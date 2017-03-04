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Валерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинается

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кокорин и Василий Березуцкий
Александр Кокорин и Василий БерезуцкийИсточник: «Советский спорт»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.

ЦСКА – «Зенит»

– Поскольку матч проходит в Москве, фаворитом считаю армейцев. У них сыгранный состав. Он почти не изменился. В составе «Зенита» же новичков много. И по качеству приобретений по матчу с «Андерлехтом» вопросов хватает. Если опять выйдут в стартовом составе Бранислав Иванович и Эрнани, у питерцев опять могут возникнуть проблемы с командной игрой. Плюс, команда находится под прессом после вылета из Лиги Европы.

Прогноз: 1:0

Матч

ЦСКА - Зенит

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

«Крылья Советов» – «Локомотив»

– «Локомотив» победил в 1/4 финала Кубка России. Наконец-то чем-то кроме возможных переходов напомнил о себе Алексей Миранчук. В нападении «Локомотив» усилился зимой, а про «Крылья «Советов» ничего толком не скажешь. Команда показывала невзрачный футбол осенью. Качественного усиления игры от самарцев я не жду, хотя ничейку увезти они могут.

Прогноз: 0:1

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

«Краснодар» – «Спартак»

– Каждый раз поражаюсь «Краснодару». Команда выстояла в Турции. Да, «Фенербахче» был слабоват, но это проблемы турков. Но «Урал» то слабее «Фенербахче». Да еще и «Краснодар» вел 3:0. В очередной раз команда показала, что у нее нет позвоночника. Играют ровно настолько, насколько позволяет соперник. Поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин. Нужно атаковать, накрывать в полузащите. Действовать с полной самоотдачей. Будет очень тяжело с каждым соперником. Борьба за чемпионство только начинается.

Прогноз: 0:1

Матч

Краснодар - Спартак

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

«Анжи» – «Рубин»

– Ожидаю мощную схватку. Обе команды недавно сыграли на Кубок России. На ни странно мне больше понравился «Анжи», хотя клуб и уступил. Но сыграли с желанием, выглядели симпатично. Не повезло. Игра «Рубина» же была мучением. Никаких качественных улучшений по сравнению с тем, как казанцы играли осенью, я не увидел.

Прогноз: 1:1

Матч

Анжи - Рубин

Место и дата

06 марта 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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