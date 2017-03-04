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Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в Китай

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирча Луческу
Мирча ЛуческуИсточник: ФК «Зенит»

Мы ничего не перепутали? Вот эта команда вошла в весну с рьяным желанием сразиться за чемпионство?

ЦСКА оказался нынче сильно похож на «Уфу». Если вспомнить крайнюю встречу с «Зенитом» предыдущей команды Виктора Гончаренко, у той даже на выезде получилось сыграть поострее, чем ныне у красно-синей. Но в ЦСКА, учтем, радикальная перестройка. Меняющая, по первому впечатлению,  до неузнаваемости и командный характер, и игровой рисунок. Пока ЦСКА представил черновой вариант. И Гончаренко удалось только одно: перекрыть зоны, где «Зенит» обычно продуцирует какую-то атакующую остроту.

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Но «Зенит»-то что? Один удар в створ… Притом что успел разжиться  практикой, играл сейчас, возможно, ключевой-определяющий матч и должен был, что называется, подметки на бутсах рвать. Вместо этого Питер смиренно проиграл соперникам практически все единоборства. Былому ЦСКА, наверно, не проиграл бы – тот вел себя против «Зенита», как правило, со скромной деликатностью – но Гончаренко привез в Белокаменную провинциальную боевитость.

И ладно бы еще команда Луческу дала слабину только в борьбе.

В первом тайме случился один очень характерный эпизод. Хозяева осмелели, заигрались у чужой штрафной – и покатила зенитовская контра. Пять против четырех, если быть точным. Причем разящие шпаги навострили былые неподражаемые гении прорыва – Данни и Кокорин. Но соорудили они со товарищи нечто уж совсем несуразное. Запутались в совместном маневре, затянули паузу…

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А ведь как разыгрывали такие типовые ситуации зенитовцы времен Адвоката и Спаллетти! От бутс само отскакивало! С закрытыми глазами мячик в ворота доставили бы.

А сейчас такое ощущение от «Зенита»…как бы точнее передать…а, вот: чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я внимательно смотрю на Питер уже со вторым тренером – и обнаруживаю единственную заготовку в атаках. Пытаются открыть себе зону в позиции инсайда, делая этакое легкое движение  ножничками. Так было при Виллаш-Боаше, так при Луческу. Ну да, бросались в глаза подрывы Смольникова справа, когда он был в здравии, – но его скоростину странно было бы не использовать. Тоже, как говорится, не бином Ньютона.

А все прочие неторопкие завитушки-финтифлюшки Гончаренко вполне компетентно расшифровал. Уже бывалый.

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В нынешнем «Зените» нет игроков – носителей скорости. Зато избыток, мягко говоря, зрелости – Анюков, Жирков, Данни, Хави Гарсия. И Кокорин тоже!  По-футбольному он выглядит намного старше своих лет (не подменили ли Саше в юности документы в футбольной школе?). А командная скорость, она ведь высчитывается, как и в командной  конькобежной гонке, по самым медленным.

Луческу, видим, вовсю играет заменами, Как еще прикрыть игровую безыдейность? Но народ выходит ненадолго, и каждый стремится  показать тренеру лично себя во всей красе - Эрнани, Молло. Оборотная сторона конкуренции, которую так любит Луческу. К слову, не могу взять в   толк: зачем «Зениту», не владеющему быстрой атакой, понадобился Молло? Хорош-то он исключительно на просторе…

И – вывод:  откликнувшись на приглашение в «Зенит», Луческу, пожалуй, ошибся адресом. Вот в Китае ему бы работалось вполне комфортно. Местные приготовишки неторопливо осваивали бы под его мудрым руководством  тактические основы. В знатной компании вчерашних звезд, прибывших на заслуженный отдых.

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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