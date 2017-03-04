Сарри - фаворит, Спаллетти - аутсайдер. Главные итоги матча «Рома» - «Наполи»

БОРЬБА ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

«Ювентус» в Италии идет так уверенно по дистанции, что не оставляет своим конкурентам надежд на завоевание скудетто. Как-нибудь в другой раз, ребята! К 27 туру он подошел с 66 очками в активе. На семь очков «бьянконери» опережали «Рому» (59), на 12 - «Наполи» (54).

С учетом хода действующего чемпиона Италии в очной встрече римляне и неаполитанцы должны были выявить не главного преследователя «Старой Синьоры», а фаворита в борьбе за вторую строчку.

Второе место в Италии выгодно отличается от третьего прямой путевкой в Лигу чемпионов. Что через стыковые матчи в главный турнир Европы можно не пробиться, прошлый летом на себе узнала «Рома». На пути в групповой этап жребий свел ее с «Порту»! По сумме двух матчей португальцы оказались сильнее - 4:1.

НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ ДЕЛО, ЛУЧАНО!

На неделе обе команды сыграли первые полуфинальные матчи в Кубке Италии. «Рома» проиграла «Лацио» (0:2), «Наполи» - «Ювентусу» (1:3). Команда Лучано Спаллетти расстроила. «Джалоросси» выглядели инертными в атаке, в обороне же не справлялись с быстрыми атаками «лациале». Поэтому от Спаллетти болельщики вправе были ждать изменений. С «Наполи» ситуация иная - команда Маурицио Сарри смотрелась против «Ювентуса» достойно, два мяча из трех пропустив с сомнительных пенальти.

Спаллетти выводы сделал. Со схемы 3-4-3 он перешел на модуль 4-2-3-1. Вероятно, в надежде на атаку - появился дополнительный атакующий полузащитник. Но ни к чему хорошему это не привело. Если в игре с «Лацио» оборона потрескивала, то в матче с «Наполи» затрещала по всем швам. Быстрый Мертенс находил свободные зоны в обороне «Ромы» и угрожал воротам соперника. В итоге он сделал дубль к 50-й минуте. В атаке к этому времени команда Спаллетти играла уныло, заиграв ярко лишь в концовке. Тогда, когда отыгрываться было поздно.

Можно обвинить Спаллетти в рискованном шаге со сменой схемы. Но есть основания полагать, что лучше бы не было, не поменяй он ее. Нападающие «Лацио» Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон возили оборону «Ромы» из трех центральных защитников. Метод они использовали тот же, что и Мертенс - скоростные забегания между защитниками. С чего бы в таком случае «Роме» с тремя центральными защитниками сыграть лучше против неаполитанцев Мертенса, Кальехона и Инсинье? Не в количестве дело.

Проблема «Ромы» в самих защитниках. Если команда действует в два центрдефа, то их роли играют Фасио и Манолас. Если в три, то к ним присоединяется Рюдигер. Все эти футболисты - очень мощные ребята. Столкнутся с ними плечо в плеча страшно, если ты не являешься спортсменом. А вот в расторопности с ними посостязаться можно. Юркостью они не обладают. Да и с чего бы? Самый маленький из них Манолас. Но вы видели этого маленького? Его рост 189 сантиметров!

Дело соперников «Ромы» в такой ситуации за малым - создать предпосылки для соревнования атакующих игроков в расторопности с оборонительными футболистами «джалоросси». Те, у кого есть кадровый ресурс, справляются. «Лацио» сделал ставку на контратаки и выиграл.

«Наполи» совершать скоростные забеги позволили две вещи. Во-первых, быстрый выход из обороны в атаку. В моменте с первым голом неаполитанцы в три паса долетели до чужой штрафной, что позволило растянуть оборону «Ромы». Во-вторых, прессинг. При втором голе ошибку допустил защитник Фасио, сделавший обрез на своей половине поля.

Интересно было бы узнать, как сыграла «Рома», припаркуй она у своих ворот автобус. Пожалуй, это один из вариантов стать надежнее с нынешним подбором центральных защитников - организовать игру у своих ворот. Но Спаллетти так делать пока не хочет.

Выиграв, «Наполи» становится фаворитом в борьбе за второе место. Даже несмотря на то, что от «Ромы» эта команда отстает на два очка. Скорее всего, «Наполи» вылетит из Лиги чемпионов от «Реала» (в первой игре неаполитанцы уступили 1:3). Значит, будет сделана ставка на очередную прямую путевку в Лигу чемпионов. «Рома» может далеко пойти в Лиге Европы. После победы в противостоянии с «Вильярреалом» (4:1), просто так уступать «Лиону» дружина Спаллетти точно не захочет.