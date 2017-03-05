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Главный бой — унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без Хабиба

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный бой — унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без Хабиба
Источник: MMA Fighting

5 марта рано утром в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 209, в котором должен был выступать российский боец Хабиб Нурмагомедов, но из-за проблем со здоровьем его бой зрители не увидели. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках этого бойцовского шоу.

Хант опять проиграл

Открывали основную сетку турнира тяжеловесы, которые еще выступали в эпоху японского промоушена Pride: Алистар Оверим и Марк Хант.

Бой, как и предполагалось, получился напряженным. Марк Хант старался изо всех сил, но до того, как проиграть техническим нокаутом в третьем раунде, уступил во всех раундах по очкам. За всю время поединка новозеландец нанес всего 59 ударов, из которых значимых оказалось 21. Оверим в этом плане был успешнее. Он нанес 76 ударов, из которых — 55 значимых.

На отметке 3:17 третьего раунда судья остановил поединок. Победа Оверима ТКО.

Что дальше для Оверима?

Алистар, по всей видимости, сохранит третью строчку рейтинга тяжеловесов UFC. Но на бои против Стипе Миочича и Фабрисио Вердума, он претендовать не будет. Вполне вероятно, он может провести поединок против Кейна Веласкеса, Бена Ротвелла или Фрэнсиса Нагунноу.

Что дальше для Ханта?

Новозеландский спортсмен потерпел уже 11 поражение в своей карьере. Еще одна неудача и его рекорд составит 12-12. Для бойца, который входит в топ своего дивизиона, это выглядит очень странно. Свой следующий поединок он мог бы провести против Андрея Орловского или Трэвиса Брауна.

Келли показал, что можно побеждать и в 39

Кто бы мог подумать, что 39-летний австралиец Дэниэл Келли, который начал свою карьеру в ММА всего-то пять лет назад, сможет достичь таких хороших результатов в самой популярной лиге мира. В поединке против экс-чемпиона промоушена в полутяжелом весе Рашада Эванса, Келли был явным андердогом, но сумел посрамить всех экспертов и букмекеров. Дэниэл был лучше в каждом из трех раундов и закономерно одержал победу единогласным решением судей.

Что дальше для Эванса?

Рашад и так был вне топ-15 рейтинга полутяжеловесов. Теперь он скатится еще ниже. Его перспективы в UFC очень туманны. Вполне вероятно, что следующий бой он проведет против какого-нибудь дебютанта. Так есть вариант, что Эванс будет уволен из UFC и подпишет контракт с Bellator. Последние три боя американец проиграл.

Что дальше для Келли?

Келли поднимется в топ-20 дивизиона и вполне может рассчитывать на бой против Яна Блаховича или Патрика Камминса.

Лучший бой турнира

Так как поединок Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон был отменен, автоматически со-главным боем турнира стало противостояние ярких представителей легкого дивизиона. Ландо Ванната провел схватку против шведа Дэвида Теймура и бойцы показали настоящее шоу на UFC 209.

Ванната проводит свои поединки в каком-то оригинальном стиле. За бой против Теймура мы увидели порядка десяти «вертушек», половина из которых достигли своей цели. В первом раунде Ландо выглядел очень прилично, разбил лицо Дэвиду. Казалось, что американец возьмет этот поединок. Однако, швед оказался непростым. Потихоньку, он стал перебивать Ваннату в стойке. В итоге, бой продлился все отведенные три раунда и судьи единогласно отдали победу Теймуру — 30:27 (трижды). Отметим также, что каждый из бойцов получил по 50 тысяч долларов в качестве бонуса за «Бой вечера».

Что дальше для Теймура и Ваннаты?

Оба легковеса находятся еще очень далеко от топ-15 лучших бойцов дивизиона. В ближайшее время, скорее всего, больших поединков у них не будет. Но оба спортсмена показали себя с лучшей стороны. Через год-два, они заставят говорить о себе весь мир смешанных единоборств.

Унылое зрелище

Так бывает очень часто. Главный поединок турнира получился самым скучным. Реванш между чемпионом в полусреднем весе Тайроном Вудли и претендентом Стефеном Томпсоном продлился все пять раундов, но зрители оказались недовольными.

Если в первом бою, мы увидели настоящую «рубку», то во втором — всего 107 значимых ударов за 25 минут схватки (54 — Вудли, 53 — Томпсон). В первом бою судьи дали ничью. Во втором, также спокойно могли дать ничью. Но чемпион вновь сохранил свой пояс, победив раздельным решением.

Что дальше для Вудли?

На данный момент, Вудли один из самых скучных чемпионов UFC. С кем он может провести следующий бой? Это большая загадка. Третий поединок с Томпсоном устраивать не будут. Хотелось бы увидеть следующий раз против Тайрона в поединке против Донга Хена Кима. Было бы интересно.

Что дальше для Томпсона?

Томпсону придется вновь провести несколько победных поединков, чтобы претендовать на титул. Претендентами на бой с ним могут себя считать Карлос Кондит, Нейл Мэгни и Дональд Серроне.

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Сергей Ващенко
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