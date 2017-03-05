Слабое место Знарка. Всё о фаворитах и аутсайдерах второго раунда плей-офф

Олег Знарок

В субботу завершились все серии стартового раунда Кубка Гагарина. Дмитрий Пономаренко рассуждает о главных интригах следующего этапа.

Итак, в Кубке Гагарина определились все пары второго раунда. На Западе ЦСКА встретится с «Локомотивом», а СКА - с московским «Динамо». На Востоке «Магнитка» - с «Барысом», а «Ак Барс» - с «Авангардом».

Скажем прямо, ни одного большого сюрприза первый раунд нам не принес. Выиграли те, кто изначально котировался выше. За исключением, быть может, пары, где победитель определился позже всех. В схватке «Барыса» с «Трактором» предсказать лучшего было сложно. Поэтому победа в серии 4-2 – несомненный успех Эдуарда Занковца, который принял казахстанскую команду в сентябре после отставки Андрея Назарова.

Ну а будут ли сюрпризы во втором раунде?

Лично я и тут их не жду. Если объективно, то ничто, к примеру, не должно помешать обоим армейским суперклубам победить на Западе. Ну а если субъективно?

«Локомотив» в схватке с ЦСКА по идее должен стать для армейцев «зеркалом» и попытаться ударить по команде Квартальнова ее же оружием. Хотя жесткости и агрессивности ярославцы москвичам все же уступают. А вот в терпении, выносливости и умении поражать ворота – нисколько.

Думаю, что «Локомотив» сделает то, что не удалось «Йокериту» - отпразднует победу над ЦСКА в паре матчей и навяжет в серии более нервную борьбу. Но в финал конференции выйдут все же москвичи.

У «Динамо» в противостоянии со СКА только один шанс – сразу брать питерского коня за рога, гриву или что там еще под руку попадется. Армейцы на протяжении всего сезона демонстрировали, что после длительных пауз в чемпионате некоторое время раскачиваются. Поэтому, если бело-голубые одолеют их в гостях в стартовом матче серии и заставят занервничать – все еще для них будет возможно. А вот если команда Олега Знарка заберет первые домашние матчи, серия быстро закончится в пользу питерцев.

На Востоке «Магнитку» ждет очередная прогулка за границу, не такая легкая, как в Пекин, но и сейчас в победе мало кто сомневается. Отметим, что «Барыс» - единственный иностранный клуб, оставшийся в плей-офф КХЛ. А, значит, на карте в этой серии стоит и честь России. Благо, защищать ее предстоит нашему действующему чемпиону.

Весьма вероятно, что в этом раунде капитан «Металлурга» Сергей Мозякин побьет вечный рекорд Вениамина Александрова – 53 шайбы в чемпионатах страны. Сейчас на счету лучшего бомбардира КХЛ 50 голов.

Однако не надо думать, что «Магника» может победить «Барыс» одним Мозякиным. В составе казахстанцев есть свой снайпер высшей категории – Найджел Доус, который наколотил в этом сезоне уже 40 голов. Из них четыре – в плей-офф.

Обе команды продемонстрирова ли, что умеют хорошо реализовывать большинство. Так что успех в серии будет зависеть не только от голеодоров. Но даже в большой степени - спецбригад на меньшинство и искусства вратарей. И что-то мне подсказывает, что именно этот раунд может стать звездным часом 20-летнего Ильи Самсонова.

Ну и, наконец, последняя пара. Где «Ак Барс» ждет очередная супербитва. На этот раз – с «Авангардом». Обе команды в последние недели регулярки могли себе позволить целенаправленно готовиться к плей-офф. И если судить по первому раунду, у казанцев это получилось лучше.

«Салават Юлаев» в любом состоянии пока круче «Адмирала». Особенно, если речь идет о Кубковых битвах. И то, что «барсы» сломили уфимцев в пяти поединках, а омичи дальневосточнико в только в шести, говорит в пользу Казани.

Но я бы не спешил сразу бежать в букмекерские конторы и делать ставку на победу «Ак Барса», а вместо этого обратил бы внимание еще на один факт. Два последних решающих поединка в первом раунде «Авангард» выиграл со счетом 8:0! Столь внушительный перевес «ястребов» заставляет призадуматься – может, они вышли на свой оптимальный уровень только к середине первого раунда?

В общем, я б в этой паре подождал первого матча в серии, который многое прояснит. Наверняка, кто выиграет его, тот и выйдет в итоге в финал Восточной конференции.