«Мы в «Динамо» заранее знали – выиграем эту Олимпиаду! И вдруг трагедия…»

Олимпийский чемпион Станислав Петухов вспоминает о роковой судьбе одного из самых сильных звеньев бело-голубых за всю историю клуба.

- Битвы за динамовский значок и герб страны на ледяных полях оставили много воспоминаний, приятных и не очень, - рассказал Станислав Петухов на встрече в Музее хоккея, посвященной выходу в свет новой книги и фильма о знаменитом тренере Владимире Юрзинове. – Те, кто хорошо знает историю нашего хоккея всегда подтвердят, что в сборной СССР всегда было много игроков ЦСКА. Их туда брали уже готовыми тройками. А вот динамовское звено в сборной – это была большая редкость. Кроме одного – нашей великой тройки Кузин – Уваров – Крылов, которое в составе нашей национальной команды завоевало золотые медали на Олимпийских играх-1956. После них боевого звена из «Динамо» в сборной не было.

И вот однажды нашлось ребята и в «Динамо» создали отличную связку – Я, Володя Юрзинов и Юра Волков. Мы выступали вместе и в 1963 году стали чемпионами мира. А через год, в 1964-м, мы готовились к самому главному событию в нашей жизни – Олимпиаде-1964 в Инсбруке. И играли мы тогда очень здорово. Команда была хорошая. Все складывалось просто прекрасно!

Мы все ребята молодые, практически одногодки. Уверенность в себе была сумасшедшая. Заранее на девяносто процентов были уверены – выиграем эти Олимпийские игры и будем там играть своим динамовским звеном…

А потом буквально перед самым турниром перед вылетом случилась трагедия – из состава выпал Володя. Воспалившийся аппендицит его свалил. Пришлось ложиться в больницу и срочно делать операцию. А без него наша тройка сразу развалилась. Из сборной убрали Юру Волкова…

Я из «Динамо» остался один и поехал на Игры уже десятым… Как бы и нападающим, и защитником. Или точнее сказать – полузащитником. Меня Аркадий Чернышев по совету Анатолия Тарасова хавбеком тогда сделал. Все поломалось. А тройка была очень хорошая. Мы и с армейцами, и со спартачами были на одном уровне. У меня горький осадок в душе – за то наше звено, которое на Олимпиаде так и не сыграло – остался до сих пор.

Но зато Юрзинов потом неоднократно выигрывал Олимпиады уже в качестве тренера. Вместе с Виктором Васильевичем Тихоновым они добивались больших успехов.

А по жизни мы оставались хорошими друзьями. И если отдыхали вместе в Сочи могли… Могли ведь Володь? Очень хорошо могли расслабиться. Но когда отпуск заканчивался, приходили на тренировки и пахали там с полной выкладкой.

Это лучшее время нашей жизни. Когда под знаменами «Динамо» мы приносили пользу и клубу, и сборной. Радовали наших болельщиков…



