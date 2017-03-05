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Драка фанатов ЦСКА и «Зенита» и беспорядки в Краснодаре. Пока вы спали (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Драка фанатов ЦСКА и «Зенита» и беспорядки в Краснодаре. Пока вы спали (видео)

«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Квазифутбол на «ВЭБ Арене»

ЦСКА и «Зенит» выдали один из самых скучных матчей сезона. Он запомнится дебютом Виктора Гончаренко, первым удалением Вернблума в премьер-лиге, да Александром Егоровым, сбросившим за зиму 15 кг. Только статистикой. Какие-то яркие игровые эпизоды не вспомнить уже на следующий день – их не было. Только монотонная борьба, возня в центре поля и очень осторожный, граничащий с трусливым, футбол. Спишем на март.

Унылое давно. Михаил Борзыкин – о матче ЦСКА и «Зенита»

Виноваты судья и поле. В ЦСКА и «Зените» нашли крайних после скучной ничьей

Ах да, еще матч запомнился беспорядками на трибунах. Для Москвы подобное – уже давно редкость. И не только для Москвы. И вот привет из 90-х.

Гончаренко все-таки нашел позитивные моменты.

– Во-первых, надо отметить, что был великолепный стадион. Когда он полный, это бурлящий котел. В такой атмосфере нельзя играть плохо. Мы увидели напряженный матч, много единоборств. Может быть, обе команды могли сыграть лучше в атаке. Но у нас было удаление, после которого сложно было выходить в атаку. В обороне сыграли хорошо.

Что касается напряженного матча, то тут можно поспорить. А вот стадион – да, порадовал. К слову, вчера был установлен новый рекорд посещаемости «ВЭБ Арены» – 26800 человек.


А Мирча Луческу посетовал на качество поля. Где-то мы это уже слышали и видели. И не раз.

– В какой-то мере помешало не очень хорошее качество поля – легче было обороняться, чем создавать атакующие действия, приходилось делать лишние касания при обработке мяча. Жаль, что не реализовали моменты – это удар Маурисио в штангу и удар Дзюбы головой. Не самый плохой вариант – взять одно очко, играя на таком стадионе и против такой команды.


Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Луческу нужно было в Китай

Евгений Ловчев: Хочу обратиться к Кокорину с просьбой

В другом матче субботы «Оренбург» дома разгромил «Арсенал» – 3:0.

Будет ли шоу в Краснодаре?

Сегодня состоится еще один центральный матч 18-го тура – «Краснодар» примет «Спартак». В городе уже неспокойно. Ночью просочилась информация, что фанаты «Спартака» подрались с местными жителями. Даже видео есть. Однако МВД по Краснодарскому краю опровергло эту информацию. Но ведь кто-то все-таки дрался! Да и в МВД сообщили лишь то, что в полицию никакой информации о задержаниях не поступало.


Но что мы все о грустном? Сегодняшний матч должен реабилитировать российский футбол за вчерашнее уныние. Хотя, по правде говоря, не верится, что в Краснодаре мы увидим яркое шоу. Если судить по последнему контрольному матчу, в котором играла основа, «Спартак» на это просто не способен. «Краснодар» может. Но и он, возможно, перестрахуется после кубкового кошмара.


У «Краснодара» есть отличная возможность подобраться к тройке, а у «Спартака» – увеличить отрыв от «Зенита».

И все остальные

Сегодня будут сыграны еще три матча.

«Терек» примет «Уфу». Накануне игроки грозненской команды посетили детский социально-реабилитационный центр, где поиграли в футбол и раздали подарки.


«Локомотив» отправился в Уфу, чтобы сыграть… нет, не с «Уфой» – с «Крыльями Советов». О, несравненная РФПЛ! Дмитрий Лоськов попал в список 23 футболистов, которые сегодня могут выйти на поле.


Фото: официальный сайт «Локомотива»

А в Екатеринбурге, где теперь в футбол играть почему-то можно, хотя пять дней назад было нельзя, «Урал» встретится с «Амкаром». Этот матч начнется прямо сейчас, в 11.30 (мск).

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