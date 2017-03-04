Денис Бояринцев: Из новичков «Спартака» впечатлил только Самедов

Экс-игрок столичного «Спартака», а ныне тренер новотроицкой «Носты», Денис Бояринцев в интервью «Советскому спорту» поделился своими впечатлениями о готовности «красно-белых» ко второй части чемпионата России.

- Вы наблюдали контрольные матчи «Спартака». Насколько команда готова ко второй части сезона?

- Все относительно. Если брать начало февраля, «Спартак» выглядел очень интересно. Что касается последних матчей, то здесь впечатление остается двоякое. Лично мне видится, что у команды большая физическая нагрузка на сборах. Из-за этого и результат неудовлетворительный.

В принципе, сборы - это не самый веселый и приятный момент в жизни любой команды. Я думаю,что определенный спад на сборах «Спартак» уже прошел. В преддверии матча с «Краснодаром» команда Карреры будет в максимальной форме.

- Обратили ли Вы внимание на новичков клуба? Кто Вас впечатлил больше всех?

- Естественно, на то сборы и нужны. Могу сказать, более или менее мое внимание привлек Саша Самедов. По нему видно, что он находится в очень неплохой форме и это по-настоящему серьезное усиление «Спартака». Остальные новички смотрятся ровно, а вот Самедов смотрится как игрок экстракласса. Опять же я сужу по контрольным играм. Что будет дальше - трудно предполагать.

- А как же Луис Адриано? Ведь все внимание сейчас направлено именно на него…

- Объективно понему… Мне сказать нечего. Видно, что уровень приличный, но ничего такого сверхъестественного я пока не увидел. Это касается не только Луиса Адриано, но и всех пришедших зимой легионеров. Если честно, я больше надежды возлагаю на российских игроков, которые появились в клубе.

Хотелось бы отметить вратарскую позицию в «Спартаке». Я считаю, что эта позиция в клубе нестабильна и тренерскому штабу придется определяться, на кого из вратарей делать ставку.

- Вы считаете, несмотря на блестящую первую часть сезона, Ребров сдал свои позиции?

- По контрольным матчам Артем смотрелся неплохо, но и Селихов с Песьяковым провели неплохие игры, опять же, мое мнение, что позиция вратаря в «Спартаке» будет неоднозначна. С полевыми игроками более-менее понятно, а вот с голкипером тренерскому штабу придется решать, кого они видят основным вратарем.

- Непростая игра предстоит «Спартаку» с «Краснодаром». С учетом последнего матча «быков» в кубке, кому отдадите предпочтение в предстоящей игре?

- Матч «Урал» - «Краснодар», мягко говоря, удивил, особенно тех, кто считает, что в начале весны футбол не зрелищный. Несмотря на результат, могу сказать, что «Краснодар» находится в отличной форме и «Спартак» ждет очень непростой матч, тем более «быки» захотят поквитаться за первый круг.

А проигранный кубковый матч придаст «Краснодару» злости и поможет сконцентрироваться. Думаю, что будет ровный футбол, и мне лично интересно будет посмотреть за «Спартаком» после всех этих сборов, как они себя проявят.

- Основным конкурентом «Спартака» называют «Зенит». Вылет из Лиги Европы поможет команде Луческу в борьбе за золото чемпионата России?

- Безусловно, «Зенит», освобожденный от еврокубков, будет гораздо сосредоточеннее в играх РФПЛ. Мне очень понравилась игра с бельгийцами, самоотдача и мастерство команды зашкаливают. Другое дело - что не хватило концентрации на все 90 минут, а в остальном - не вижу слабых мест в команде.