Статус: очень сложно. Что дальше ждет Хабиба Нурмагомедова в UFC

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Турнир UFC 209 состоялся в Лас-Вегасе, но без участия лучшего легковеса России Хабиба Нурмагомедова.

За сутки перед боем Хабиб попал в больницу из-за проблем со здоровьем: организм не справился с аномальной сгонкой веса.

В связи с этим, «Советский спорт» пытается понять, что дальше ждет Нурмагомедова в UFC. Потерян ли шанс стать чемпионом, или все будет хорошо?

1-й вариант

Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен

О том, что поединок будет перенесен — информации нет. На данный момент он отменен. То, что поединок не состоялся не пошло на пользу никому. Тони Фергюсон не получит деньги. Хабиб Нурмагомедов упустил шанс стать чемпионом, хоть и «временным». UFC потерял во всем — бой очень хорошо раскрутили, фанаты покупали билеты. В итоге, разочарованы все.

Если бой будет перенесен, то он состоится не раньше мая. Будет ли столько времени ждать Тони Фергюсон? Что-то подсказывает, что он очень возмущен, хоть и отреагировал на болезнь Хабиба по-мужски. «Выздоравливай бро», - говорил Тони. И что-то подсказывает, что теперь Фергюсон будет требовать поединка против обладателя настоящего титула Конора Макгрегора. Такой вариант развития событий очень реален.

2-й вариант

Нурмагомедов в ближайшее время не получит титульный бой

UFC не только разочаровано нынешней ситуацией. Организация, можно сказать, «обиделась» на Хабиба Нурмагомедова и его команду за то, что россиянин, по словам главы промоушена Даны Уайта, не обратился к врачам организации, а поехал «черт знает в какую больницу». «Мы могли спасти этот бой, но команда Хабиба почему-то ничего нам не сказала. Это очень плохо сказалось на всем», сказал Уайт.

Если обида не пройдет, то в ближайшем будущем «титульник» Хабибу не светит. Нурмагомедову, вполне вероятно, придется вновь доказывать свои притязания через бои с другими соперниками. Эдди Альварес, Рафаэль дос Аньос, Эдсон Барбоза, Майкл Чиза — вот возможные оппоненты Хабиба в ближайшее время.

3-й вариант

Нурмагомедов покинет UFC

Этот вариант плавно вытекает из второго нами предложенного. Если Хабиб поправит свою здоровье, а UFC вновь будет «кормить его завтраками» год, а может, и два, то Нурмагомедов может просто покинуть промоушен. В этом случае план отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова (закончить карьеру Хабиб должен в 30 лет чемпионов — прим. ред.) полностью проваливается.

К слову, Хабиб, покинув UFC, без работы не останется. Да и денег сможет заработать больше. Bellator может предложить ему титульный бой в дебютном поединке. В России Нурмагомедов смог бы хорошо заработать в Fight Nigths.

4-й вариант (самый адекватный)

Нурмагомедов перейдет в полусреднюю или среднюю весовую категорию

Бой с Фергюсоном сорвался из-за неправильной сгонки веса. Организм дал сбой. Все просто потому, что его «изнасиловали» за несколько дней до боя. Бешеные нагрузки, жесточайшая диета...Мир ММА уже знает несколько летальных случаев после сгонки веса. Хабиб между поединками весит 85-90 кг. То есть скидывать приходится 15-20 кг. Это большая нагрузка.

Адекватный вариант продолжения карьеры — подняться в более тяжелую весовую категорию : в 77 кг, или, еще лучше, в 84.

Понятно, что в этих дивизионах бойцы посильнее, но лучше со здоровьем не шутить.

Когда ждать новостей?

UFC обещал прояснить ситуацию в течение трех дней после турнира в Лас-Вегасе. То есть, 8-9 марта должна появится хоть-какая-то информация. Остается только ждать.