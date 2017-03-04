Трудовые будни священника-мазохиста. Как «Ливерпуль» обыграл «Арсенал»
«Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» в центральном матче 27-го тура премьер-лиги.
Клоуны и мазохисты
Как-то Жозе Моуринью, еще работая в «Челси», назвал Арсена Венгера специалистом по неудачам, подразумевая, что тот никак не может выиграть ничего серьезного на протяжении уже многих лет. Но на днях сам главный тренер «Арсенала», отвечая на критику в свой адрес, пошел еще дальше, заявив, что он – настоящий специалист по мазохизму.
«Работа тренера требует многих ограничений. По сути, вы жертвуете своей жизнью, ничего другого в ней больше не остается. При этом 90 процентов времени – это боль и разочарования, и только 10 процентов – удовлетворение. Так что я специалист по мазохизму. Так что когда кто-то хочет стать тренером, я спрашиваю его: «Вы готовы пожертвовать жизнью ради этого?» Это все равно, что быть священником», - сказал 67-летний француз, чей контракт с «Арсеналом» истекает этим летом.
Правда, в СМИ начали поговаривать, что Венгер все подпишет новый двухлетний договор с «канонирами».
И если француз уже привык к нападкам в свой адрес, и даже сказал, что работа тренером позволила ему стать сильнее как личности и постоянно выходить на новый уровень развития, то главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп впервые в английской карьере переживает серьезный кризис. Кое кого даже стало раздражать то спокойствие, с котором немец реагирует на неудачи. «Красные», напомним, одержали только одну победу в премьер-лиге в 2017 году.
«Вообще-то, я не всегда смеюсь как сумасшедший. Я совершенно нормальный человек. У нас есть проблемы, и мы не можем игнорировать их. Я не клоун, даже если кто-то думает иначе», - заявил Клопп, впервые публично выказав что-то, похожее на раздражение.
Когда статистика не врет
Такое
вот получается
соперничество
клоуна со
священником-мазо
На этот раз «Арсенал» тоже в основном защищался. Но никаким хитроумным планом это обусловлено не было. «Ливерпуль» просто втаптывал соперника в газон, хладнокровно и методично. Так, за весь первый тайм гости нанесли только один удар в створ ворот «красных», да и то Коклен пальнул издалека прежде всего чтобы избежать обреза.
Сказать,
что «красные»
душили соперника
прессингом,
накрывая его
у своей штрафной,
было нельзя.
Но уже в центре
поля трио
Лаллана-Вайналду
При этом голы «Ливерпуль» забил не в ходе столь любимых Клоппом быстрых атак, как можно было бы подумать и которых было достаточно. Первый случился после того, как Миньоле выполнил удар от ворот, Фирмино сбросил мяч Лаллане, и четыре игрока «Ливерпуля» оказались почему-то против трех защитников «Арсенала». Второй и вовсе стал результатом затяжной позиционной атаки, в финале которой Фирмино покатил мяч вдоль линии штрафной на свободного Мане.
Запоздалый Санчес
А тут еще Венгер намудрил с составом, оставив в запасе Санчеса – лучшего бомбардира «Арсенала». Чилиец в первом тайме попал в кадр едва ли больше, чем все его партнеры, вместе взятые, настолько пристальное внимание уделили ему режиссеры. Форвард вышел на поле после перерыва и сразу стало ясно, кто в этой команде лучший игрок. Санчес быстренько организовал момент для Жиру – выручил Миньоле, а потом отдал голевой пас Уэлбеку, предварительно обыграв двух соперников. А, главное, он добавил «Арсеналу» драйва, которого лондонцам столь не хватало.
Санчеса, правда, быстро раскусили и повязали, но зато куда больше свободы стало у других футболистов «канониров» и гости смотрелись далеко не так безнадежно, как в первом тайме. Правда, для спасения этого все равно не хватило.
Вот такие они, рабочие будни специалистов по мазохизму. Хотя таковым уже давно является не только Венгер, но и все болельщики «Арсенала».
Матч
Ливерпуль - Арсенал - 3:1 (2:0)
Голы
Фирмино 10 (1:0). Мане 40 (2:0). Уэлбек 57 (2:1). Вейналдум 90 (3:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Матип, Клаван, Клайн, Коутиньо (Ориги, 80), Милнер, Джан, Вейналдум, Лаллана (Лейва, 90), Мане (Арнольд, 90), Фирмино
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Джака, Коклен (Санчес, 46), Уэлбек (Уолкотт, 75), Жиру (Перес, 74), Айвоби
Предупреждения:
Джан, 69 - Коклен, 35; Джака, 78
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция