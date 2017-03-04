Невероятная погоня! Шипулин завоевал серебро в гонке преследования

Российский биатлонист Антон Шипулин завоевал серебряную медаль в гонке преследования, в которой он стартовал на 23-м месте с отставанием в полторы минуты от лидера. В топ-6 попал и Евгений Гараничев. Победил – француз Мартен Фуркад, это его 12-я победа в сезоне, что является повторением рекорда Уле-Айнара Бьорндалена.

Последняя гонка Фуркада в сезоне?

Напортачить в спринте, завершить его в третьем десятке, а в пасьюте мужественно пробиваться к пьедесталу – кажется, Антон Шипулин получает от этого особый кайф. Так было не раз в прошлом, примерно по такой же схеме Шипулин отработал на чемпионате мира, и вот на предолимпийской неделе в Пхенчхане – та же история.

Настреляв на три штрафных круга в пятничном спринте и собрав на них полторы минуты отставания от первого места, Шипулин с нулем прошел четыре рубежа пасьюта и финишировал вторым вслед за Фуркадом. При этом россиянин показал лучшую скорость дня. И не сказать, что француз шел на последнем круге прогулочным шагом – возможно, это его последняя гонка в сезоне и он выкладывался до последнего метра, показывая каждым действием: «Я – номер один!»

Официально номером один в нынешнем сезоне Мартен Фуркад стал еще накануне – третьем место в спринте гарантировало ему победу в общем зачете Кубка мира в шестой раз подряд – недосягаемое прежде достижение для биатлонистов. Да, такое же количество больших хрустальных глобусов за свою умопорачительную карьеру выиграл и Уле-Айнар Бьорндален, но он свои победы одерживал в течение 11 лет -- первый в 1998-м году, последний – в 2009-м. А через три года настала эпоха Фуркада.

Исправить ошибки за вечер

После вчерашнего спринта Шипулин сказал важную вещь: хорошо, что весь это кошмар, что с ним приключился произошел не на Олимпиаде, а уже сейчас -- мы подумаем, где были ошибки и постараемся их исправить.

Чтобы исправить ошибки, хватило одного вечера.

- Мы сидели после гонки и сегодня утром с моими тренерами Андреем Крючковым и Андреем Гербуловым разбирали, что было не так в спринте, - рассказал Антон после финиша нашим телевизионным коллегам с Матч-ТВ. - Вчера я неправильно разложил силы по дистанции. Например, тут коварный подход к рубежу, а я подходил слишком быстро. Нужно было поберечь себя немного на этих участках для стрельбы. Сегодня я уже делал по-другому, поэтому удалось пройти с нулем все четыре рубежа – уже и не помню, когда со мной такое последний раз было.

- А как удалось показать лучший ход?

- Лучший? Я еще об этом не знаю. В принципе, в некоторых местах я мог бы даже добавить. Но не делал этого, поскольку не хотел рисковать стрельбой – понимал, что сегодня это главное. На дистанции меня сегодня отлично вели тренеры – я получал информацию каждые полкилометра, а может даже каждые триста метров, знал, как идет за мной Эберхард на последнем круге, понимал, где нужно прибавить, где можно поберечь себя. Все-таки три дня подряд гонки – это непросто, а завтра еще эстафета.

Состав завтрашней эстафеты был объявлен сразу после гонки преследования, и, конечно же, туда попал Евгений Гараничев, который в спринте был лучшим из россиян, затем справился он и с преследованием, показав свой лучший результат в сезоне: еще не медаль, но уже пятое место. Гараничев традиционно считается неэстафетным бойцом, но на данном этапе он заслужил это право.

Еще одна приятная новость – седьмой ход показал Антон Бабиков. И у него тоже все нули, как и у Шипулина. Это позволило ему также продраться сквозь тучу мест и финишировать 15-м, а ведь стартовал 41-м. Если Шипулин отыграл 21 позицию, то Бабиков – 26!

Что ж будет, когда наши парни полюбят, наконец, и скучный спринт?

Кубок мира

7-й этап. Пхенчхан (Южная Корея)

Мужчины. Гонка преследования

1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 31.24,2 (0+0+0+0=0 промахов)

2 (23). Антон Шипулин (Россия) – +34,5 (0+0+0+0=0)

3 (1). Юлиан Эберхард (Австрия) – +36,7 (0+2+0+1=3)

4 (8). Симон Эдер (Австрия) – +1.03,2 (0+0+0+2=2)

5 (9). Евгений Гараничев (Россия) – +1.09,5 (0+1+1+0=2)

6 (11). Симон Дестье (Франция) – +1.13,5 (1+1+0+0=2)

7 (4). Доминик Ландертингер (Австрия) – +1.20,3 (0+0+0+2=2)

8 (20). Бенедикт Долль (Германия) – +1.20,4 (0+0+1+1=2)

9 (2). Лоуэлл Бэйли (США) –+1.20,6 (1+0+1+0=2)

10 (12). Лукас Хофер (Италия) – +1.20,6 (0+0+0+2=2)

15 (41). Антон Бабиков (Россия) – +1.49,2 (0+0+0+0=0)

20 (14). Максим Цветков (Россия) – +2.06,3 (0+0+1+0=1)

42 (52). Юрий Шопин (Россия) – +3.58,1 (0+2+0+0=2)

Лыжный ход лидеров и наших

1. Шипулин – 27.30,1

2. М.Фуркад – отставание 0,5

3. Абе-Лунд (Норвегия) – +2,9

4. Расторгуев (Латвия) – +18,3

5. Долль (Германия) – +23,3

7. Бабиков (Россия) – +26,5

12. Гараничев (Россия) – +47,0

25. Цветков (Россия) – +1.19,2

42. Шопин (Россия) – 2.17,1