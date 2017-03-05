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Дмитрий Ананко: Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Аленичев, Денис Глушаков и Дмитрий Ананко (слева направо)
Дмитрий Аленичев, Денис Глушаков и Дмитрий Ананко (слева направо)Источник: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» поговорил с бывшим тренером «Спартака» Дмитрием Ананко. Без вопросов про возможное чемпионство красно-белых, конечно, не обошлось. А вот вопросы про багаж Аленичева, говорят, уже плохой тон.

В субботу Дмитрий побывал на открытии центра пляжных видов спорта – тут в выставочном матче как раз играл пляжный «Спартак» – со сборной России.

- Недалеко живу отсюда, знаю президента пляжного «Спартака». Был в курсе, что ведется строительство такого центра, поэтому приехал, - говорит Ананко. - Хорошее дело люди делают. «Спартак» – народная команда. Если будем представлены во всех видах спорта – от этого станет только лучше.

- Вы сами в пляжный футбол не играете?

- Тренировки на песке в свое время были. Но сейчас с моими суставами уже не могу...

Дмитрий Ананко (слева) и Константин Головской
Дмитрий Ананко (слева) и Константин ГоловскойИсточник: «Советский спорт»

- Какие ожидания от футбола на весенних полях, которые кое-где песочком тоже посыплют?

- Вот посмотрели мы матч «Томи» и «Ростова». Вроде юг, но хотелось видеть поле лучшего качества.

- Может, «Ростов» к приезду «Манчестера» готовится?

- Не думаю, что меньше чем за неделю трава взойдет. Разве что газон подкрасить...

- Да нет, плохое поле наоборот преимуществом «Ростова» может стать.

- «Ростов» с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым – Прим. ред.) – играющая команда. И качество газона для нее важно. Хочется смотреть красивый футбол, видеть больше голов. А на таких полях это сложнее.

- «Ростов» на этом поле «Томи» шесть забил. Или с таким соперником, который доигрывает сезон молодежью, это не проблема?

- Петракова знаю хорошо. Он остался в такой ситуации в «Томи» – дай бог ему здоровья. Да, играют молодые ребята. Мне, например, понравился вратарь. Надо пройти через это. Может, в «Томи» сейчас видим будущих звезд.

- У вас нет опасений по поводу «Спартака»?

- А мне-то чего опасаться? Желаю «Спартаку» только побед. Если в этом году не стать чемпионом… Есть все предпосылки к этому.

- Вы так говорите даже после того, что увидели в контрольных матчах?

- Мы, люди со стороны, можем разные доводы приводить. А тренерский штаб готовится, планирует, знает, как подводить команду к первой официальной игре. Надеюсь, у них все под контролем.

- Чего ждать от «Краснодара»? Какой он – настоящий? Тот, что был с «Фенербахче» или тот, что с «Уралом»?

- Что значит – настоящий? В футбол играют живые люди. Они могут в одной игре высоко взлететь, а могут упасть. Игры, как у «Краснодара» с «Уралом», нашему футболу нужны. Болельщики получают удовольствие от такого.

- Да, «Краснодар» может сыграть результативно. Вам нравится нынешний подбор игроков в обороне «Спартака»?

- Пусть оценивают тренеры, руководители. Я только желаю без травм обойтись ребятам и вернуть позиции, которые «Спартак» когда-то утратил.

- Георгий Ярцев в недавнем интервью рассказал, что вы не соприкасались с Егором Титовым, работая в штабе Дмитрия Аленичева. Можете пояснить, как это?

- Я не буду это комментировать.

Дмитрий Ананко, Егор Титов, Дмитрий Аленичев (слева направо)
Дмитрий Ананко, Егор Титов, Дмитрий Аленичев (слева направо)Источник: «Советский спорт»

- Когда вас главным тренером можно будет увидеть?

- Давно готов возглавить клуб. Занимаюсь этим вопросом. Увидите. Другое дело – то, что в стране непростая экономическая ситуация. А хочется работать там, где более или менее хорошие условия. Чтобы футболисты не отвлекались от футбола.

- Но это не должна быть обязательно премьер-лига? Николай Писарев вообще во вторую лигу пошел.

- И дай бог, чтобы у Коли все получилось, чтобы на новом стадионе в Нижнем Новгороде они играли в премьер-лиге после 2018 года. Его выбор заслуживает уважения.

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