Трудовые будни священника-мазохиста. Как «Ливерпуль» обыграл «Арсенал»

«Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» в центральном матче 27-го тура премьер-лиги.

Клоуны и мазохисты

Как-то Жозе Моуринью, еще работая в «Челси», назвал Арсена Венгера специалистом по неудачам, подразумевая, что тот никак не может выиграть ничего серьезного на протяжении уже многих лет. Но на днях сам главный тренер «Арсенала», отвечая на критику в свой адрес, пошел еще дальше, заявив, что он – настоящий специалист по мазохизму.

«Работа тренера требует многих ограничений. По сути, вы жертвуете своей жизнью, ничего другого в ней больше не остается. При этом 90 процентов времени – это боль и разочарования, и только 10 процентов – удовлетворение. Так что я специалист по мазохизму. Так что когда кто-то хочет стать тренером, я спрашиваю его: «Вы готовы пожертвовать жизнью ради этого?» Это все равно, что быть священником», - сказал 67-летний француз, чей контракт с «Арсеналом» истекает этим летом.

Правда, в СМИ начали поговаривать, что Венгер все подпишет новый двухлетний договор с «канонирами».

И если француз уже привык к нападкам в свой адрес, и даже сказал, что работа тренером позволила ему стать сильнее как личности и постоянно выходить на новый уровень развития, то главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впервые в английской карьере переживает серьезный кризис. Кое кого даже стало раздражать то спокойствие, с котором немец реагирует на неудачи. «Красные», напомним, одержали только одну победу в премьер-лиге в 2017 году.

«Вообще-то, я не всегда смеюсь как сумасшедший. Я совершенно нормальный человек. У нас есть проблемы, и мы не можем игнорировать их. Я не клоун, даже если кто-то думает иначе», - заявил Клопп, впервые публично выказав что-то, похожее на раздражение.

Когда статистика не врет

Такое вот получается соперничество клоуна со священником-мазо хистом. В котором, первый, по идее, должен был иметь преимущество. Во-первых, Клопп как никто другой умеет играть против клубов из первой шестерки (помимо «Ливерпуля», в нее включают «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм») – всего одно поражение с октября 2015-го, когда он прибыл в Англию. А, во-вторых, за последние пять лет «Арсенал» одержал только три победы в выездных матчах с командами из топ-6. Последняя была почти два года назад, в январе 2015-го, над «Сити», когда Венгер неожиданно для всех решил сыграть от обороны.

На этот раз «Арсенал» тоже в основном защищался. Но никаким хитроумным планом это обусловлено не было. «Ливерпуль» просто втаптывал соперника в газон, хладнокровно и методично. Так, за весь первый тайм гости нанесли только один удар в створ ворот «красных», да и то Коклен пальнул издалека прежде всего чтобы избежать обреза.

Сказать, что «красные» душили соперника прессингом, накрывая его у своей штрафной, было нельзя. Но уже в центре поля трио Лаллана-Вайналду м-Эмре Джан, выжигало выкашивало все, что двигалось. Времени и пространства у игроков «Арсенала» не было категорически. Озил, конечно, отвратительно играет последние несколько месяцев, но, возможно, он бы помог наладить переход в атаку. Но немец болен, а Джака, Уэлбек и Окслейд-Чемберле н не справлялись с этим категорически.

При этом голы «Ливерпуль» забил не в ходе столь любимых Клоппом быстрых атак, как можно было бы подумать и которых было достаточно. Первый случился после того, как Миньоле выполнил удар от ворот, Фирмино сбросил мяч Лаллане, и четыре игрока «Ливерпуля» оказались почему-то против трех защитников «Арсенала». Второй и вовсе стал результатом затяжной позиционной атаки, в финале которой Фирмино покатил мяч вдоль линии штрафной на свободного Мане.

Запоздалый Санчес

А тут еще Венгер намудрил с составом, оставив в запасе Санчеса – лучшего бомбардира «Арсенала». Чилиец в первом тайме попал в кадр едва ли больше, чем все его партнеры, вместе взятые, настолько пристальное внимание уделили ему режиссеры. Форвард вышел на поле после перерыва и сразу стало ясно, кто в этой команде лучший игрок. Санчес быстренько организовал момент для Жиру – выручил Миньоле, а потом отдал голевой пас Уэлбеку, предварительно обыграв двух соперников. А, главное, он добавил «Арсеналу» драйва, которого лондонцам столь не хватало.

Санчеса, правда, быстро раскусили и повязали, но зато куда больше свободы стало у других футболистов «канониров» и гости смотрелись далеко не так безнадежно, как в первом тайме. Правда, для спасения этого все равно не хватило.

Вот такие они, рабочие будни специалистов по мазохизму. Хотя таковым уже давно является не только Венгер, но и все болельщики «Арсенала».