переживает!

– Но вы-то знали, вас не отдадут.

– Понимаю. И все равно у игроков есть волнение. Да, было много разговоров – о Марк-Андре Флери, других хоккеистах. Я понимаю, что у всех есть семьи, тяжело переезжать из города в город.

Но старались друг друга поддерживать. Тут не может быть никаких подколок. Все понимают, что любого могут обменять. Никто не застрахован. Тем более в других командах проходили громкие обмены.

Наша задача – играть. А как уже генеральный менеджер поступит – это его решение.

– Что вы можете сказать о вашем новом защитнике-ветеране Марке Штрайте, которому 39 лет? Он не напоминает Сергея Гончара?

– Если только возрастом… Конечно, они оба полезны в большинстве, опытные и с хорошим броском, видением площадки. Не силовые, а более игровитые защитники. Думаю, Штрайт нам очень поможет.

– Вы что-то новое знаете об участии игроков НХЛ в Олимпиаде? Есть ли просвет?

– Нет, не слышал тут новости. Все держат в секрете, мне не докладывают, из офиса лиги мне не звонили.

– Как считаете, все будет хорошо?

– А что мне думать? – смеется Малкин. – Не хочу забивать себе этим голову. Ну высказался пару раз, что к этому еще добавить? Просто ждем решение. Не вижу смысла зацикливаться на этой теме.