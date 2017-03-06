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Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Она – Месси российских бассейнов. Девушка, которая не отдает чемпионство 14 лет!
Источник: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз»

Евгения Соболева уже 14 раз подряд выигрывала с командой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» чемпионат России. Ей всего 28 лет, а она в статусе чемпионки – половину всей своей жизни. Мы узнали у лучшей центральной защитницы страны, как ей удалось стать чемпионкой в 14 лет, что помогло справиться с тяжелейшей травмой плеча и почему она одновременно и любит Рио-де-Жанейро, и не советует туда ездить.

14 лет и 14 титулов

– У нас команда такая: задач, кроме первого места, вообще не может быть. В начале сезона мне было тяжело физически: мы летом на Олимпиаде проделали большую работу, эмоций и сил там оставили очень много. В четвертьфинале Евролиги наконец ощутила, что вернулось боевое состояние.

– Не чувствую, что я уникальная из-за 14 чемпионских титулов. Даже не интересовалась, самая титулованная я в стране или нет. Пока это и неважно для меня. А вот когда закончу карьеру – возможно, и будет интересно.

– В меня поверили в 14 лет. В тот первый сезон выпускали на одну-две минуты, я за эти отрезки заслужила большего. Первому чемпионству я радовалась, конечно. Но дальше эмоции были сильнее, потому что рос именно мой вклад в победу.

– Меня 14-летнюю сразу воспринимали именно как игрока основного состава. Никогда не было такого, чтобы перепутали с девочкой, подающей мячи. Я вообще такой человек, что нигде не ищу и не нахожу проблем – поэтому даже в 14 лет мне было очень легко в команде.

– Впервые меня вызвал в основной состав Александр Нарица, мой нынешний тренер. Он просто сказал, что мне надо приходить на тренировки с главной командой. Александр Михайлович ничего отдельно не объяснял, я просто влилась в 14 лет во взрослый коллектив. 

– К чемпионату России мы всегда относимся серьезно. Единственное – меня печалит, что этот турнир становится слабее. Это настораживает, появляются переживания за будущее водного поло в России. Не могу сказать, что конкретно происходит в других городах – какое там финансирование, как построена работа. Но молодых игроков очень мало.

– После Олимпиады в Лондоне я впервые ощутила: мне пора принимать роль того, кто помогает воспитывать молодых игроков. Потому что состав команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» значительно омолодился.

Бронза Олимпиады и страх соперников

– Когда меня спрашивают про Рио, в первую очередь отвечаю: «никогда не вздумайте туда полететь сами». Там очень грязно, неприятно – мне не понравилось.

– Я все равно как-то раз сказала, что Рио-де-Жанейро – мой любимый город, потому что мы взяли там олимпийскую медаль. Но общего впечатления это не изменило.

– Из всех мест, где мне приходилось бывать благодаря водному поло, больше всего понравилось в Мельбурне, да и вообще в Австралии. Три раза там была, и каждый – нравилось. Солнечно, чисто, люди добрые – все, что нужно.

– И когда мы боролись за выход на Олимпиаду, и когда играли за бронзу, у меня были предчувствия: сначала, что выйдем на Игры, потом – что возьмем медали в том же стиле, как попали в Рио, в серии пенальти. Оба раза была уверена, что все так и сложится, поэтому совсем не нервничала. Перед матчем такими ощущениями я, конечно, ни с кем не делюсь. А вот после – рассказываю. И девчонки верят, что такие ощущения были, потому что у многих бывают похожие впечатления.

– Бывает, по глазам соперника понимаешь: он тебя боится. И движения показательные бывают. Описать это невозможно, все на уровне ощущений. Сборная Испании на четвертьфинал Олимпиады с нами не очень уверенной выходила, например.

Тяжелая травма и главный тренер

– Первые два года после тяжелой травмы плеча я за сборную России не играла, потому что мне не хватало сил. После клубного сезона игры за национальную команду я бы не выдержала просто. Преодолела через труд – всю жизнь так.

– Я – сильный человек, я даже не рассматривала другой вариант, кроме как восстановиться и продолжить играть на топ-уровне. Не представляла себя вне водного поло.

– Из всех тренеров, с кем я работала, главный для меня – Александр Нарица. Он подключил меня к основной команде тогда, 15 лет назад, с ним же мы работаем сейчас. Это отличный тактик, у него отличные отношения с игроками. Мне с ним легко.Нарица чувствует людей, умеет подход найти. Ко мне нашел еще в 14 лет.

– Случается, мы, опытные игроки, собираем команду и настраиваем более молодых. И свои истории рассказываем, про свою карьеру.


Евгения Соболева начала коллекционировать титулы 14 лет назад. Источник: Личный архив

Синяки и образование экономиста

– Для тренера я слишком эмоциональная, даже вспыльчивая. Конечно, я думаю о том, что будет после водного поло: но конкретного варианта для будущей жизни у меня еще нет. Только роль тренера пока отсекаю.

– В бассейн я пришла во втором классе: училась в обычной школе, хотела научиться плавать. Попросила маму записать меня в секцию плавания. Научилась, и мне стало неинтересно просто от бортика до бортика перемещаться, я стала прогуливать. Тренеры перевели меня в водное поло – там зацепило.

– Я – центральный защитник, моя работа в бассейне отличается от подвижных игроков: гораздо больше борьбы. Смотришь на свои синяки, кучу царапин – удивляешь: неужели такая жесткая борьба была? Во время игры не замечаешь, а после – себя рассматриваешь и не понимаешь. Синяки – главное, чтоб не на лице, на теле всегда есть. Да и царапины: хоть и проверяют перед матчами ногти.

– Однажды мне соперница попала пальцем прямо в глаз. Причем в такую точку, что моментально гематома образовалась, глаз закрылся. И даже когда открылся, месяц нельзя было тренироваться – потому что повредилась сетчатка. И это был товарищеский матч, на тренировочном сборе в Греции. Очень неприятно такие травмы получать, особенно когда они случаются в обычных игровых ситуациях.

– Я окончила Инженерно-экономический университет, специальность – менеджер-экономист нефтегазовой и химической промышленности. После Олимпиады поступила еще и в Университет Лесгафта на второе высшее – «государственное и муниципальное управление». Образование нам в Киришах помогают получить, о будущем ведь надо думать. Вполне может быть, что после игровой карьеры стану применять в жизни это образование.

«В футболе – Месси, в водном поло – Соболева!»

Александр Нарица заметил 14-летнюю Женю Соболеву и стал выпускать ее в первом чемпионском для них сезоне. Александр Михайлович по-прежнему в тренерском штабе, с его помощью Евгения борется за 15-е подряд чемпионство.

– В своем возрасте тогда, 15 лет назад, Женя была на голову выше всех, – рассказывает Александр Нарица. – Каждый спортсмен превращается в прекрасного лебедя по-своему, Соболева сразу выделялась. А какой тренер не возьмет перспективного игрока к себе в команду? Задача была в том, чтобы отточить ее технику. В футболе есть Месси, а в водном поло – Соболева. Не было ни одного дня, когда бы мы думали, что ошиблись в ней. Защитника сильнее в России сейчас нет.

На мой взгляд, сил, желания у Евгении вполне хватит и до следующей Олимпиады. Конечно, хочется и олимпийского золота – до него сборной России все никак не удается дотянуться. Водному поло эта победа очень нужна, чтобы в 30-40 раз увеличить количество детей, записывающихся в секции. А Евгения Соболева способна помочь национальной команде выиграть Олимпиаду в Токио. 

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