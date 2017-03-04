Александр Тихонов: Начал я с хоккея, но для моей натуры коробка тесновата!

Неожиданное откровение четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

На днях московское «Динамо» представляло новую книгу и фильм о своем воспитаннике чемпионе мира Владимире Юзинове-старшем. А заодно поздравило знаменитого тренера и с недавним 77-летием.

Одним из почетных гостей на этом празднике стал олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

- Я себя считаю очень счастливым человеком, потому что свой путь в спорте начал с хоккея, - начал свою речь Тихонов, поздравляя Юрзинова. – Занимался под руководством Виктора Старикова, отца двукратного олимпийского чемпиона Сергея Старикова. Но с моей широкой натурой… Хоккейная коробка показалась тесноватой!

Поэтому ушел в лыжные гонки, потом в биатлон. Но хоккей для меня всегда был и остается видом спорта номер один. Я счастливый человек, потому что стоял у борта в 1968 году. Когда играли братья Борис и Евгений Майоровы, а Вениамин Александров стоял тоже за бортом в финальной игре со сломанной ключицей. Как мы радовались, как бросались на лед… Хоккей – это все, это партийный вид был!

Самое большое несчастье в моей жизни – это когда в Лейк-Плэсиде наши проиграли американским студентам. Это же был траур для всей страны! Потому что можно было проиграть все, что угодно, но только не хоккей. Хотя, конечно, надо уметь и проигрывать, чтоб потом одерживать еще более великие победы.

Мне страшно сказать, в каком мы году с Владимиром Юрзиновым познакомились. Я пришел в «Динамо» осенью 1965 года. И по сей день являюсь членом добровольно-спор тивного общества «Динамо»! Так всегда и говорю. Мы, ветераны, ничего не переименовываем.

С тех пор мы с Юрзиновым дружим. И знаете, что в нем можно подчерпнуть? Всегда подтянут. Всегда безукоризненный внешний вид. А ведь у нас не зря в народе говорят: «Встречают по одежке, а провожают по уму». И вот у Владимира есть и то, и другое.

В 22 года он стал капитаном «Динамо», да еще у такого заслуженного тренера, как Аркадий Иванович Чернышев. Это же надо быть сверхталантом!

Еще скажу – о многих спортсменах приходилось слышать разные сплетни за спиной. Но вот о Юрзинове – никогда! Он состоялся как игрок, тренер, патриот, семьянин, друг… Во всем! Он для всех может быть примером.