«Я выходил на ринг мертвецом, но решил драться» Супербои, проигранные на весах

Мэнни Пакьяо громит "высушенного" Оскара де ла Хойю

Очень часто самым опасным и жестоким оппонентом знаменитых боксеров становились вовсе не другие чемпионы, а обычные весы.

Говорить о том, что все бойцы испытывают благоговейный ужас в тот момент, когда им нужно явиться в канун очередного поединка на церемонию взвешивания, было бы явным преувеличением.

Двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо уже почти 20 лет без труда держит вес 54-55 килограммов как на ринге, так и в повседневной жизни. А такие звезды, как Шейн Мозли и Рикардо Майорга не раз шокировали оппонентов и болельщиков своей способностью набрать 7-8 кг за сутки до боя без потери скорости и выносливости.

«Эль Матадор» Майорга - один из самых искусных игроков с собственным весом



И все же история знает множество примеров, когда великие бойцы оказывались прижатыми к канатам еще до выхода на арену.

Отказаться от исторического поединка, поставив под удар свою репутацию и материальное благосостояние, или же выйти, не имея практически никаких шансов на успех? В большинстве случаев, отлично понимая расклады, спортсмены шли на второй вариант.

Оскар де ла Хойя – Мэнни Пакьяо (2008)

Этот мегафайт изначально был крупным коммерческим проектом. Он должен был состояться в рамках полусреднего веса (66,7 кг). Пакьяо, на тот момент, только начинавший карьеру в качестве легковеса, ради больших денег «перепрыгнул» через одну категорию.

Однако куда тяжелее пришлось «Золотому мальчику». В последний раз де ла Хойя был «велтером» в 2001 году. 35-летнему кумиру американских домохозяек пришлось подвергнуть себя жесточайшим нагрузкам и сомнительным процедурам, чтобы вписаться в лимит. Оскару это удалось, но какой ценой! Физические кондиции американца были таковы, что ему никак не мог помочь и специально нанятый на один поединок тренер Хуана Мануэля Маркеса Игнасио «Начо» Беристайн, знавший все слабости и уязвимые места Пакмэна.

В результате, Мэнни, опережая Оскара в каждом эпизоде, методично избивал гораздо более крупного соперника восемь раундов. На девятый де ла Хойю не выпустили секунданты.

Рой Джонс-младший – Джеймс Тони (1994)

Своей устрашающей репутацией в лучшие годы карьеры Рой Джонс, по большей части, обязан этой давней победе. Джеймс Тони по прозвищу Lights Out («Тушите свет») всегда был крупным и даже грузным парнем. Он подавал большие надежды и в американском футболе, но командные виды спорта мичиганца не прельщали.

В 1991 году Джеймс вихрем ворвался в элиту мирового бокса, победив нокаутом сильнейшего средневеса того времени Майкла Нанна. В дальнейшем карьера Тони шла только в гору: к моменту боя с Джонсом он вышел на второе место в списке лучших боксеров мира по версии журнала The Ring (выше был только Пернелл Уитакер). Но загонять себя в рамки среднего или суперсреднего веса бойцу становилось все труднее и труднее.

Уже в поединке с «Принцем» Чарльзом Уильямсом Джеймс был бледной тенью самого себя, но многое списал эффектный нокаут в 12-м раунде.

В бою с Роем чуда уже не произошло. Загнанный и обезвоженный организм Тони просто отказался работать в боевом режиме. Lights Out был медлителен, скован, пассивен – и поражение единогласным решением арбитров стало закономерным итогом.

Джеймс Тони сможет полноценно реанимировать карьеру только спустя девять лет, уже в первом тяжелом весе. Но природная склонность к полноте в дальнейшем снова дала о себе знать.

Джеймс Тони (слева) в боях с Майклом Нанном (1991) и Хасимом Рахманом (2006)



Ну а болельщики Роя Джонса по сей день винят в закате карьеры любимого бойца исключительно безответственные игры с собственной массой. В 2003 году Рой внезапно решил стать тяжеловесом. Он уверенно победил чемпиона мира по версии WBA Джона Руиса, но, вернувшись в полутяжи, был свергнут с трона Антонио Тарвером. Прежнего, «ультразвукового» Джонса на ринге уже никогда не видели.

Рикки Хаттон – Константин Цзю (2005)

Американские журналисты долгие годы задавались вопросом: почему такой известный «сгонщик», как Костя, не покинет первый полусредний вес? Перейдя в следующую категорию, Цзю мог бы рассчитывать на бои с такими суперзвездами, как Оскар де ла Хойя или Феликс Тринидад. И такие предложения ему на раз поступали.

Однако Константин так и не решился оставить свое царство, где в 2001 году он стал абсолютным чемпионом мира. И за это пришлось жестоко расплатиться. Приняв заманчивые финансовые условия, Цзю согласился боксировать с Рикки Хаттоном на его родине, в Манчестере. Обязанности рефери в ринге исполнял британец Дэйв Пэррис, смотревший на «грязь» в исполнении претендента сквозь пальцы.

И все же «русский австралиец» вполне мог победить, если бы не экстренная и обильная сгонка лишнего веса. Хаттон затолкал, запихал, измотал чемпиона в бесконечных клинчах. И, в конце концов, вынудил капитулировать.

«Во время короткого боя это может не оказать влияния, но во время затяжного - сказать решающее слово. Честно говоря, вид у Цзю был плохой, он слишком «высушился». Поэтому такой исход закономерен» Тренер Леонид Гончаров



Диего Корралес – Хосе Луис Кастильо (2006)

Первый бой ныне покойного Диего «Чико» Корралеса с Хосе Луисом Кастильо – самое жестокое и кровопролитное побоище на ринге в 21 веке.

Казалось, у этой грандиозной битвы будет еще несколько сиквелов. И действительно, пять месяцев спустя Кастильо взял у обидчика убедительный реванш. Однако проблемы Хосе Луиса с весом потянули за этим поединком скандальный шлейф. Вот что заявил мексиканец перед третьим поединком:

«Я однозначно сделаю вес на этот раз. Даже только то, что это будет мой последний бой в 135 фунтах (61,3 кг), дает мне достаточно мотивации. Все, с кем я дрался до этого, перешли на категорию вверх – все, кроме меня. Я придерживаюсь специальной диеты и тяжело тренируюсь. Пообещал самому себе, что сделаю вес. Команда Корралеса продолжает заявлять, что последний раз я не сделал вес преднамеренно. Но у меня была травма, я потерял 12 дней тренировок из-за нее. Если они были уверены, что у меня из-за веса такое большое преимущество, они бы отказались от встречи со мной. Я хочу поблагодарить Корралеса за то, что он настоящий воин, и за эти два поединка. Если он выйдет на ринг драться, а не боксировать – как сейчас ходят слухи – мы устроим еще один великий бой» Хосе Луис Кастильо



Увы, великий бой Корралес – Кастильо 3 так и не состоялся. Хосе Луис снова не вписался в лимит, и «Чико» обрушился на принципиального соперника с испепеляющей критикой и обвинениями в непрофессионализме.

Но пройдет всего четыре месяца, и уже сам Диего окажется на 2 килограмма тяжелее, чем нужно, перед боем с беглым кубинцем Хоэлем Касамайором. Корралес был оштрафован на колоссальную сумму в 240 000 долларов США, но соперники все же вышли на ринг, и «Чико» уступил разделенным решением судей.

Кастильо заявил, что не держит на американца зла, но выразил уверенность в том, что теперь Диего сожалеет о жестоких упреках, брошенных в адрес Хосе Луиса.

