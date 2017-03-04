Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Овечкин поработал разносчиком пиццы. А американка Татьяна его не узнала! (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Овечкин поработал разносчиком пиццы. А американка Татьяна его не узнала! (видео)
Источник: Youtube

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доставлял в столице США пиццу простым американцам. И вдруг оказалось, его знают не все.

Субботним вечером Овечкин надел костюм курьера международной пиццерии «Папа Джонс» – партнера «Кэпиталз» – и отправился развозить пиццу жителям Вашингтона. Всего российский форвард доставил три заказа.

Для акции американцы, кстати, даже сняли специальный ролик. И там Овечкин говорит по-русски!

В первом доме все по плану. Мужчина открывает дверь и в американском стиле восклицает: «О, мой Бог!». Спрашивает у своей дочки: «Ты знаешь, кто это?». Она, разумеется, в курсе. Искренний восторг!

– Мне нужна ваша подпись, – Овечкин протягивает чек. Он настоящий профессионал, даже когда работает курьером.

Овечкин едет дальше, стучит во второй дом. Девушка открывает дверь и, кажется, смущена тем, что вместе с любимой пиццой приехали камеры.

– Привет! Доставка пиццы, – рапортует Овечкин. 

Молчание. Она расписывается в чеке.

– Вы правда не знаете, кто доставил вам пиццу?! – не выдерживает кто-то из сопровождающих.
– Простите, нет, – теряется няня с исконно русским именем Татьяна, но американской фамилией Бэйли. 

– Номер 8, «Кэпиталз»!
– Простите, я не занимаюсь спортом! 

– А это неплохо! – разрядил обстановку Ови.  

– Простите еще раз. Наверняка кому-то это действительно интересно... – кажется, бедная девушка действительно смущена. 

В твиттере она сразу же предупредила всех своих друзей: скоро ее покажут в новостях. 

– Алекс Овечкин доставил мне пиццу, но я понятия не имела, кто это! – написала Татьяна. В ответ на это «Папа Джонс» пригласил ее на игру. Так завоевывают новую аудиторию. 

Третий раз – снова удача. Маленький мальчик смотрит в окно в ожидании пиццы, а из машины выходит сам Овечкин! Дверь открывает его мама, снова классическое: «О, мой Бог!». Она сделала все, чтобы сфотографировать своих непоседливых детей со звездой.

Кстати, перед тем как развозить пиццу, Овечкин принял участие в ее приготовлении. И раскрыл ингредиенты своей любимой: ананасы, грибы, ветчина и помидоры! Теперь вы тоже в курсе. Можно готовить пиццу по-овечкински. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кэри Прайс: Есть чувство, что «Монреаль» на подъеме, ощущаем прилив энергииГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс рассказал о том, как изменила атмосфера в команде с приходом нового главного тренера Клода Жюльена.Билл Питерс: Лэк – на 60-м месте по отраженным броскам, у нас есть голкипер сильнее егоГлавный тренер «Каролины» Билл Питерс раскритиковал игру голкипера Эдди Лэка.Евгений Малкин: Я забил 28 голов, и 20 из них – с передач КесселаФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (5:2) отметил своего партнера Фила Кессела.Малкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонилиМалкин: Новости по Олимпиаде держат в секрете. Из офиса НХЛ мне не звонилиЕвгений Малкин, который провел свой 700-й матч в НХЛ, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Клод Жюльен: Мы подтянули оборону и выиграли четыре матча, теперь занимаемся атакойГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен рассказал об изменениях, которые помогли команде одержать четыре победы подряд.Малкин признан первой звездой дня в НХЛФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин назван лучшим игроком НХЛ в пятницу.«Чикаго» вызвал Гласса из фарм-клубаГолкипер «Рокфорда» Джефф Гласс вызван в «Чикаго» в связи с травмой Скотта Дарлинга.Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)Кучеров попал под сокрушительный силовой прием в матче против Малкина (видео)А ведь он мог получить травму. Очень мощно силовик «Питтсбурга» Крис Куниц впечатал в борт российского нападающего.«Торонто» проиграл «Анахайму», Зайцев сделал голевую передачу«Торонто» потерпел поражение от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Сент-Луис» уступил «Виннипегу», «Анахайм» обыграл «Торонто» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.Шайба Панарина спасла «Чикаго» от поражения в матче с «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду в серии буллитов обыграл «Айлендерс» со счетом 2:1Б.Видео дня: Дубль Малкина в своем 700-м матче за «Питтсбург»Российский форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Тампу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду одержал волевую победу над «Тампой» со счетом 5:2.Алексей Жамнов: Если поедем в Северную Америку, то на последней неделе регулярного чемпионата НХЛГлава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможной поездки в Северную Америку на переговоры с игроками НХЛ, которые смогут сыграть на чемпионате мира в Кельне и Париже.Александр Овечкин – Хабибу Нурмагомедову: Мы будем болеть за тебя, братан (видео)Капитан «Вашингтона» и нападающий сборной России Александр Овечкин пожелал удачи российскому бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 209.Пи Кей Саббэн: На меня нахлынули воспоминания, и я расчувствовалсяЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн рассказал о своих впечатлениях после гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:2), который стал для него первым в Centre Bell после обмена из «Канадиенс».Бобровский признан первой звездой дня в НХЛРоссийский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.Сергей Калинин: В «Торонто» объяснили, что подписали меня в первую командуФорвард «Торонто» Сергей Калинин рассказал о событиях, предшествовавших обмену из «Нью-Джерси».Рубцов подписал контракт с «Филадельфией»Форвард Герман Рубцов подписал контракт новичка с «Филадельфией».
Главные новости
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче армейцев под руководством Гончаренко
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
Футбол
«Лестер» обыграл «Халл» и оторвался на пять очков от зоны вылета
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» благодаря дублю Обамеянга
Футбол
Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА обороняться
Футбол
«Бавария» обыграла «Кельн» и продолжает лидировать в бундеслиге
Футбол
Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаются
Футбол
Элвир Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости