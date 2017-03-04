Китайские инвесторы в футболе: приходят, уходят, ставят на паузу…

Сильвио и Барбара Берлускони Источник: Getty Images

Китайские инвестиции в футбол в разных странах – притча во языцех. Инвесторы много к чему присматриваются, вступают в различные переговорные процессы. Три из них на текущей неделе оказались в центре внимания.

«Советский спорт» сообщал, что на минувшую пятницу планировалось заседание совета директоров итальянского ФК «Милан», контроль над которым переходит от консорциума Сильвио Берлускони и его семьи к китайцам.

Однако уже в середине недели стала появляться информация, что руководство «Милана»может объявить об очередном переносе сделки по покупке китайским консорциумом «Sino-Europe Sports» контрольного пакета акций клуба (99,93%).

Бизнесмены из Азии уже дважды перечисляли компании Берлускони «Fininvest» по 100 миллионов евро. Для завершения купли-продажи, которая была намечена на 3 марта, необходим последний перевод в 320 миллионов.

Потенциальные покупатели «Милана»хотят перевести эту сумму в несколько платежей. Берлукони согласился отсрочить сделку еще на месяц в обмен на депозит в размере 100 миллионов евро.

- Четверг – день тишины, - в течение всего четверга многократно повторял вице-президент «Милана» Адриано Галлиани. В пятницу он уже ничего не повторял. В пятницу утром он просто подтвердил информацию: сделки не будет. В пятницу не будет.

- Закрытия сделки сегодня не будет, потому что условия контракта с SES не были выполнены. Мы позитивно оцениваем возможность продажи «Милана» «Sino-Europe Sports» в ближайшее время.

Опроверг Галлиани информацию о текущих финансовых проблемах в команде:

- «Fininvest»? Нет никаких проблем. Все в порядке с выплатой зарплат игрокам, тренерам и персоналу. Корпоративная жизнь спокойно идет своим чередом».

Ранее сообщалось, что трансферный бюджет «Милана» на лето составит 130 миллионов евро.

Пока в Италии сделка на паузе, бурлит китайское направление в Испании. Стало известно, что севильский «Бетис» может перейти под управление китайских бизнесменов.

Сообщается, что консорциум китайцев хочет приобрести контрольный пакет акций команды за 160 миллионов евро.

Ситуация осложняется тем, что 30% акций принадлежат фонду бывшего президента «Бетиса» Мануэля Руиса де Лоперы, который сейчас находится под запретами на юридические сделки.

А вот в Украине с китайскими инвестициями сейчас совсем туго. Китайские инвесторы больше не будут финансировать «Сумы».

Сообщается, что сумской клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая.

В настоящее время «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в очередной раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.

Под руководством главного тренера команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте.

По итогам осенней части украинской первой лиги «Сумы» занимают 16-е место из 18.

Ранее сообщалось, что клуб был передан под управление китайской инвестиционной компании «Smart-Mentors Ltd» до конца сезона. Но до конца сезона – не сложилось.