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«Ястребы» летят навстречу «барсам»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты "Авангарда"Источник: ХК «Авангард»

«Авангард» одержал победу в шестом матче серии с «Адмиралом» и вышел в полуфинал Восточной конференции, где встретится с «Ак Барсом»

И все-таки разгром 0:6 надломил моряков. Не только игроков команды Александра Андриевского, но и ее болельщиков. Во втором периоде заполненная под завязку «Фетисов Арена» временами затихала. Понимая, что сегодня «Адмиралу» ничего не светит.

Правильно говорят, что не плей-офф не выходят разве что мертвые. Форвард хозяев Павел Макаренко вышел. Несмотря на травму, несовместимую с хоккеем. Респект ему за мужество. Однако его «педагогическая поэма» морякам не помогла. 

Главный тренер омичей Федор Канарейкин вернул в состав пропустившего пятый матч Александра Пережогина, определив его третью тройку к Александру Кучерявенко и Антону Бурдасову. Бурдасов обязан был в конце второго периода снять последние вопросы о победителе. Но выйдя в одиночестве к воротам Игоря Бобкова, не сумел переиграть голкипера-гренадера.

Вектор игре задал быстрый гол гостей, забитый в конце первой минуты. Хозяева не вывели шайбу из зоны защиты, и молодые Валентин Пьянов и Илья Михеев легко разобрались с Бобковым.

Шайба из раздевалки надолго деморализовала хозяев. Первый период пролетел почти без остановок – всего 13 вбрасываний, 19 бросков по воротам, из которых лишь десять точных.

После перерыва мало что изменилось. На экваторе матча уставший брагинский молодогвардеец Денис Алексеев не заметил на пятачке шайбу, ее подхватил Владимир Соботка и на мхатовской паузе переиграл Бобкова. Посрамив недоброжелателей, предрекавший чеху очередной кубковый простой из-за травмы.

А что лидеры «Адмирала» и экс-омичи Максим Казаков и Владимир Ткачев? Первый, заработав было численное преимущество, решил ответить своему обидчику Илье Зубову и уравнял составы. А Ткачев в третьем периоде вместо броска с убойной позиции начал искать партнера, находившегося в менее удобной для атаки ворота позиции.

Впрочем, моряков надо похвалить. Хотя бы за третий период. Хозяева пошли на штурм владений Доминика Фурха. А бывший капитан «Адмирала» Зубов не стал убивать интригу, не реализовав буллит за умышленный сдвиг ворот Бобковым в последние две минуты третьего периода.

Перед сиреной Михаила Фисенко выдворили до конца игры. А Дэвид Бут, поскользнувшись, подсек капитана моряков Оскарса Бартулиса и нанес ему травму.

Омичи идут дальше. На Казань. Два года назад команда Раймо Сумманена, измученная травмами, «Ак Барсу» уступила. Но у Федора Канарейкина совсем другие воспоминания, связанные с Казанью. Самые приятные, золотые.

- Все мысли были о сегодняшнем дне, - признался после победы наставник «Авангарда». – Важно, что сыграли на ноль. Теперь наша цель – «Ак Барс».

Матч

Адмирал - Авангард - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы:

Михеев (Пьянов), 0:48 (0:1). Соботка (Лемтюгов), 31:15 (0:2).

Место и дата

04 марта 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция


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