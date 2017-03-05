Дмитрий Ананко: Если в этом году «Спартак» не станет чемпионом...
Корреспондент «Советского спорта» поговорил с бывшим тренером «Спартака»
Дмитрием Ананко. Без вопросов про возможное чемпионство красно-белых, конечно,
не обошлось. А вот вопросы про багаж Аленичева, говорят, уже плохой тон.
В субботу Дмитрий побывал на
открытии центра пляжных видов спорта – тут в выставочном матче как раз играл
пляжный «Спартак» – со сборной России.
- Недалеко живу отсюда, знаю президента
пляжного «Спартака». Был в курсе, что ведется строительство такого центра,
поэтому приехал, - говорит Ананко. - Хорошее дело люди делают. «Спартак» – народная
команда. Если будем представлены во всех видах спорта – от этого станет только лучше.
- Вы сами в пляжный футбол не играете?
- Тренировки на песке в свое время
были. Но сейчас с моими суставами уже не могу...
- Какие ожидания от футбола на весенних полях, которые кое-где песочком тоже посыплют?
- Вот посмотрели мы матч «Томи» и «Ростова».
Вроде юг, но хотелось видеть поле лучшего качества.
- Может, «Ростов» к приезду «Манчестера» готовится?
- Не думаю, что меньше чем за неделю
трава взойдет. Разве что газон подкрасить...
- Да нет, плохое поле наоборот преимуществом «Ростова» может стать.
- «Ростов» с Курбаном Бекиевичем (Бердыевым
– Прим. ред.) – играющая команда. И качество
газона для нее важно. Хочется смотреть красивый футбол, видеть больше голов. А на
таких полях это сложнее.
- «Ростов» на этом поле «Томи» шесть забил. Или с таким соперником,
который доигрывает сезон молодежью, это не проблема?
- Петракова знаю хорошо. Он остался
в такой ситуации в «Томи» – дай бог ему здоровья. Да, играют молодые ребята. Мне,
например, понравился вратарь. Надо пройти через это. Может, в «Томи» сейчас видим
будущих звезд.
- У вас нет опасений по поводу «Спартака»?
- А мне-то чего опасаться? Желаю «Спартаку»
только побед. Если в этом году не стать чемпионом… Есть все предпосылки к
этому.
- Вы так говорите даже после того, что увидели в контрольных матчах?
- Мы, люди со стороны, можем разные
доводы приводить. А тренерский штаб готовится, планирует, знает, как подводить команду
к первой официальной игре. Надеюсь, у них все под контролем.
- Чего ждать от «Краснодара»? Какой он – настоящий? Тот, что был с «Фенербахче»
или тот, что с «Уралом»?
- Что значит – настоящий? В футбол
играют живые люди. Они могут в одной игре высоко взлететь, а могут упасть. Игры,
как у «Краснодара» с «Уралом», нашему футболу нужны. Болельщики получают удовольствие
от такого.
- Да, «Краснодар» может сыграть результативно. Вам нравится нынешний
подбор игроков в обороне «Спартака»?
- Пусть оценивают тренеры,
руководители. Я только желаю без травм обойтись ребятам и вернуть позиции,
которые «Спартак» когда-то утратил.
- Георгий Ярцев в недавнем интервью рассказал, что вы не соприкасались
с Егором Титовым, работая в штабе Дмитрия Аленичева. Можете пояснить, как это?
- Я не буду это комментировать.
- Когда вас главным тренером можно будет увидеть?
- Давно готов возглавить клуб. Занимаюсь
этим вопросом. Увидите. Другое дело – то, что в стране непростая экономическая
ситуация. А хочется работать там, где более или менее хорошие условия. Чтобы футболисты
не отвлекались от футбола.
- Но это не должна быть обязательно премьер-лига? Николай Писарев
вообще во вторую лигу пошел.
- И дай бог, чтобы у Коли все
получилось, чтобы на новом стадионе в Нижнем Новгороде они играли в
премьер-лиге после 2018 года. Его выбор заслуживает уважения.