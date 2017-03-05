Чудо-гол Пеньковского и хет-трик Осалы. Топ-5 шайб 1/8 финала на «Востоке»

Видеоподборка самых красивых шайб, заброшенные в 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.

5. Чудо-гол Пеньковского («Трактор»)

Отличный гол забил 22-летний нападающий «Трактора» Артем Пеньковский во втором матче серии против «Барыса». Получив шайбу на пятачке соперника, форвард челябинцев не стал разворачиваться, а бросил, стоя спиной к воротам… И ведь попал.





4. Шикарный розыгрыш большинства («Металлург» Мг)

Потрясающая по красоте комбинация получилась у игроков магнитогорского «Металлурга» в первом периоде пятого матча противостояния с «Куньлунем». Чешскому нападающему «Магнитки» Яну Коваржу осталось лишь не промахнуться мимо ворот.





3. Выстрел Куляша («Салават Юлаев»)

В третьем матче серии с «Ак Барсом» защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш мощным броском от синей линии не оставил шансов голкиперу казанцев Эмилю Гарипову.





2. Хет-трик Осалы («Металлург» Мг)

Чешский форвард «Металлурга» Томаш Филиппи не стал жадничать в концовке второго матча против «Куньлуня» и помог финскому нападающему магнитогорской команды Оскару Осале оформить первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.





1. Яркий проход Виделля («Куньлунь»)

В третьем матче серии против магнитогорского «Металлурга» шведский нападающий «Куньлуня» Линус Виделль совершил почти невозможное, в одиночку переиграв всю пятерку «Магнитки» и забросив свою первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.





Бонус. Самый быстрый гол в истории плей-офф КХЛ

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарев в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора» забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф. На то, чтобы забить гол в ворота голкипера челябинской команды Павла Францоуза форварду казахской команды понадобилось всего 11 секунд. Ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову. В 2009 году, играя за казанский «Ак Барс», он забросил шайбу в ворота «Авангарда» на 14-й секунде игры.





Бонус 2. Виталий Кравцов - самый молодой автор гола в плей-офф

Забросив шайбу в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Барыса», Кравцов стал самым молодым автором гола в плей-офф КХЛ. На тот момент ему было всего 17 лет и 61 день. До этого рекорд принадлежал Евгению Кузнецову, который, будучи игроком «Трактора», забил гол в ворота магнитогорского «Металлурга» в возрасте 17 лет и 299 дней.