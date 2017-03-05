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Лучший буллит в истории хоккея. И его забил русский парень в НХЛ! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лучший буллит в истории хоккея. И его забил русский парень в НХЛ! (видео)
Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Это поразительно! Этого не может быть! Никита Кучеров из «Тампы» поразил всех, когда остроумно исполнил буллит в матче с «Баффало» (2:1).


А дело было так. «Тампа» ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф, пока на три очка отставая от «Айлендерс». В оставшихся 18 матчах нужны победы кровь из носу… Не досчитаешься одного очка – и до свиданья.

«Баффало» уже давно никуда не попадает (шансы есть только в теории). Но матч с «Тампой» получился очень упорным. Форвард «клинков» Райан О’Райлли открыл счет в большинстве в самом конце первого периода. «Молния» ответила на это голом во втором периоде, когда Тайлер Джонсон забил с передач Виктора Хедмана и Никиты Кучерова.

Но больше заброшенных шайб не было. И вот матч докатился до буллитов.

…Свою попытку выходит исполнять Никита Кучеров. И смотрите, это гениально!


Вот Кучеров выкатывается на вратаря «клинков» Робина Ленера. Вот делает движение, будто хочет убрать шайбу налево и отправить ее в угол.

А сам ее не трогает вообще никак! То есть клюшка идет налево вместе с самим Кучеровым и купившимся на этот финт Ленером – а сама шайба не сошла с траектории и влетела голкиперу между щитков.

Это потрясающе! И послушайте, кстати, в каком восторге был комментатор.

Я подчеркну – это не шайба сошла с клюшки Кучерова и влетела в сетку. Такое иногда бывает. Это он сам умышленно сделал этот финт, проявив русскую смекалку и введя вратаря в форменное заблуждение.

Я думаю, что эту шайбу вполне могут назвать лучшим голом сезона. А может, и признают лучшим исполненным буллитом в истории хоккея вообще. Хотя там мы видели совершенно разные шедевры.

Например, буллиты от Павла Дацюка.


И конечно, знаменитый буллит Петера Форсберга в финале Олимпиады-1994. Этот бросок принес Швеции первое хоккейное золото Игр в истории.


Но то, что сделал Никита Кучеров – просто фантастика. Этот парень сделал наш день!

Матч

Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).

Победный буллит:

Кучеров - 1:2.

Место и дата

05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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