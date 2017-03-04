«ЦСКА и «Зенит» догонят «Спартак». Эксперты – о шансах преследователей

Накануне сегодняшнего матча ЦСКА – «Зенит» экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев и бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков ответили на вопросы «Советского спорта».

1. «Зенит» и ЦСКА догонят «Спартак»?

Ролан ГУСЕВ: Не знаю, кто объявил «Спартак» чемпионом – целый круг впереди. Все три клуба будут бороться за золото до последнего тура.

Юрий ЖЕЛУДКОВ: Думаю, «Зенит» и ЦСКА догонят «Спартак». Мне кажется, «Спартак» не будет чемпионом, потому что отрыв в пять очков большим назвать не могу.

2. Вылет «Зенита» с таким составом уже в 1/16 финала Лиги Европы – непозволительная роскошь?

Ролан ГУСЕВ: Наверное, в каком-то смысле – дело случая. Все-таки вели 3:0, может, концентрации не хватило. Но это пусть в «Зените» разбираются. Если б они прошли дальше, можно было бы говорить, что команда неплохо смотрелась и бежала. Но ведь не прошли...

Юрий ЖЕЛУДКОВ: Конечно, это слишком – вылетать на такой стадии. Все сделали в ответной игре, не хватило собранности на последних минутах. Пять игроков «Зенита» в штрафной, два из «Андерлехта» – и получают гол. Надо же до конца играть!

3. ЦСКА избавился от Траоре, подписал Оланаре. Толк от этого будет? И чего ждать от Кокорина в «Зените», попавшего в очередную переделку?

Ролан ГУСЕВ: Оланаре – хороший нападающий, он поможет. Но сначала надо посмотреть несколько матчей. Когда появился Траоре, все говорили, что это усиление. Но у парня не заладилось. Надеюсь, и Чалов проявит себя.

Что касается Кокорина, не знаю, что там произошло – проехал он на красный свет, не успел остановиться или еще чего-нибудь, но надо оставить его в покое. А самому Саше – внимательнее относиться к своей персоне, чтобы таких моментов не было. И на всю критику отвечать на поле. Он ведь хороший игрок. Иначе бы о нем столько не говорили. Может ли человек в 25 лет взяться за ум? Это все индивидуально: кто-то и в 30 остается ребенком, а кто-то в 20 уже взрослый мужчина.

Юрий ЖЕЛУДКОВ: Когда смотрел за игрой Траоре, у меня сложилось впечатление, что он какой-то ходячий экскаватор. А что из себя Оланаре представляет, сказать не могу – просто не помню, что он такого показал во время прошлого своего прихода в ЦСКА.

Кокорин? Если возьмется за ум, может, и получится что. Но, мне кажется, поздно уже. Испорченный продукт...

4. Уверенно ли теперь себя чувствует в «Зените» Луческу, и что привнес в ЦСКА Гончаренко?

Ролан ГУСЕВ: Не так пристально слежу за «Зенитом», поэтому сложно сказать. А Гончаренко – хороший, грамотный специалист, который прекрасно подкован тактически. У него должно получиться. А что привнес, покажет чемпионат.

Разве братья Березуцкие и Игнашевич играли ниже своего уровня? Считаю, они как были лучшими, так и остаются. Не вижу им замены. Плюс есть лучший голкипер России Акинфеев. Вы же видите, кто выигрывает больше всех чемпионатов в последние годы. Можно что-то придумывать, но статистика – вещь упрямая.

Юрий ЖЕЛУДКОВ: После того, как вылетели из Лиги Европы, Луческу себя не очень уютно чувствует. Теперь все зависит от чемпионата. Если не выиграют – его уберут. ЦСКА же я просто не видел на сборах. Хотя «Зенит» вот смотрел, но мне непонятно, в какой футбол команда играет. В Бельгии вообще не играли – пешком ходили. Тут три забили, но в итоге все насмарку. Набрали много народу, да. Но будет ли толк?

ПРОГНОЗ

Ролан ГУСЕВ: 2:1

Юрий ЖЕЛУДКОВ: 1:1

