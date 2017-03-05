Лучший буллит в истории хоккея. И его забил русский парень в НХЛ! (видео)

Это поразительно! Этого не может быть! Никита Кучеров из «Тампы» поразил всех, когда остроумно исполнил буллит в матче с «Баффало» (2:1).





А дело было так. «Тампа» ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф, пока на три очка отставая от «Айлендерс». В оставшихся 18 матчах нужны победы кровь из носу… Не досчитаешься одного очка – и до свиданья.

«Баффало» уже давно никуда не попадает (шансы есть только в теории). Но матч с «Тампой» получился очень упорным. Форвард «клинков» Райан О’Райлли открыл счет в большинстве в самом конце первого периода. «Молния» ответила на это голом во втором периоде, когда Тайлер Джонсон забил с передач Виктора Хедмана и Никиты Кучерова.

Но больше заброшенных шайб не было. И вот матч докатился до буллитов.

…Свою попытку выходит исполнять Никита Кучеров. И смотрите, это гениально!





Вот Кучеров выкатывается на вратаря «клинков» Робина Ленера. Вот делает движение, будто хочет убрать шайбу налево и отправить ее в угол.

А сам ее не трогает вообще никак! То есть клюшка идет налево вместе с самим Кучеровым и купившимся на этот финт Ленером – а сама шайба не сошла с траектории и влетела голкиперу между щитков.

Это потрясающе! И послушайте, кстати, в каком восторге был комментатор.

Я подчеркну – это не шайба сошла с клюшки Кучерова и влетела в сетку. Такое иногда бывает. Это он сам умышленно сделал этот финт, проявив русскую смекалку и введя вратаря в форменное заблуждение.

Я думаю, что эту шайбу вполне могут назвать лучшим голом сезона. А может, и признают лучшим исполненным буллитом в истории хоккея вообще. Хотя там мы видели совершенно разные шедевры.

Например, буллиты от Павла Дацюка.





И конечно, знаменитый буллит Петера Форсберга в финале Олимпиады-1994. Этот бросок принес Швеции первое хоккейное золото Игр в истории.





Но то, что сделал Никита Кучеров – просто фантастика. Этот парень сделал наш день!