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Лютый бой, поразивший Америку. Хоккеисты дерутся даже в раздевалке! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лютый бой, поразивший Америку. Хоккеисты дерутся даже в раздевалке! (видео)

Вот такой акт агрессии мы увидели в одном из матчей Американской хоккейной лиги.

Сначала был матч – «Айова Уайлд» против «Чикаго Вулфс».

В нем вспыхнула драка. Бились игроки АХЛ – Винс Данн против Кертиса Габриэля.

Вообще ничего удивительного в этом нет, потому что Американская хоккейная лига славится тем, что там постоянно вспыхивают баталии.

И это даже приветствуется, когда в паузах ставят ролики, например, из «Храброго сердца», где одно войско рубится с другим.

Но этот случай уникален тем, что игроки продолжили выяснять отношения под трибунами. Начал-то конфликт Кертис Габриэль, который взял клюшку двумя руками и врезал ей по зубам Винсу Данну. А тот не будь дураком – вскочил на ноги и начал орудовать кулаками.

Вообще команда «Айова» показала свою подленькую сущность, когда третий игрок запрыгнул Данну на спину. Хотя казалось бы – двое дерутся, а третий не мешай.

На площадке начались массовые потасовки. Но представляете, когда игроков уже выгнали в подтрибунное помещение, этот Габриэль снова полез на Данна. И опять ударил его первым!

Ну а Винс Данн – молодчик, с одного удара отправил негодяя в нокаут. И этот эпизод облетел Северную Америку, приведя многих фанатов хоккея в восторг.

Вот посмотрите, как эту историю показали по телевизору.

Кстати, 20-летний защитник Винс Данн – не такая уж машина. Его габариты оставляют желать лучшего (183 см / 85 кг). Но у него бойцовский характер, и он может постоять за себя.

Что касается 23-летнего форварда Кертиса Габриэля, то он заметно крупнее (193 см / 96), и драк в его активе гораздо больше. 137 минут штрафа в «Айове» в прошлом сезоне говорят сами за себя.

Но вот малыш отправил здоровенного парня в нокдаун.

Чем кончилась эта история? Я слышал, что Габриэлю выписали шесть матчей дисквалификации, а вот Данна не наказали никак.

Если все правда, то я доволен. Это правильное решение.

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