Овечкин поработал разносчиком пиццы. А американка Татьяна его не узнала! (видео)

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин доставлял в столице США пиццу простым американцам. И вдруг оказалось, его знают не все.



Субботним вечером Овечкин надел костюм курьера международной пиццерии «Папа Джонс» – партнера «Кэпиталз» – и отправился развозить пиццу жителям Вашингтона. Всего российский форвард доставил три заказа.

Для акции американцы, кстати, даже сняли специальный ролик. И там Овечкин говорит по-русски!

В первом доме все по плану. Мужчина открывает дверь и в американском стиле восклицает: «О, мой Бог!». Спрашивает у своей дочки: «Ты знаешь, кто это?». Она, разумеется, в курсе. Искренний восторг!

– Мне нужна ваша подпись, – Овечкин протягивает чек. Он настоящий профессионал, даже когда работает курьером.

Овечкин едет дальше, стучит во второй дом. Девушка открывает дверь и, кажется, смущена тем, что вместе с любимой пиццой приехали камеры.

– Привет! Доставка пиццы, – рапортует Овечкин.

Молчание. Она расписывается в чеке.

– Вы правда не знаете, кто доставил вам пиццу?! – не выдерживает кто-то из сопровождающих.

– Простите, нет, – теряется няня с исконно русским именем Татьяна, но американской фамилией Бэйли.

– Номер 8, «Кэпиталз»!

– Простите, я не занимаюсь спортом!

– А это неплохо! – разрядил обстановку Ови.

– Простите еще раз. Наверняка кому-то это действительно интересно... – кажется, бедная девушка действительно смущена.

Babysitter doesn't do sports. So we're 1 for 2. Haha... pic.twitter.com/cv5RTOBxRL — Tarik El-Bashir (@TarikCSN) 3 марта 2017 г.

В твиттере она сразу же предупредила всех своих друзей: скоро ее покажут в новостях.

– Алекс Овечкин доставил мне пиццу, но я понятия не имела, кто это! – написала Татьяна. В ответ на это «Папа Джонс» пригласил ее на игру. Так завоевывают новую аудиторию.

Третий раз – снова удача. Маленький мальчик смотрит в окно в ожидании пиццы, а из машины выходит сам Овечкин! Дверь открывает его мама, снова классическое: «О, мой Бог!». Она сделала все, чтобы сфотографировать своих непоседливых детей со звездой.

Кстати, перед тем как развозить пиццу, Овечкин принял участие в ее приготовлении. И раскрыл ингредиенты своей любимой: ананасы, грибы, ветчина и помидоры! Теперь вы тоже в курсе. Можно готовить пиццу по-овечкински.