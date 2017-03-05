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Америка спорит о загадочном буллите русского игрока. Что это было?! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Америка спорит о загадочном буллите русского игрока. Что это было?! (видео)

«Как же он это сделал? Фантастика!» - вот реакция в Штатах на буллит Никиты Кучерова, забитый в матче против «Баффало» (2:1).

Подробнее эта история описана тут.

В двух словах, форвард «Тампы» Никита Кучеров умудрился забить решающий буллит в матче с «Баффало», не нанеся бросок по воротам. Просто шайба скользила в сторону голкипера Робина Ленера, Кучеров обманул его финтом, соперник на это купился, а шайба проскочила ему между щитков.


И тут болельщики со специалистами разделились на два лагеря. Одни считают, что Никита Кучеров – такой гениальный парень, что сотворил что-то космическое, переиграв голкипера за счет своего игрового интеллекта. А другие полагают, что Никите Кучерову там просто повезло – шайба сошла с крюка и случайно попала в ворота.

Итак, что это такое? Давайте разберемся, момент ведь исторический.

«Конечно, исторический! – восклицает форвард «Тампы» Тайлер Джонсон. – Теперь этот гол навсегда станет хитом ютуба!»

«Блестяще замаскированный буллит или удачная ошибка? – задаются в заметке на официальном сайте НХЛ. – Интернет поставил под сомнение буллит Никиты Кучерова. Некоторые считают, что это был уникальный и очень креативный творческий ход. Таких мы еще не видели! А вот другие полагают, что форварду просто повезло. Болельщики очень сомневаются, что Кучеров специально так пустил шайбу…»

Но вот в раздевалке «Тампы» таких сомнений ни у кого не возникало!

Журналисты подошли к Кучерову и спросили, умышленно ли он делал такой финт, специально ли так пустил шайбу, и Никита ответил: «Да».

Одноклубники заявили, что видели, как Кучеров отрабатывал этот трюк на тренировках. Вратарь Андрей Василевский добавил, общаясь с прессой, что Никита вместе с ним тренировал этот буллит.

«А знаете, что сделал Кучеров? Он привел школьный двор на большую сцену», - сказал тренер «Тампы» Джон Купер, имея в виду, что такие фокусы можно выкидывать, когда ты играешь во дворе. Но не в матче, когда тебе обязательно нужно одержать победу. Однако у Кучерова все получилось, и теперь он – герой.

Так что спорить не о чем. Никита Кучеров сделал то, что и хотел сделать. Никаких улыбок фортуны. Это блестяще исполненный, очень оригинальный буллит, который надолго останется в памяти у любителей хоккея.

А вот реакция болельщиков в Северной Америке.

Wabisabi: «Нечасто ты можешь увидеть такое в НХЛ. Раньше мне подобный фокус не встречался. Очень креативно. Потрясающее исполнение. Великолепно!»

Thanatos: «Это очень умно».

Nihsel: «Куч – мужик!»

Матч

Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).

Победный буллит:

Кучеров - 1:2.

Место и дата

05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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