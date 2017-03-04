«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова

Как проходит сгон веса у самого обсуждаемого бойца UFC прямо сейчас? Объясняет сам Хабиб.

За сколько дней до боя начинает весогонку

– Это довольно-таки долгий процесс и занимает около двух месяцев. Все идет поэтапно.

Подробно Нурмагомедов рассказал о нем три года назад:

– Я вешу 85, в течение месяца буду тренироваться утром, в обед и вечером. Когда вхожу в форму – уже лишние килограммы теряю, у меня будет где-то 81 кг. За 20 дней до боя сажусь на диету и точно такие же нагрузки делаю, которые были до нее. Убирается около 4-5 кг. Бывает, когда у меня остается 10 дней до боя – я уже вешу 77-78 кг максимум.

Начинаю уже за неделю до боя пить по 8 литров воды каждый день. За сутки до взвешивания перестаю пить. Организм в течение недели привык уже перерабатывать эти 8 литров, и когда ты не пьешь – тоже перерабатывает, только не 8 литров, а где-то 4 кг.

А оставшиеся 3-4 кг – бегаю, мучаюсь, можно сказать. В сауне гоняю, – именно там Хабибу стало плохо, после чего его увезли в больницу. – Когда у тебя уже выхода нет, когда у тебя 2 кг лишние, до взвешивания пара часов и ты не можешь бегать – приходится и парной пользоваться. Лучше, конечно, без парной, потому что она утомляет, сажает сердце, но если нет вариантов, то надо пользоваться.

Что ест и пьет

– В основном фрукты и овощи, мало хлеба, много воды, шоколад и мороженое не употребляем. Соль и сахар из еды исключаем. Газировку не пью, мучное после семи не кушаю. Мясо вообще не кушаешь. Желательно рыбу и можно на обед чуть-чуть курицы, потому что она быстро переваривается.