Мартовский футбол. Почему «Урал» и «Амкар» забили один гол на двоих

«Поле тяжеловато», - сказал в перерыве в телеинтервью полузащитник гостей Павел Комолов. Хавбек хозяев Николай Димитров с ним согласился: «На таком поле тяжело комбинировать». «Советский спорт» - о матче, в котором борьбы было больше, чем футбола.

Матч с «Амкаром» стал для «Урала» первым домашним в 2017 году. Такой могла быть встреча с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России, но комиссия по инспектированию футбольных полей проводить игру в Екатеринбурге запретила. В итоге она состоялась в Краснодаре. Удивительно то, что этот поединок был сыгран во вторник - всего шесть дней назад. Неужели за шесть дней поле на стадионе «СКБ Арена Уралмаш» стало лучше?

Перед стартовым свистком игры с «Амкаром» газон домашнего стадиона «Урала» был похож на футбольный - зеленый цвет преобладал над коричневым. Но с каждой минутой травмы на газоне становилось все меньше, а дерна - больше. Если в начале матча у кого-то была надежда увидеть комбинационный футбол, то она рухнула как карточный домик.

Ситуацию с качеством уральского газона можно сравнить с мойкой автомобиля ранней весной. Сразу после процедуры он чист, радует глаз и душу водителя. Но уже после одного-двух километров пути от радости даже при аккуратной езде может и следа не остаться. Тогда владельца терзает вопрос: а зачем вообще было его мыть, если толку ноль? В нашем случае уместен такой вопрос: зачем было играть?

Не дай власти сыграть «Уралу» дома, руководители этого клуба имели бы полное право кивнуть на «Рубин». В четвертьфинале Кубка России он принимал «Сибирь» на стадионе «Центральный» в Казани. Поле там было точно не лучше, чем в Екатеринбурге. Но тогда непонятно другое. Почему с «Краснодаром» «Урал» играл на выезде?

Больше всего удивляет в данном случае не решение людей по инспектированию матчей. Им можно посочувствовать: какое решение не прими - недовольные будут. При желании можно большую часть игр перенести! Даже матч ЦСКА и «Зенита». Гости оказались недовольны качеством поля новенькой арены ЦСКА!

Удивляет отсутствие очевидных изменений. В этом году дошло до смешного. Календарь составлен так, что «Урал» и «Томь» должны были проводить первые матчи чемпионата в новом году дома! Уральцы в итоге сыграли на плохом поле, а «Томь» домашний матч с «Ростов» провела в Ростове-на-Дону! Даже не будучи Нострадамусом, еще перед началом чемпионата можно было предсказать плохие поля за Уралом в начале марта. Нельзя ли изначально под это подстроиться?

«Урал» выиграл благодаря единственному голу новичка команды Эрика Бикфалфи. Предшествовала его голу ошибка пермяка Огуде в передаче на своей половине поля. Вот во что вылилось желание играть комбинационно на тяжелом поле.



