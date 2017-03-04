Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль3 : 1Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Унылое давно. Михаил Борзыкин – о матче ЦСКА и «Зенита»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Луиш Нету против Оланаре
Луиш Нету против ОланареИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» разбирает один из центральных матчей весенней части сезона.

В матче, который ждали долгую зиму, мячи не лопались от напряжения, атаки лавинами не сметали центр поля, обрушиваясь на ворота, а голкиперы не меняли протертую до дыр форму. Вместо финчеровского триллера получился «Твин Пикс». В первой серии этого знаменитого сериала людям сообщают об убийстве девушки, и все горько плачут. Всю серию. Что там дальше, я не знаю – три раза начинал смотреть этот сериал, но дальше первой серии так и не продвинулся. Но сегодняшний матч досмотрел до конца. Работа.

Игра как-то сразу не задалась. ЦСКА подарил мяч «Зениту», который не знал, что с ним делать. Если бы армейцы одержали победу, реализовав один из полумоментов, можно было бы с натяжкой сказать, что Виктор Гончаренко в тактической дуэли превзошел Мирчу Луческу. «Зенит», хоть и изучал соперника, явно не ожидал, что тот обернется «Ростовом». В худшем проявлении. Но проиграли оба специалиста – план обоих на игру провалился. А виноваты в этом, конечно, плохой газон и некомпетентный судья.

Контратакующий ЦСКА

План ЦСКА на игру был понятен: держите мяч, мужики, делайте с ним, что хотите, а мы попробуем вас в контратаках уколоть. Но контратака молчала. У нынешнего ЦСКА группа атаки состоит из пяти игроков: двух центральных хавбеков, двух нападающих и Фернандеса. Марио, однако, застыл в обороне, словно против него вышел молодой Данни, чье колено еще не пережило несколько сложных операций. Возможно, здесь Гончаренко перестраховался – очень боялся проиграть в дебютном официальном матче.

Евгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбой

Вместе с Фернандесом из игры выпали Ионов и Оланаре. И тут возникает вопрос к тренерскому штабу. Почему на сборах наигрывался тандем Ионов – Чалов, а в первом же матче вышел другой форвард, который зимой был едва ли не худшим в составе? Оланаре приехал поздно, потом получил микротравму, играл ужасно. Даже Траоре вспоминался добрым словом. Чалов шанса так и не получил. Зато появился Витиньо, который всю зиму восстанавливался непонятно от чего. Очень странное кадровое решение.

В результате атака, то есть контратака, ЦСКА не работала. Не хватало темпа и ширины. И вообще всего. Из атакующей группы претензий нет только к Дзагоеву. Алан по традиции собрал богатый урожай самых разных технико-тактических действий, успевал на разных участках поля и был самым острым. Головин, похоже, привыкает к новой прическе. А Вернблум – к новой реальности. Представьте: до сегодняшнего дня Понтус провел в чемпионате 132 матча, заработал 61 желтую карточку, но ни разу не был удален.

После удаления Вернблума на 70-й минуте Гончаренко уже не мог повлиять на атаку. Он ожидаемо выпустил опорника (Натхо) вместо нападающего (Оланаре) и стал удерживать ничейный счет. Первую проверку боем армейская модель 3–5–2 (хотя скорее 5–3–2) не прошла. Но не потому, что не победила. А потому, что игра была отвратительной. И в этом можно найти сходство нового тренера ЦСКА с предыдущим. Леонид Слуцкий с «Зенитом» тоже играл крайне неудачно и по счету, и по содержанию.

Холостой «Зенит»

У «Зенита» было преимущество: он уже провел два официальных матча и по идее должен находиться в игровом тонусе. Поэтому с него и спрос больше. Интрига заключалась в том, каким предстанет «Зенит» – образца гостевого матча с «Андерлехтом» или домашнего. Если судить по составу, то домашнего – не было ни Ивановича, ни Эрнани, с первых минут вышел Данни. А если по содержанию игры, то гостевого – та же безыдейность, даже беспомощность в атаке, очень много брака и Кокорин крупным планом.

Проблемы те же, что у ЦСКА – выпали несколько игроков группы атаки: Жулиано, Дзюба… Вот так начинаешь перечислять и понимаешь, что выпали все. Кроме Кокорина, который оказался единственным, кто играл на своем уровне. Высоком, как белорусские горы. И с таким же глубоким пониманием футбола, как Азовское море. Во втором тайме Луческу перешел на игру в два центрфорварда – Кокорин сместился к Дзюбе. Видимо, расчет был на то, что Александр внесет сумятицу в построение армейцев. Сильно.

Виноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьей

Нет, «Зенит» был уныл не из-за Кокорина. Не только. Если правильно сосчитать количество российских игроков в стартовом составе, то можно понять, почему Луческу выпустил Александра. С другой стороны, на лавке остались Мак, Молло, Джорджевич, Шатов, каждый из которых в теории может сыграть правого инсайда. А у Шатова к тому же паспорт правильный. Но в результате тот же ноль в атаке и те же непонятные кадровые решения тренерского штаба. В этом матче у ЦСКА и «Зенита» было много общего.

Разница в том, что, «Зенит», во-первых, обладает куда более мощной скамейкой запасных, а во-вторых, играл в большинстве 20 минут. Но свое преимущество не реализовал. То ли оборона ЦСКА настолько монолитна (пропустила меньше всех в чемпионате, а на сборах – всего два мяча в десяти матчах), то ли кризис «Зенита», о котором мы говорили еще в конце января во время второго сбора, – вовсе не плод нашего воспаленного воображения. Намудрил Луческу с подготовкой, с кадрами – со всем. Вот и не едет «Зенит». Пока.

Вероятно, это был худший матч этих команд за последнее десятилетие. Желание выключить трансляцию возникло уже к середине первого тайма. Даже антураж – в кои-то веки армейская арена заполнилась – не спасал. Кто виноват в этом больше – ЦСКА, закрывшийся с первой минуты, или «Зенит», бездарно игравший в позиционной атаке, – решайте сами.

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Попов: Моменты у ЦСКА были опаснее, чем у «Зенита»Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов поделился впечатлениями после матча команды против «Зенита» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в КитайЧем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в КитайЦыбанев о матче ЦСКА – «Зенит»Андрей Будогосский: Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА - «Зенит»Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал критику в адрес главного арбитра матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» со стороны главного тренер армейцев Виктора Гончаренко.Валерий Масалитин: В первом тайме ЦСКА смотрелся поприличней «Зенита»Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о центральном матче 18-го тура РФПЛ.Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нетБывший вратарь московского «Динамо» и «Кубани» Владимир Пильгуй поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражаетЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в матче 18-го тура РФПЛ против ЦСКА.Йоан Молло: У меня получилось не все в матче с ЦСКА. Надеюсь, буду играть большеПолузащитник «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0), в котором он дебютировал за сине-бело-голубых в официальных играх.Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровалЧемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов подвел итоги матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Хави Гарсия: «Спартак» сейчас зависит сам от себяПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия поделился впечатлениями от матча против ЦСКА в 18-м туре премьер-лиги (0:0) и высказался о борьбе со «Спартаком» за чемпионский титул.Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективенГенеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом».Артем Дзюба: Буду болеть за «Краснодар» в их матче со «Спартаком»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничьей с ЦСКА (0:0) в 18-м туре премьер-лиги оценил газон на стадионе армейцев и поделился ожиданиями от встречи «Спартака» с «Краснодаром».Виноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьейВиноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьейОт ЦСКА и «Зенита», которые собираются побороться за чемпионство, ждали большего. А дождались сетований тренеров на судью и поле...Евгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбойЕвгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбойОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о центральном матче 18-го тура ЦСКА – «Зенит» (0:0).Мигель Данни: Мы хотим стать чемпионами в этом сезонеКапитан «Зенита» Мигель Данни оценил игру сине-бело-голубых в матче 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0).Эрнани: Тяжелое поле помогло ЦСКА оборонятьсяПолузащитник «Зенита» Эрнани - о своём первом матче в чемпионате России.Вадим Афонин: Залогом победы над «Арсеналом» является работа, которую мы провелиПолузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.Артем Дзюба: ЦСКА? Стоят шесть человек и не двигаютсяНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о ничьей с ЦСКА.Луческу пожаловался на газон, Гончаренко с ним не согласенГлавный тренер «Зенита» раскритиковал поле на «ВЭБ Арене», где его команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0). Последние 20 минут петербуржцы играли в большинстве.РФПЛ. 18-й тур. «Оренбург» обыграл «Арсенал», ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Элвер Рахимич: Вернблума будет не хватать, но хорошо, что играем с «Томью»Тренер школы ЦСКА Элвир Рахимич - о ничьей с «Зенитом».
Главные новости
Футбол
«Ливерпуль» дома обыграл «Арсенал»
MMA
Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат Хабиб
Футбол
Владимир Пильгуй: Нападающих ЦСКА тасуют, меняют, но пока толку нет
Бокс
Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединок
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Нанси» благодаря голу Кавани
Футбол
Борис Чухлов: Смотреть на Кокорина стыдно, его игра раздражает
Футбол
Киркоров, Лазарев и Орбакайте записали гимн чемпионата мира-2018 (видео)
Футбол
«Реал» без Роналду и Бэйла разгромил «Эйбар», Бензема сделал дубль
Футбол
Борис Чухлов: ЦСКА играл грамотно, а «Зенит» реально разочаровал
Футбол
Роман Бабаев: На мой взгляд, результат матча ЦСКА и «Зенита» объективен
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости