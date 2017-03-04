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Виноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьей

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Егоров и Понтус Вернблум
Александр Егоров и Понтус ВернблумИсточник: ФК «Зенит»

От ЦСКА и «Зенита», которые собираются побороться за чемпионство, ждали большего. А дождались сетований тренеров на судью и поле...

***

Тема с нарушением ПДД Александром Кокориным стала, судя по всему, самой топовой на этой неделе. Новость про выезд на встречку на Страстном обсуждалась горячо. А что? Всякий разогрев чемпионату России полезен.

Забавно, но вслед за спортивным авто Кокорина на встречную полосу вырулил и автобус «Зенита». Забавно и то, что дело было на Ленинградке. Просто транспорт петербургской команды застрял в пробке в районе Белорусского вокзала. Пришлось машине сопровождения ДПС включать мигалку и выводить за собой зенитовский автобус. Кто-то, естественно, высказал предположение, что за рулем был Кокорин. Но нет – Александр был только в стартовом составе.

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***

Если московский траффик расстраивал, то погода и поле – радовали (потом выяснится, что не игроков и тренера «Зенита»). С неба не капало, хоть и обещали. Стадион – полным. Ну, почти  – официальная аудитория 26 800. Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев мирно обсуждал что-то с коллегой Максимом Митрофановым из «Зенита». Похудевший на 15 килограммов за зиму судья Александр Егоров совершал рывок за рывком на разминке. Не хуже жилистого Оланаре из ЦСКА. Он теперь – главная надежда армейцев в атаке. Хотя на сборах больше играл Чалов.

Но главное для болельщиков ЦСКА – не Траоре, которого бывший полузащитник «Зенита» Юрий Желудков сравнил с «ходячим экскаватором». Оланаре тоже старался землю рыть – только бы забить. Но получалось не очень. Акробатические прыжки – да, иногда удавались. Но нигерийцу надо поаккуратнее с этим – в весеннем финале Кубка России (тоже с «Зенитом», кстати) Оланаре получил травму, празднуя гол...

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В этот раз голов не было. И до опасных моментов-то редко дело доходило. ЦСКА спокойно играл в обороне, составленной по рецепту Виктора Гончаренко из братьев Березуцких и Васина. Ему 28 лет, а некоторые Виктора до сих пор в перспективные записывают. Привычка...

Не стало бы привычкой для Ивановича оказываться на скамейке запасных. Мирча Луческу вновь, как и в победном матче с «Андерлехтом», обошелся без серба в основе. Как и без других новичков – Молло, Лунева, Цаллагова, Эрнани. Зато с первых минут вышел Данни. С капитанской повязкой. 

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***

Заскучав, публика за воротами решила побузить. Фанаты ЦСКА и «Зенита» так и норовили почесать кулаки, но их разделял высокий железный забор, о который разбивалась их страсть. Некоторые просовывали через нее кулаки, кто-то забирался наверх, рискуя получить файером в лоб. Горели флаги, взрывались салюты, шипели файеры, неслась ругань... Народ соскучился «по футболу».


Полиции не было, фанаты сами угомонились, поняв, что стальные прутья прочны и выдержат напор. Потом между секторами ядовито-желтой полоской выстроились стюарды. После этого желания выяснять отношения ни у кого не было. Решили по-старинке ограничиться оскорблениями. Как-то не впечатлило. Баннерное шоу больше запомнилось. Хоть тема и не нова – противостояние Москвы и Питера.

Во втором тайме это противостояние двух столиц – уже на поле – стало интереснее. Маурисио никто не мешал пробить – и он пробил. Штанга, встретившись с мячом, звякнула и должна была проводить мяч в сетку. Но это же хозяйские ворота, так что такие отскоки здесь – в поле.

Наверное, можно сказать, что и ЦСКА отскочил, учитывая, что концовку игры команда провела в меньшинстве. Вернблум получил второе предупреждение и, уходя с поля, кажется, пересказал все события второго тайма резервному Судье Тимуру Арсланбекову, по дружески приобняв рефери. А, может, просто объяснял, что это первое его удаление в чемпионатах России. И правда – швед всегда играет жестко – но вот красную получил впервые. 

***

Тут ЦСКА, понятно, было уже не до атаки. Витиньо, который и в равных-то составах был заметен только благодаря своей блондинистрой прическе, было уже не до атаки. Правда, был эпизод, когда он неплохо протащил мяч от своей штрафной к чужой. Дзагоев в созидании тоже не преуспел. И «Зенит» похватасться вряд ли чем-то может. От игры команд, которые собираются составить конкуренцию «Спартаку» за чемпионство, ожидали большего.

Но тренеры команд критиковать своих парней не стали. Виктор Гончаренко посетовал на судейство (арбитр, по его словам, слишком часто свистел), а Мирча Луческу заявил, что поле помешало его игрокам забить. Что тут сказать? Верность традициям!

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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