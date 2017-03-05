Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар- : -Спартак
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Статус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: Sherdog
Фото: Sherdog

Турнир UFC 209 состоялся в Лас-Вегасе, но без участия лучшего легковеса России Хабиба Нурмагомедова.

За сутки перед боем Хабиб попал в больницу из-за проблем со здоровьем: организм не справился с аномальной сгонкой веса.

В связи с этим, «Советский спорт» пытается понять, что дальше ждет Нурмагомедова в UFC. Потерян ли шанс стать чемпионом, или все будет хорошо?

Обидно и неприятно, но это не трагедия, это жизнь. О Хабибе Нурмагомедове

1-й вариант

Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен

О том, что поединок будет перенесен — информации нет. На данный момент он отменен. То, что поединок не состоялся не пошло на пользу никому. Тони Фергюсон не получит деньги. Хабиб Нурмагомедов упустил шанс стать чемпионом, хоть и «временным». UFC потерял во всем — бой очень хорошо раскрутили, фанаты покупали билеты. В итоге, разочарованы все.

Если бой будет перенесен, то он состоится не раньше мая. Будет ли столько времени ждать Тони Фергюсон? Что-то подсказывает, что он очень возмущен, хоть и отреагировал на болезнь Хабиба по-мужски. «Выздоравливай бро», - говорил Тони. И что-то подсказывает, что теперь Фергюсон будет требовать поединка против обладателя настоящего титула Конора Макгрегора. Такой вариант развития событий очень реален.

«США и без боя победили Россию». Американцы об отмененном бое Нурмагомедова

2-й вариант

Нурмагомедов в ближайшее время не получит титульный бой

UFC не только разочаровано нынешней ситуацией. Организация, можно сказать, «обиделась» на Хабиба Нурмагомедова и его команду за то, что россиянин, по словам главы промоушена Даны Уайта, не обратился к врачам организации, а поехал «черт знает в какую больницу». «Мы могли спасти этот бой, но команда Хабиба почему-то ничего нам не сказала. Это очень плохо сказалось на всем», сказал Уайт.

Если обида не пройдет, то в ближайшем будущем «титульник» Хабибу не светит. Нурмагомедову, вполне вероятно, придется вновь доказывать свои притязания через бои с другими соперниками. Эдди Альварес, Рафаэль дос Аньос, Эдсон Барбоза, Майкл Чиза — вот возможные оппоненты Хабиба в ближайшее время.

3-й вариант

Нурмагомедов покинет UFC

Этот вариант плавно вытекает из второго нами предложенного. Если Хабиб поправит свою здоровье, а UFC вновь будет «кормить его завтраками» год, а может, и два, то Нурмагомедов может просто покинуть промоушен. В этом случае план отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова (закончить карьеру Хабиб должен в 30 лет чемпионов — прим. ред.) полностью проваливается.

К слову, Хабиб, покинув UFC, без работы не останется. Да и денег сможет заработать больше. Bellator может предложить ему титульный бой в дебютном поединке. В России Нурмагомедов смог бы хорошо заработать в Fight Nigths.

«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова

4-й вариант (самый адекватный)

Нурмагомедов перейдет в полусреднюю или среднюю весовую категорию

Бой с Фергюсоном сорвался из-за неправильной сгонки веса. Организм дал сбой. Все просто потому, что его «изнасиловали» за несколько дней до боя. Бешеные нагрузки, жесточайшая диета...Мир ММА уже знает несколько летальных случаев после сгонки веса. Хабиб между поединками весит 85-90 кг. То есть скидывать приходится 15-20 кг. Это большая нагрузка.

Адекватный вариант продолжения карьеры — подняться в более тяжелую весовую категорию : в 77 кг, или, еще лучше, в 84.

Понятно, что в этих дивизионах бойцы посильнее, но лучше со здоровьем не шутить.

Когда ждать новостей?

UFC обещал прояснить ситуацию в течение трех дней после турнира в Лас-Вегасе. То есть, 8-9 марта должна появится хоть-какая-то информация. Остается только ждать. 

Голосование: Что ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC?

Главный бой — унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без Хабиба

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий!Американский боец ММА Конор Макгрегор вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора.Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFCРоссийский боец смешанного стиля Альберт Туменов, который выступает в полусреднем дивизионе UFC, может покинуть организацию.Главный бой — унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без ХабибаГлавный бой — унылое зрелище. Как прошел турнир UFC 209 без Хабиба«Советский спорт» рассказывает о главных поединках этого бойцовского шоу.Вудли победил Томпсона, Оверим нокаутировал Ханта на турнире UFC 209Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 209.Михаил Малютин: Сгонка веса – непонятное явление, которое кто-то нам привил, а мы им пользуемсяБоец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о необходимости сгонки веса перед поединками.Рамзан Кадыров – Нурмагомедову: Держись, дорогой брат ХабибГлава Чечни Рамзан Кадыров поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в связи с отменой его боя с американцем Тони Фергюсоном.Александр Зимин: Я вообще против сгонки веса. Нужно настраиваться на поединокБывший тренер боксеров Николая Валуева, Александра Поветкина и Дениса Лебедева Александр Зимин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» высказался о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном на UFC 209 был отменен.Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонокБоец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном был отменен.«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило Нурмагомедова«90 процентов травм Хабиба из-за весогонки». Что погубило НурмагомедоваКак проходит сгон веса у самого обсуждаемого бойца UFC прямо сейчас? Объясняет сам Хабиб.Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех днейАбдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что может ожидать спортсмена в будущем.Виталий Минаков: Случившееся с Хабибом очень неприятно, но это не трагедияРоссийский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 209.Глава UFC обвинил команду Нурмагомедова в срыве боя с ФергюсономПрезидент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном мог бы состояться в случае грамотных действий команды россиянина.Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонорареАмериканский боец ММА Тони Фергюсон объяснил свой отказ от замены соперника в отмененном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым тем, что ему предложили меньший гонорар.Не нокаут, но уверенно и зрелищно. Как Шлеменко победил БрэдлиНе нокаут, но уверенно и зрелищно. Как Шлеменко победил БрэдлиВ ночь с пятницы на субботу в Москве состоялся бой Александра Шлеменко и американца Пола Брэдли.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«Хабиб, мы с тобой». Реакция соцсетей на отмену боя Нурмагомедова с Фергюсоном«Хабиб, мы с тобой». Реакция соцсетей на отмену боя Нурмагомедова с ФергюсономСоветский спорт» предлагает вашему вниманию реакцию социальных сетей на отмену поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависитРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, попавший в больницу за три часа до взвешивания в преддверии поединка с Тони Фергюсоном, поблагодарил болельщиков за поддержку.Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFCРоссийский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал отмену боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что этот случай не повлияет на карьеру его соотечественника.Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьемОтец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал отмену боя своего сына против американца Тони Фергюсона. Он считает, что это правильное решение.Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, ХабибАмериканский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым. Он пожелал здоровья россиянину.
Главные новости
Футбол
«Урал» – «Амкар». Онлайн
Бокс
Тони Белью: Теперь я хочу сразиться с Уайлдером
MMA
Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий!
Футбол
Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»
Сноуборд
Заварзина выиграла зачет Кубка мира в параллельном гигантском слаломе
Биатлон
Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежать
MMA
Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFC
Футбол
Зе Луиш: Я питаюсь голами
Футбол
Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачи
Футбол
Евгений Ловчев: Думаю, «Спартак» «Краснодару» не проиграет
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства