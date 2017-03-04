Унылое давно. Михаил Борзыкин – о матче ЦСКА и «Зенита»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает один из центральных матчей весенней части сезона.

В матче, который ждали долгую зиму, мячи не лопались от напряжения, атаки лавинами не сметали центр поля, обрушиваясь на ворота, а голкиперы не меняли протертую до дыр форму. Вместо финчеровского триллера получился «Твин Пикс». В первой серии этого знаменитого сериала людям сообщают об убийстве девушки, и все горько плачут. Всю серию. Что там дальше, я не знаю – три раза начинал смотреть этот сериал, но дальше первой серии так и не продвинулся. Но сегодняшний матч досмотрел до конца. Работа.

Игра как-то сразу не задалась. ЦСКА подарил мяч «Зениту», который не знал, что с ним делать. Если бы армейцы одержали победу, реализовав один из полумоментов, можно было бы с натяжкой сказать, что Виктор Гончаренко в тактической дуэли превзошел Мирчу Луческу. «Зенит», хоть и изучал соперника, явно не ожидал, что тот обернется «Ростовом». В худшем проявлении. Но проиграли оба специалиста – план обоих на игру провалился. А виноваты в этом, конечно, плохой газон и некомпетентный судья.

Контратакующий ЦСКА

План ЦСКА на игру был понятен: держите мяч, мужики, делайте с ним, что хотите, а мы попробуем вас в контратаках уколоть. Но контратака молчала. У нынешнего ЦСКА группа атаки состоит из пяти игроков: двух центральных хавбеков, двух нападающих и Фернандеса. Марио, однако, застыл в обороне, словно против него вышел молодой Данни, чье колено еще не пережило несколько сложных операций. Возможно, здесь Гончаренко перестраховался – очень боялся проиграть в дебютном официальном матче.

Вместе с Фернандесом из игры выпали Ионов и Оланаре. И тут возникает вопрос к тренерскому штабу. Почему на сборах наигрывался тандем Ионов – Чалов, а в первом же матче вышел другой форвард, который зимой был едва ли не худшим в составе? Оланаре приехал поздно, потом получил микротравму, играл ужасно. Даже Траоре вспоминался добрым словом. Чалов шанса так и не получил. Зато появился Витиньо, который всю зиму восстанавливался непонятно от чего. Очень странное кадровое решение.

В результате атака, то есть контратака, ЦСКА не работала. Не хватало темпа и ширины. И вообще всего. Из атакующей группы претензий нет только к Дзагоеву. Алан по традиции собрал богатый урожай самых разных технико-тактичес ких действий, успевал на разных участках поля и был самым острым. Головин, похоже, привыкает к новой прическе. А Вернблум – к новой реальности. Представьте: до сегодняшнего дня Понтус провел в чемпионате 132 матча, заработал 61 желтую карточку, но ни разу не был удален.

После удаления Вернблума на 70-й минуте Гончаренко уже не мог повлиять на атаку. Он ожидаемо выпустил опорника (Натхо) вместо нападающего (Оланаре) и стал удерживать ничейный счет. Первую проверку боем армейская модель 3–5–2 (хотя скорее 5–3–2) не прошла. Но не потому, что не победила. А потому, что игра была отвратительной. И в этом можно найти сходство нового тренера ЦСКА с предыдущим. Леонид Слуцкий с «Зенитом» тоже играл крайне неудачно и по счету, и по содержанию.

Холостой «Зенит»

У «Зенита» было преимущество: он уже провел два официальных матча и по идее должен находиться в игровом тонусе. Поэтому с него и спрос больше. Интрига заключалась в том, каким предстанет «Зенит» – образца гостевого матча с «Андерлехтом» или домашнего. Если судить по составу, то домашнего – не было ни Ивановича, ни Эрнани, с первых минут вышел Данни. А если по содержанию игры, то гостевого – та же безыдейность, даже беспомощность в атаке, очень много брака и Кокорин крупным планом.

Проблемы те же, что у ЦСКА – выпали несколько игроков группы атаки: Жулиано, Дзюба… Вот так начинаешь перечислять и понимаешь, что выпали все. Кроме Кокорина, который оказался единственным, кто играл на своем уровне. Высоком, как белорусские горы. И с таким же глубоким пониманием футбола, как Азовское море. Во втором тайме Луческу перешел на игру в два центрфорварда – Кокорин сместился к Дзюбе. Видимо, расчет был на то, что Александр внесет сумятицу в построение армейцев. Сильно.

Нет, «Зенит» был уныл не из-за Кокорина. Не только. Если правильно сосчитать количество российских игроков в стартовом составе, то можно понять, почему Луческу выпустил Александра. С другой стороны, на лавке остались Мак, Молло, Джорджевич, Шатов, каждый из которых в теории может сыграть правого инсайда. А у Шатова к тому же паспорт правильный. Но в результате тот же ноль в атаке и те же непонятные кадровые решения тренерского штаба. В этом матче у ЦСКА и «Зенита» было много общего.

Разница в том, что, «Зенит», во-первых, обладает куда более мощной скамейкой запасных, а во-вторых, играл в большинстве 20 минут. Но свое преимущество не реализовал. То ли оборона ЦСКА настолько монолитна (пропустила меньше всех в чемпионате, а на сборах – всего два мяча в десяти матчах), то ли кризис «Зенита», о котором мы говорили еще в конце января во время второго сбора, – вовсе не плод нашего воспаленного воображения. Намудрил Луческу с подготовкой, с кадрами – со всем. Вот и не едет «Зенит». Пока.

Вероятно, это был худший матч этих команд за последнее десятилетие. Желание выключить трансляцию возникло уже к середине первого тайма. Даже антураж – в кои-то веки армейская арена заполнилась – не спасал. Кто виноват в этом больше – ЦСКА, закрывшийся с первой минуты, или «Зенит», бездарно игравший в позиционной атаке, – решайте сами.