Валерий Рейнгольд: Что на поле делали Дзюба и Кокорин? Ноль – их цена
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча ЦСКА и «Зенита» (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
– Главный вывод – два часа пропали даром. За исключением одного удара Маурисио в штангу я ничего не увидел. Вратари вообще остались без работы. И это две лучшие российские команды за последние годы. Покажите хоть что-нибудь. Люди же пришли посмотреть футбол, а не эту безвкусицу.
– Вас не удивило, что
«Зенит» не проявил желания реваншироваться за вылет из Лиги Европы?
– Я акцент делаю на другие вещи. И главная проблема команд в том, что ни в «Зените», ни в ЦСКА абсолютно никто не умеет открываться без мяча! Это огромная трагедия. Ни Дзюба, ни Кокорин не двигаются без мяча. Сплошная статика. Нельзя так играть в футбол. Ноль – цена таким футболистам.
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Громадную работу проделывают полузащитники. Они бегает на 60% больше, чем нападающие и защитники. И как играть полузащитникам, если у них нет адреса впереди? В результате возвращаемся к началу разговора. Два часа я потратил впустую. Лучше бы книгу прочел.
– Виктор Васин вышел
вместо Сергея Игнашевича. Он вписался в защиту ЦСКА?
– А почему бы и не вписаться, когда играют такие нападающие? Много работы было? В какой футбол играл «Зенит»? Я уже рассказал об этом.
Хочу задать вопрос главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко: «Чем команда занималась на сборе? Где ваше нападение?» Александр Головин запомнился только хулиганством. Я бы его заменил после второго цикла. Он вместо того, чтобы начинать атаки, бил соперников по ногам.
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– Будут ли сейчас
говорить, что «ЦСКА играет на багаже Слуцкого»?
– Я не люблю такие штампы. Я хочу увидеть красивый футбол, дриблинг, открывания, игру на скоростях. И я не понимаю такой футбол, который был. Для кого команды играли при полном стадионе? Почему так произошло? Потому что в футбол эти футболисты играть не умеют.
Сколько раз по воротам ударили Александр Кокорин и Артем Дзюба, игроки, получающие по три миллиона евро в год? Ни разу.
Меня часто упрекают, что я много критикую. Ничего я не критикую, я говорю, что вижу. Футболисты ни разу не ударили по воротам. О каком уровне этих игроков основы сборной России можно вести речь? Хоть что-нибудь бы показали. Ведь им не по 35 лет. Они еще молодые. Что им еще надо, чтобы играть в футбол?
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция