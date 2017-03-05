На хромой козе – в элиту. Как Дэвид Хэй провалил свое возвращение

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью одержал досрочную победу над именитым соотечественником Дэвидом Хэем.

Об обстоятельствах возвращения на большой ринг экс-чемпиона мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвида Хэя мы уже рассказывали в превью к главным боям марта.

Когда возрастной боец решает тряхнуть стариной, пытаясь вернуть себе былые позиции – его перспективы всегда стоит оценивать с большой осторожностью. Как боксер «Хэймейкер» по-прежнему находится в другой лиге относительно Тони Белью: Дэвид, несомненно, умнее, быстрее, техничнее. За ним – богатый опыт встреч с крупными и физически сильными тяжеловесами.

Но тревожный звонок прозвучал еще в канун поединка, который состоялся на «Арене О2» в Лондоне. Сначала английское бульварное издание The Sun метнуло «бомбу», рассказав о том, что бой Хэй – Белью вот-вот будет отменен из-за того, что Дэвид повредил ахиллово сухожилие.

Промоутер Эдди Хирн поспешил успокоить общественность. По его словам, боксер действительно летал в Германию на консультацию к знаменитому ортопеду Хансу-Вильгельму Мюллеру-Вольфарту, но причиной обращения стала ранее перенесенная Хэем операция на плече. Также сообщалось, что в минувшие выходные Дэвид как ни в чем не бывало играл в футбол.

Сейчас очевидно, что все эти заявления были блефом. Слишком много сил и средств было вложено в «раскрутку» боя, слишком много колкостей и откровенно хамских тирад было брошено обоими соперниками на пресс-конференциях.

Не имея надежного и достойного пути к отступлению, Дэвид решил пойти на риск. Возможно, он полагал, что сможет разобраться с Белью уже в начальных раундах. Именно так рассуждали многие великие бойцы, решившиеся выйти на ринг, несмотря на изнурительную сгонку веса.

Боевая масса Хэя также внушала немало опасений. Для абсолютной категории – весы не помеха. Дэвиду не нужно было вписываться в определенный лимит (в итоге он потянул на 101,8 кг), однако на открытой тренировке журналисты и болельщики убедились, что за время простоя боец оплыл внушительным слоем жира, и полностью привести себя в порядок «Хэймейкеру» не удалось.

Но в дебюте боя казалось, что ничто не предвещает беды. Хэй уверенно забирал раунд за раундом, а от более крупных неприятностей Тони спасала лишь его твердолобость. Но в шестой трехминутке Дэвид, сделав неловкое движение, получил – а, вероятнее всего, усугубил травму ахилла. Он сразу же начал хромать и выглядел откровенно растерянным. Белью немедленно воспользовался нежданным подарком судьбы, перейдя к решительным действиям. «Хэймейкер» дважды оказывался на настиле ринге: и причиной тому были не столько пропущенные удары, сколько неспособность боксера удержать равновесие.

Пережив натиск разбушевавшегося «крузера» в шестом и седьмом раундах, Дэвид снова забрал ход поединка под свой контроль. И теперь он уже отчетливо стремился исключить из своих действий любой риск. Однако мина замедленного действия все же сработала. На последней минуте одиннадцатой трехминутки Хэй прижался спиной к канатам. Он эффектно защищался корпусом, а размашистые удары Белью рассекали воздух. Но один левый боковой все же зацепил Дэвида. И этого оказалось достаточно.

Хэй снова не смог устоять на ногах: он завалился на спину и внезапно оказался за пределами ринга. Кое-как, и не без посторонней помощи, знаменитый боец снова протиснулся сквозь канаты и заковылял к центру ринга. Но в этот момент из его угла вылетело белое полотенце…

Tony Bellew bat David Haye par jet de l'éponge. Ce combat restera dans les mémoires. #lequipeBOXE pic.twitter.com/4ir9D60m4T — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 4 марта 2017 г.

Сразу после этого соперники обнялись, и Дэвид искренне поздравил Тони, словно забыв о том, какие реплики отпускал в адрес Белью и его фанатов перед поединком.

Так бесславно завершился второй крестовый поход Хэя за титулом чемпиона мира в тяжелом весе. Конечно, можно говорить, что ему банально не повезло. Но не стоит забывать о том, что именно многочисленные травмы мышц и суставов вынудили Дэвида прервать карьеру на четыре года. И едва ли в сложившейся ситуации он решится снова начать все с нуля. Не говоря уже о том, что репутация «Хэймейкера» в Великобритании минувшей ночью явно не окрепла. Маловероятно, что тот же Эдди Хирн рискнет снова вложить большие деньги в талантливого, популярного, но стареющего бойца, который в буквальном смысле рассыпается на части.

L'avant-match avait été volcanique. Le combat a été explosif. L'après-match est loyal. Joli geste sportif de David Haye. #lequipeBOXE pic.twitter.com/Wcso8EHRsN — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 4 марта 2017 г.

Ну а Тони предстоит принять непростое решение. Белью должен понять, как лучше воспользоваться неожиданным триумфом в столице. Боец либо вернется в первый тяжелый вес, где он по-прежнему сохраняет чемпионский пояс WBC, либо снова попытает счастья в противостояниях с настоящими тяжеловесами. Учитывая характер Тони, он вполне может решиться на второй сценарий. Однако его «пролетарский» стиль делает из такого хода настоящую авантюру.