Америка спорит о загадочном буллите русского игрока. Что это было?! (видео)

«Как же он это сделал? Фантастика!» - вот реакция в Штатах на буллит Никиты Кучерова, забитый в матче против «Баффало» (2:1).

Подробнее эта история описана тут.

В двух словах, форвард «Тампы» Никита Кучеров умудрился забить решающий буллит в матче с «Баффало», не нанеся бросок по воротам. Просто шайба скользила в сторону голкипера Робина Ленера, Кучеров обманул его финтом, соперник на это купился, а шайба проскочила ему между щитков.

И тут болельщики со специалистами разделились на два лагеря. Одни считают, что Никита Кучеров – такой гениальный парень, что сотворил что-то космическое, переиграв голкипера за счет своего игрового интеллекта. А другие полагают, что Никите Кучерову там просто повезло – шайба сошла с крюка и случайно попала в ворота.

Итак, что это такое? Давайте разберемся, момент ведь исторический.

«Конечно, исторический! – восклицает форвард «Тампы» Тайлер Джонсон. – Теперь этот гол навсегда станет хитом ютуба!»

«Блестяще замаскированный буллит или удачная ошибка? – задаются в заметке на официальном сайте НХЛ. – Интернет поставил под сомнение буллит Никиты Кучерова. Некоторые считают, что это был уникальный и очень креативный творческий ход. Таких мы еще не видели! А вот другие полагают, что форварду просто повезло. Болельщики очень сомневаются, что Кучеров специально так пустил шайбу…»

Но вот в раздевалке «Тампы» таких сомнений ни у кого не возникало!

Журналисты подошли к Кучерову и спросили, умышленно ли он делал такой финт, специально ли так пустил шайбу, и Никита ответил: «Да».

Одноклубники заявили, что видели, как Кучеров отрабатывал этот трюк на тренировках. Вратарь Андрей Василевский добавил, общаясь с прессой, что Никита вместе с ним тренировал этот буллит.

