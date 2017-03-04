«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова
Как проходит сгон веса у
самого обсуждаемого бойца UFC прямо сейчас? Объясняет сам Хабиб.
За сколько дней до боя начинает весогонку
– Это довольно-таки долгий процесс и занимает около двух месяцев. Все идет поэтапно.
Подробно Нурмагомедов рассказал о нем три года назад:
– Я вешу 85, в течение месяца буду
тренироваться утром, в обед и вечером. Когда вхожу в форму – уже лишние
килограммы теряю, у меня будет где-то 81 кг. За 20 дней до боя сажусь на диету
и точно такие же нагрузки делаю, которые были до нее. Убирается около 4-5 кг.
Бывает, когда у меня остается 10 дней до боя – я уже вешу 77-78 кг максимум.
Начинаю уже за неделю до боя пить по 8
литров воды каждый день. За сутки до взвешивания перестаю пить. Организм в
течение недели привык уже перерабатывать эти 8 литров, и когда ты не пьешь –
тоже перерабатывает, только не 8 литров, а где-то 4 кг.
А оставшиеся 3-4 кг – бегаю, мучаюсь,
можно сказать. В сауне гоняю, – именно
там Хабибу стало плохо, после чего его увезли в больницу. – Когда у тебя
уже выхода нет, когда у тебя 2 кг лишние, до взвешивания пара часов и ты не
можешь бегать – приходится и парной пользоваться. Лучше, конечно, без парной,
потому что она утомляет, сажает сердце, но если нет вариантов, то надо
пользоваться.
Что ест и пьет
– В основном фрукты и овощи, мало хлеба, много воды, шоколад и мороженое не употребляем. Соль и сахар из еды исключаем. Газировку не пью, мучное после семи не кушаю. Мясо вообще не кушаешь. Желательно рыбу и можно на обед чуть-чуть курицы, потому что она быстро переваривается.
Сколько килограмм сгоняет
– Гонять по 15-16 килограмм – это не шутки, – вес Нурмагомедова между боями составляет где-то от 80 до 90 кг. – Многие из бойцов, кому тяжело дается весогонка, меня поймут. В этот период можно испытать психологический стресс, это сказывается и на здоровье. Конечно, когда я гоняю вес, постоянно думаю о том, чтобы сменить дивизион.
Что думает о весогонке
– Это очень тяжелый процесс. Даже если обо всем рассказать, не все смогут его придерживаться, потому что это нужно воплотить в свою жизнь. Нужен грамотный человек рядом, который будет выстраивать режим – когда нужно спать, вставать, кушать.
Если ты тренировался в течение трех месяцев стабильно, находишься в хорошей форме, то после весогонки ты быстро восстанавливаешься. Если ты в плохой форме, то весогонка отнимает все силы, к бою ты уже не восстановишься.
Отец
считает сгон веса причиной большинства повреждений – из-за них Хабиб не раз
отменял бои, в том числе дважды с Фергюсоном.
– На 90 процентов травмы у Хабиба из-за весогонки. При больших сгонках очень много минералов уходит из организма, суставы и кости хрупкими становятся. Это вредно.
Кто помогает Хабибу
– Диетолог Дэниэл Лис – он также работает с такими бойцами, как Кейн Веласкез, Даниэл Кормье, Люк Рокхольд и Джош Томсон. Я рассказывал Дэниэлу, как раньше гонял вес, что и как делал. Отличие существенное. Чувствовал себя не только физически, но и психологически намного лучше. Он готовит еду и следит за питанием.
Также существует разработанная отцом Хабиба система, которую
Абдулманап Нурмагомедов планирует запатентовать.
– Методика оптимальна, лучше никто ничего
не придумал, на протяжении 7-8 лет пользуемся. Пока
не могу рассказать детали. Но, думаю, ее будут использовать
во всем мире. По ней 8-10 кг после взвешивания мы набираем
за 26-30 часов.
Что делает после весогонки
– Нужно тоже сидеть на диете, нельзя все подряд кушать. Через каждые три часа нужно есть фрукты и овощи, немного мяса, где-то шоколада чуть-чуть. Ты должен восстановить все свойства, которые потерял организм.
Как было раньше
До запрета на капельницы, вышедшем в 2016 году, весогонка проходила так:
– Круглый год Хабиб пьет в день пять литров – не кофе, не чая, не газировок, а чистой сырой воды, – рассказывал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в 2014-м. – А за 17 дней до взвешивания начинает пить восемь литров. За 36 часов рот на замке: ни воды, ни пищи.
После он сразу берет
бутылку и равномерно выпивает два литра. Потом бананы, пюре, бульон,
измельченный салат – чтобы пища не была кусками. Есть еще такой сок для
детей, чтобы у них расстройства желудка не было, – вот его литра
полтора выпиваешь. Продолжаешь пить воду.
Ставишь в вену
капельницу с минералами: 500 граммов в первые шесть часов,
столько же во вторые. После второй капельницы чувствуешь прилив сил. За время
сна тебя будят дважды, и ты пьешь воду по литру. Уже к 10 часам
утра ты потребил ровно 10 литров. Это не считая питания. Первые шесть
литров организм всасывает без остатка, в туалет не хочется. На обед надо
потреблять легкое, жидкое, глюкозу. Перед боем должен быть легкий голод, потому
что предстоят запредельные нагрузки.
Всегда ли было так тяжело?
Нет. После победной схватки в апреле 2014-го с Рафаэлем дос Аньосом Хабиб говорил, что подготовка к этому бою была лучшей, которую он когда-либо проходил в США.
– Я сел на диету за 35 дней до взвешивания, и поэтому очень хорошо согнал вес. И сгонка веса, и подготовка – все прошло на отличном уровне. Я очень хорошо себя чувствовал и был спокоен перед боем.
Использованы цитаты из интервью: «Матч ТВ», РИА «Дагестан»,
телеканал «Боец», Russian Chicago,
«Вестник ММА», РИА «Карачаево-Черкессия», Allfight.ru.