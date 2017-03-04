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«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова
Источник: Instagram

Как проходит сгон веса у самого обсуждаемого бойца UFC прямо сейчас? Объясняет сам Хабиб.

За сколько дней до боя начинает весогонку

– Это довольно-таки долгий процесс и занимает около двух месяцев. Все идет поэтапно.

Подробно Нурмагомедов рассказал о нем три года назад:

– Я вешу 85, в течение месяца буду тренироваться утром, в обед и вечером. Когда вхожу в форму – уже лишние килограммы теряю, у меня будет где-то 81 кг. За 20 дней до боя сажусь на диету и точно такие же нагрузки делаю, которые были до нее. Убирается около 4-5 кг. Бывает, когда у меня остается 10 дней до боя – я уже вешу 77-78 кг максимум.

Начинаю уже за неделю до боя пить по 8 литров воды каждый день. За сутки до взвешивания перестаю пить. Организм в течение недели привык уже перерабатывать эти 8 литров, и когда ты не пьешь – тоже перерабатывает, только не 8 литров, а где-то 4 кг.

А оставшиеся 3-4 кг – бегаю, мучаюсь, можно сказать. В сауне гоняю, – именно там Хабибу стало плохо, после чего его увезли в больницу. – Когда у тебя уже выхода нет, когда у тебя 2 кг лишние, до взвешивания пара часов и ты не можешь бегать – приходится и парной пользоваться. Лучше, конечно, без парной, потому что она утомляет, сажает сердце, но если нет вариантов, то надо пользоваться.

Что ест и пьет

– В основном фрукты и овощи, мало хлеба, много воды, шоколад и мороженое не употребляем. Соль и сахар из еды исключаем. Газировку не пью, мучное после семи не кушаю. Мясо вообще не кушаешь. Желательно рыбу и можно на обед чуть-чуть курицы, потому что она быстро переваривается. 

Сколько килограмм сгоняет

– Гонять по 15-16 килограмм – это не шутки, – вес Нурмагомедова между боями составляет где-то от 80 до 90 кг. – Многие из бойцов, кому тяжело дается весогонка, меня поймут. В этот период можно испытать психологический стресс, это сказывается и на здоровье. Конечно, когда я гоняю вес, постоянно думаю о том, чтобы сменить дивизион. 

Что думает о весогонке

– Это очень тяжелый процесс. Даже если обо всем рассказать, не все смогут его придерживаться, потому что это нужно воплотить в свою жизнь. Нужен грамотный человек рядом, который будет выстраивать режим – когда нужно спать, вставать, кушать.

Если ты тренировался в течение трех месяцев стабильно, находишься в хорошей форме, то после весогонки ты быстро восстанавливаешься. Если ты в плохой форме, то весогонка отнимает все силы, к бою ты уже не восстановишься.

Отец считает сгон веса причиной большинства повреждений – из-за них Хабиб не раз отменял бои, в том числе дважды с Фергюсоном.

– На 90 процентов травмы у Хабиба из-за весогонки. При больших сгонках очень много минералов уходит из организма, суставы и кости хрупкими становятся. Это вредно. 

Кто помогает Хабибу

– Диетолог Дэниэл Лис – он также работает с такими бойцами, как Кейн Веласкез, Даниэл Кормье, Люк Рокхольд и Джош Томсон. Я рассказывал Дэниэлу, как раньше гонял вес, что и как делал. Отличие существенное. Чувствовал себя не только физически, но и психологически намного лучше. Он готовит еду и следит за питанием.

Также существует разработанная отцом Хабиба система, которую Абдулманап Нурмагомедов планирует запатентовать.

– Методика оптимальна, лучше никто ничего не придумал, на протяжении 7-8 лет пользуемся. Пока не могу рассказать детали. Но, думаю, ее будут использовать во всем мире. По ней 8-10 кг после взвешивания мы набираем за 26-30 часов.

Что делает после весогонки

Нужно тоже сидеть на диете, нельзя все подряд кушать. Через каждые три часа нужно есть фрукты и овощи, немного мяса, где-то шоколада чуть-чуть. Ты должен восстановить все свойства, которые потерял организм. 

Как было раньше

До запрета на капельницы, вышедшем в 2016 году, весогонка проходила так:

– Круглый год Хабиб пьет в день пять литров – не кофе, не чая, не газировок, а чистой сырой воды, – рассказывал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в 2014-м. – А за 17 дней до взвешивания начинает пить восемь литров. За 36 часов рот на замке: ни воды, ни пищи.

После он сразу берет бутылку и равномерно выпивает два литра. Потом бананы, пюре, бульон, измельченный салат – чтобы пища не была кусками. Есть еще такой сок для детей, чтобы у них расстройства желудка не было, – вот его литра полтора выпиваешь. Продолжаешь пить воду.

Ставишь в вену капельницу с минералами: 500 граммов в первые шесть часов, столько же во вторые. После второй капельницы чувствуешь прилив сил. За время сна тебя будят дважды, и ты пьешь воду по литру. Уже к 10 часам утра ты потребил ровно 10 литров. Это не считая питания. Первые шесть литров организм всасывает без остатка, в туалет не хочется. На обед надо потреблять легкое, жидкое, глюкозу. Перед боем должен быть легкий голод, потому что предстоят запредельные нагрузки. 

Всегда ли было так тяжело?

Нет. После победной схватки в апреле 2014-го с Рафаэлем дос Аньосом Хабиб говорил, что подготовка к этому бою была лучшей, которую он когда-либо проходил в США.

– Я сел на диету за 35 дней до взвешивания, и поэтому очень хорошо согнал вес. И сгонка веса, и подготовка – все прошло на отличном уровне. Я очень хорошо себя чувствовал и был спокоен перед боем.

Использованы цитаты из интервью: «Матч ТВ», РИА «Дагестан», телеканал «Боец», Russian Chicago, «Вестник ММА», РИА «Карачаево-Черкессия», Allfight.ru. 

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