Лучший буллит в истории хоккея. И его забил русский парень в НХЛ! (видео)
Это поразительно! Этого не может быть! Никита Кучеров из «Тампы» поразил всех, когда остроумно исполнил буллит в матче с «Баффало» (2:1).
А дело было так. «Тампа» ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф, пока на три очка отставая от «Айлендерс». В оставшихся 18 матчах нужны победы кровь из носу… Не досчитаешься одного очка – и до свиданья.
«Баффало» уже давно никуда не попадает (шансы есть только в теории). Но матч с «Тампой» получился очень упорным. Форвард «клинков» Райан О’Райлли открыл счет в большинстве в самом конце первого периода. «Молния» ответила на это голом во втором периоде, когда Тайлер Джонсон забил с передач Виктора Хедмана и Никиты Кучерова.
Но больше заброшенных шайб не было. И вот матч докатился до буллитов.
…Свою попытку выходит исполнять Никита Кучеров. И смотрите, это гениально!
Вот Кучеров выкатывается на вратаря «клинков» Робина Ленера. Вот делает движение, будто хочет убрать шайбу налево и отправить ее в угол.
А сам ее не трогает вообще никак! То есть клюшка идет налево вместе с самим Кучеровым и купившимся на этот финт Ленером – а сама шайба не сошла с траектории и влетела голкиперу между щитков.
Это потрясающе! И послушайте, кстати, в каком восторге был комментатор.
Я подчеркну – это не шайба сошла с клюшки Кучерова и влетела в сетку. Такое иногда бывает. Это он сам умышленно сделал этот финт, проявив русскую смекалку и введя вратаря в форменное заблуждение.
Я думаю, что эту шайбу вполне могут назвать лучшим голом сезона. А может, и признают лучшим исполненным буллитом в истории хоккея вообще. Хотя там мы видели совершенно разные шедевры.
Например, буллиты от Павла Дацюка.
И конечно, знаменитый буллит Петера Форсберга в финале Олимпиады-1994. Этот бросок принес Швеции первое хоккейное золото Игр в истории.
Но то, что сделал Никита Кучеров – просто фантастика. Этот парень сделал наш день!
Матч
Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).
Победный буллит:
Кучеров - 1:2.
Место и дата
05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция